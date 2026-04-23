España

El bar de Valencia donde disfrutar de las mejores croquetas de la ciudad: de chuletón o de torrezno por 2 euros la unidad

La mejor croqueta de la capital valenciana se sirve en los restaurantes Muralla Burgers, según los votos de los asistentes al Kroqueta Fest, y se puede probar en locales repartidos por toda la Comunitat Valenciana

Guardar
Croquetas de torreznos de Muralla Burgers (Instagram / @murallaburgers)
Croquetas de torreznos de Muralla Burgers (Instagram / @murallaburgers)

Como en todo en esta vida, hay croquetas y croquetas. Esta humilde elaboración de la cocina española ha sido un básico en las cartas de los bares desde tiempos inmemoriales, aunque no siempre cuidadas como se merecen. Productos congelados, interiores fríos, una bechamel grumosa y sin sabor... Imágenes de auténtico terror croquetero que ahora quedan cada vez más lejos.

Esta delicia rebozada se ha reivindicado como uno de los grandes ejemplos de la tendencia neocastiza, logrando hacerse un hueco incluso en los menús de alta cocina. La receta ha resurgido de sus cenizas, tanto que es ya difícil encontrar un restaurante o taberna que no las cocine a un nivel decente. Pero, ¿quién prepara la mejor de todas ellas y de qué están hechas? En la ciudad de Valencia tenemos una firme respuesta a esta pregunta.

La mejor croqueta valenciana se elabora en los restaurantes Muralla Burgers y su interior está relleno de torreznos. Es la determinación final después de la celebración del Kroqueta Fest, que cerró su edición de 2026 el pasado domingo, coronando como ganador a este local de Valencia. El local ganador, especializado en hamburguesas, presentaba en total tres recetas: la croqueta de chuletón madurado bañada en oro, la croqueta de Pringles “Sour Cream & Onion” y la croqueta de torrezno.

El festival, que se celebró del 16 al 19 de abril en la explanada frente al Hotel Neptuno, reunió a 18 restaurantes de la provincia y un total de 54 croquetas diferentes, todas ellas sometidas a la votación del público. La cremosidad, el crujiente, el sabor y la presentación eran los criterios principales, valores subjetivos que han determinado el voto de los asistentes.

El chef del restaurante Salino triunfa en Madrid Fusión al alzarse con la el primer premio en el concurso a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico Sánchez Romero Carvajal

En todas ellas ha triunfado la propuesta de esta cadena de hamburgueserías con presencia en varias localidades de la Comunitat Valenciana. Y es que estas croquetas se podrán probar en todos locales de Muralla, ubicados en Villareal (Avda. Itàlia, 76), Puerto de Sagunto (C/ Cánovas del Castillo, 73), Meliana (Plaza de la Ermita), Valencia (C/ Ciscar, 58) y Vall d’Uixó (Plaza España, 48D). Según informaba Valencia Secreta, las croquetas ganadoras se servirán en raciones de 4 por 8 euros, en total, 2 euros la unidad.

Un podio croquetero

El segundo premio ha sido para la croqueta de rabo de toro al Pedro Ximénez, elaborada en el Bar Sibarita, un nombre con dos locales en diferentes puntos de la ciudad; uno de ellos en la Zona Universitaria (C/ Serpis, 54) y otro en Mercader Cabanyal (C/ Joan Mercader, 16).

Croquetas del Bar Sibarita (Instagram / @sibarita.bar)
Croquetas del Bar Sibarita (Instagram / @sibarita.bar)

Además de su versión de rabo de toro, en este establecimiento con delivery sirven también croquetas de jamón ibérico (2,60 €), de mozzarella, tomate y albahaca (2,60 €), la de cecina y parmesano (2,80 €) y la de carrillera y setas (2,80 €).

También de rabo de toro es la tercera croqueta premiada, en este caso del restaurante La Pichurrita, especializado también en tortilla de patatas. Cuentan con dos locales en Valencia (C/ Poeta Durán y Tortajada, 7 y Avda. Regne de València, 66) y se encargan además de vender sus croquetas a otros bares y restaurantes dentro del sector de hostelería valenciana. Cuentan en total con once sabores diferentes, todos con precios que no superan los 3,2 € por unidad.

Temas Relacionados

CroquetasValenciaRestaurantes ValenciaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una empleada de un parque de atracciones se queda atrapada en una atracción y muere aplastada después de 5 horas

La mujer de 24 años fue trasladada al hospital en estado crítico

Una empleada de un parque de atracciones se queda atrapada en una atracción y muere aplastada después de 5 horas

Da positivo en alcohol tras un accidente, intenta comerse el ticket del etilómetro, agrede a un agente y se da en la nariz al tirarse al suelo: detenido

Durante la asistencia a un accidente en Pontevedra, los agentes comprobaron que uno de los conductores superaba ampliamente la tasa permitida de alcohol. La reacción del conductor acabó llevando a su arresto

Da positivo en alcohol tras un accidente, intenta comerse el ticket del etilómetro, agrede a un agente y se da en la nariz al tirarse al suelo: detenido

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

La Seguridad Social avisó a la empresa de que el trabajador no había recibido la incapacidad permanente, pero tardó varias semanas en alertar al empleado

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

“La vida del señor Bárcenas desde que dejó el partido no me ha interesado nada”, ha respondido a las preguntas de la acusación

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

5 razones por las que complacer a los demás perjudica más que beneficia, según un psicólogo

Mantener este hábito puede acarrear consecuencias negativas para la salud mental, física y emocional de quien lo practica

5 razones por las que complacer a los demás perjudica más que beneficia, según un psicólogo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella de cerveza

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

ECONOMÍA

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013