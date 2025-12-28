España

Un piloto de avión cuenta que este año le ha tocado volar en Nochebuena y Nochevieja: “Irse a trabajar de mal humor no sirve de nada”

Hay días del año reservados para la familia, fechas concretas que parecen que no dejan espacio al trabajo. El 24 y el 31 de diciembre son dos de esos días que parecen intocables, pero nada más lejos de la realidad para algunos profesionales como los pilotos de avión.

De este modo, el comandante de vuelo Ramón Valles nos relata desde su cuenta de Tiktok cómo se debe estar preparado en su oficio cualquier día del año. Así, el martes 23 de diciembre, este capitán estaba obligado de forma imprevista a pilotar un aeroplano con destino a Nueva York.

Al día siguiente, este profesional aéreo debía realizar otro viaje desde Nueva York hasta Barcelona, de tal manera que perdería la oportunidad de ver a su familia en Nochebuena. Sin embargo, a pesar de los contratiempos que puede conllevar su labor, Ramón Valles aguanta con actitud y “con una sonrisa y, a poder ser, con buen humor”. Según él, “irse a trabajar de mal humor no sirve de nada”.

Días potencialmente laborales

“Todos los días del año son potencialmente laborales” comenta Ramón Valles. Esto significa que cualquier día del año es susceptible de estar bajo la obligación de trabajar, incluido el día 31 de diciembre. Este último, en el caso de un comandante de vuelo, se celebra con las campanadas y las doce uvas abordo.

Evidentemente, a pesar de que cualquier día, inesperadamente, un piloto de avión puede acabar trabajando, hay días festivos que deben ser remunerados con una suma mayor. Entre ellos, se encuentra el día 25 de diciembre y el 1 de enero.

Remuneración extra

Trabajar en un festivo sin descanso compensatorio no es solo una cuestión de buena o mala voluntad de la empresa. La ley establece un recargo mínimo del 75 % sobre el precio de la hora.

En otra palabras, si una hora ordinaria se paga a 10 euros, esa misma hora en festivo debería abonarse, como mínimo, a 17,5 euros. Toda esta normativa aparece establecida en el Real Decreto 2001/1983

Más allá de la norma general, cada sector puede mejorar lo que marca la ley, por lo que informarse es fundamental. Se requiere revisar el contrato de trabajo, identificar el convenio aplicable y consultar sus condiciones. Saber qué derechos te corresponden y cómo se compensan los festivos permiten actuar con seguridad y reclamar con argumentos cuando sea necesario.

Actitud de Ramón Valles

Pese a la obligación inoportuna de trabajar en unas fechas tan marcadas, el comandante nos expresa este inconveniente como “las características simplemente que tiene esta maravillosa profesión”. Este hombre, enamorado de su oficio, está comprometido con la seguridad, con la compañía aérea y “por supuesto con nuestros pasajeros”.

El combustible del optimismo de este hombre se mantiene gracias a la idea de aparecer con tiempo para la comida de Navidad, el día 25 de diciembre. Un evento, que en principio puede ser secundario en comparación con los días que pierde, llena de ánimo a este hombre para seguir adelante con su trabajo.

