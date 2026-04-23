Kiko Jiménez gana a Gloria Camila el juicio por maltrato psicológico: “Durante más de dos años he vivido bajo una sombra que nunca debió existir”

Kiko Jiménez y Gloria Camila (IMÁGENES DE ARCHIVO DE INFOBAE).

Kiko Jiménez ha puesto fin a una de las etapas más delicadas de su vida personal y mediática. El colaborador televisivo ha ganado la batalla judicial que mantenía con su expareja, Gloria Camila, quien interpuso una demanda por presunto maltrato psicológico años después de que su relación llegara a su fin. Una resolución que, según él mismo ha explicado, supone un punto de inflexión tras un largo periodo marcado por la presión pública y el desgaste emocional.

Ha sido este jueves, 23 de abril, cuando el novio de Sofía Suescun ha decidido pronunciarse a través de sus redes sociales. Lo ha hecho mediante un extenso comunicado publicado en sus historias de Instagram, que poco después eliminó, pero en el que dejaba clara su postura tras conocerse la decisión judicial. Este es el comunicado íntegro que ha eliminado:

“Ha llegado el momento de hablar por la verdad, por la dignidad y por algo que está por encima de cualquier guerra personal: la Justicia.

Kiko Jiménez en una imagen de archivo. (Europa Press)

Durante más de dos años he vivido bajo una sombra que nunca debió existir. He sido señalado, juzgado socialmente y puesto en el punto de mira por una denuncia que decidió ponerme 5 años después de terminar nuestra relación, Gloria Camila, (hija de Rocio Jurado y Ortega Cano) una acusación que, hoy, la propia justicia ha dejado claro que no se sostenía por ningún lado. Dictando un auto demoledor en su contra. Dos años en los que mi nombre, mi familia y mi trabajo han estado en entredicho. Dos años en los que se ha jugado con algo extremadamente serio: el maltrato.

Y aquí es donde quiero ser muy claro. El maltrato no es un arma. No es una estrategia. No es una herramienta para hacer daño a alguien con quien compartiste una relación. El maltrato es una realidad durísima que sufren miles de mujeres, y merece todo el respeto, toda la protección y todos los recursos posibles. Precisamente por eso, utilizar ese sistema para intereses personales no solo perjudica a la persona acusada injustamente, sino que también debilita la credibilidad y la urgencia de quienes de verdad necesitan ayuda. Hoy, con una resolución judicial que respalda lo que siempre he defendido, doy un paso al frente. No desde el rencor, sino desde la firmeza. Porque defender el honor no es opcional. Porque la verdad no se negocia. Y porque quien acusa falsamente debe asumir las consecuencias de sus actos.

Vamos a emprender las acciones legales necesarias para restituir todo el daño causado. No por venganza, sino por justicia. Y también por responsabilidad: para que nadie más tenga que pasar por algo así.

Cómo actúan los médicos ante la violencia sexual: “Atendemos a mujeres agredidas por un desconocido. Las que sufren maltrato continuo no acuden a Urgencias”.

A quienes han alimentado esta situación con acusaciones graves sin fundamento, aún están a tiempo de rectificar. Pedir perdón no es debilidad, es valentía.

Quiero agradecer a quienes han estado a mi lado cuando más difícil era todo. A mi abogado Jaime Caballero por su excelente trabajo y por defenderme con convicción desde el primer momento. A mi pareja, por no dudar nunca de mí, por sostenerme y por demostrar que la verdad siempre encuentra su camino. Y a mi familia, por resistir conmigo.

Hoy no termina todo. Hoy empieza la reconstrucción. Pero lo hago con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y con algo que nadie me ha podido quitar: LA VERDAD".

Una nueva etapa lejos de cualquier duda

La historia entre Gloria Camila y Kiko Jiménez se remonta a varios años atrás, cuando ambos mantuvieron una relación que terminó en 2019. Sin embargo, tal y como ha desvelado el propio colaborador, no fue hasta finales de 2024 cuando ella decidió interponer la demanda por maltrato psicológico, iniciando así un proceso judicial que se ha prolongado durante más de dos años.

Gloria Camila y Kiko Jiménez, en los tiempos felices de su relación. (Europa Press)

En aquel momento, Gloria Camila argumentó que su expareja había hecho comentarios despectivos sobre ella en distintos platós de televisión, llegando a calificarla como “caprichosa”, “fría”, “calculadora”, “materialista”, “macarra” y “mala persona”. Una situación que, según explicó, le afectó profundamente hasta el punto de apartarse temporalmente del foco mediático y atravesar problemas de salud, entre ellos un trastorno alimenticio.

Durante todo este tiempo, ambos han protagonizado varios enfrentamientos públicos en televisión, con declaraciones cruzadas que han alimentado la polémica. En una entrevista concedida en abril de 2025, Gloria Camila llegó a afirmar: “Caí en su red. Me engatusó de una manera muy educada e iniciamos una relación”, además de insistir en que el proceso debía resolverse en los tribunales.

Por su parte, Kiko Jiménez también reaccionó en su momento, asegurando que no quería mantener ningún vínculo con ella y lanzando duras acusaciones. “Yo no quiero saber nada de ella, para mí ella está vetada”, declaró en televisión.

Más allá del enfrentamiento mediático, el colaborador ha querido subrayar ahora el impacto personal que todo este proceso ha tenido en su vida. “Se ha intentado destruir mi imagen, apartarme de mi trabajo y hacer daño a mi entorno. Mi familia ha sufrido lo indecible”, asegura, evidenciando el desgaste vivido durante estos años.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Todo esto deja huella. Pero también te enseña quién eres y de qué estás hecho”, concluye, dejando entrever que, aunque la resolución judicial marca un antes y un después, las consecuencias emocionales de este episodio seguirán presentes. Con la sentencia ya sobre la mesa, Kiko Jiménez inicia ahora una nueva etapa en la que, según sus propias palabras, el objetivo será reconstruir lo dañado y seguir adelante con la tranquilidad de haber defendido su versión hasta el final.