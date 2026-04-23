Descubren a una madre vendiendo a su hijo por 21.360 euros: la decisión fue tomada a raíz del divorcio y el cansancio

La madre tenía la intención clara de abandonar a su hijo a cambio de dinero. (Montaje Infobae)

Una mujer de 38 años fue detenida en Volinia, Ucrania, tras ser sorprendida mientras intentaba vender a su hijo de seis años por 21.360 euros (25.000 dólares). El caso, revelado por Television News Service, conmocionó a la comunidad local y puso de relieve la vulnerabilidad de los menores en contextos de crisis social y económica. Las fuerzas del orden de Lutsk actuaron en el momento exacto del intercambio de dinero, logrando rescatar al niño y arrestar a la madre en el acto.

La investigación oficial estableció que la mujer, tras divorciarse de su esposo y quedarse con la custodia del hijo menor, tomó la decisión de buscar un comprador para el menor debido al cansancio y las dificultades para hacerse cargo de él. Los dos hijos mayores, de 13 y 16 años, permanecían bajo la tutela del padre. En marzo de 2026, la madre encontró a una persona interesada en adquirir al niño y pactó la entrega por 21.360 euros. Fue esta misma persona quien, alarmada por la gravedad de la propuesta, contactó de inmediato con las autoridades, según informó Television News Service.

El operativo policial fue cuidadosamente planificado. El 17 de abril de 2026, en un punto acordado de la ciudad de Lutsk, los agentes supervisaron de cerca la transacción. Tras entregar la suma pactada y recibir la madre el dinero, los efectivos intervinieron y detuvieron a la mujer de manera inmediata. El niño, por su parte, fue rescatado sano y puesto bajo protección oficial, quedando a cargo de los servicios de tutela infantil a la espera de una decisión judicial sobre su futuro.

Detalles del caso y antecedentes de la detenida

La Fiscalía General de Ucrania confirmó que la madre, con antecedentes previos por robo, había planeado la venta del menor tras quedar sola con él luego de su divorcio. La mujer argumentó estar agotada por la responsabilidad de la crianza y consideró la venta como una salida a su situación. El caso fue tipificado como trata de menores, un delito grave recogido en el artículo 149 del Código Penal ucraniano, lo que implica la posibilidad de una condena prolongada.

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El niño de seis años estaba registrado en los servicios sociales, lo que abre una investigación paralela sobre el seguimiento y actuación de los trabajadores sociales responsables de su caso. Actualmente, el menor reside en un refugio bajo la supervisión de las autoridades. El tribunal impuso a la madre la medida de detención preventiva mientras avanza el proceso penal. Television News Service subrayó que el operativo fue posible gracias a la colaboración entre la policía y el comprador, que decidió no participar en el delito y alertar a las fuerzas de seguridad.

Contexto de la trata de menores en Ucrania y casos similares

Este caso no es un hecho aislado en Ucrania. Las autoridades nacionales han detectado un preocupante aumento en los intentos de venta de niños en los últimos años, impulsados en muchos casos por la pobreza y las difíciles condiciones de vida. Television News Service destacó que, en la región de Sumy, otra mujer fue detenida al intentar vender a su hija recién nacida por 25.600 euros (30.000 dólares), y que existen antecedentes de redes que operan tanto dentro como fuera del país.

Los casos de trata de menores en Ucrania. (Univision)

También se informó sobre una mujer que fue extraditada desde Alemania tras descubrirse que vendía bebés ucranianos en el extranjero por hasta 70.000 euros cada uno. Además, se han registrado operaciones policiales internacionales, como en Indonesia, donde la policía desmanteló una red de tráfico de bebés que incluso “reservaba” a los niños antes de su nacimiento. Las autoridades ucranianas reiteran la necesidad de reforzar las políticas de protección a la infancia y de actuar con rapidez ante cualquier sospecha de trata, recordando la importancia de la denuncia ciudadana y la vigilancia de los servicios sociales.