El bar de Valencia donde disfrutar de las mejores croquetas de la ciudad: de chuletón o de torrezno por 2 euros la unidad

Croquetas de torreznos de Muralla Burgers (Instagram / @murallaburgers)

Como en todo en esta vida, hay croquetas y croquetas. Esta humilde elaboración de la cocina española ha sido un básico en las cartas de los bares desde tiempos inmemoriales, aunque no siempre cuidadas como se merecen. Productos congelados, interiores fríos, una bechamel grumosa y sin sabor... Imágenes de auténtico terror croquetero que ahora quedan cada vez más lejos.

Esta delicia rebozada se ha reivindicado como uno de los grandes ejemplos de la tendencia neocastiza, logrando hacerse un hueco incluso en los menús de alta cocina. La receta ha resurgido de sus cenizas, tanto que es ya difícil encontrar un restaurante o taberna que no las cocine a un nivel decente. Pero, ¿quién prepara la mejor de todas ellas y de qué están hechas? En la ciudad de Valencia tenemos una firme respuesta a esta pregunta.

La mejor croqueta valenciana se elabora en los restaurantes Muralla Burgers y su interior está relleno de torreznos. Es la determinación final después de la celebración del Kroqueta Fest, que cerró su edición de 2026 el pasado domingo, coronando como ganador a este local de Valencia. El local ganador, especializado en hamburguesas, presentaba en total tres recetas: la croqueta de chuletón madurado bañada en oro, la croqueta de Pringles “Sour Cream & Onion” y la croqueta de torrezno.

El festival, que se celebró del 16 al 19 de abril en la explanada frente al Hotel Neptuno, reunió a 18 restaurantes de la provincia y un total de 54 croquetas diferentes, todas ellas sometidas a la votación del público. La cremosidad, el crujiente, el sabor y la presentación eran los criterios principales, valores subjetivos que han determinado el voto de los asistentes.

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En todas ellas ha triunfado la propuesta de esta cadena de hamburgueserías con presencia en varias localidades de la Comunitat Valenciana. Y es que estas croquetas se podrán probar en todos locales de Muralla, ubicados en Villareal (Avda. Itàlia, 76), Puerto de Sagunto (C/ Cánovas del Castillo, 73), Meliana (Plaza de la Ermita), Valencia (C/ Ciscar, 58) y Vall d’Uixó (Plaza España, 48D). Según informaba Valencia Secreta, las croquetas ganadoras se servirán en raciones de 4 por 8 euros, en total, 2 euros la unidad.

Un podio croquetero

El segundo premio ha sido para la croqueta de rabo de toro al Pedro Ximénez, elaborada en el Bar Sibarita, un nombre con dos locales en diferentes puntos de la ciudad; uno de ellos en la Zona Universitaria (C/ Serpis, 54) y otro en Mercader Cabanyal (C/ Joan Mercader, 16).

Croquetas del Bar Sibarita (Instagram / @sibarita.bar)

Además de su versión de rabo de toro, en este establecimiento con delivery sirven también croquetas de jamón ibérico (2,60 €), de mozzarella, tomate y albahaca (2,60 €), la de cecina y parmesano (2,80 €) y la de carrillera y setas (2,80 €).

También de rabo de toro es la tercera croqueta premiada, en este caso del restaurante La Pichurrita, especializado también en tortilla de patatas. Cuentan con dos locales en Valencia (C/ Poeta Durán y Tortajada, 7 y Avda. Regne de València, 66) y se encargan además de vender sus croquetas a otros bares y restaurantes dentro del sector de hostelería valenciana. Cuentan en total con once sabores diferentes, todos con precios que no superan los 3,2 € por unidad.