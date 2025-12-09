Perico Durán, comandante de avión: “Si el piloto está atravesando un problema personal que pueda afectar su rendimiento, tiene la obligación de no volar”

Perico Durán, como es la formación de un piloto de avión (Montaje: Infobae España).

A la hora de coger un vuelo, lo primero que pensamos es en si nuestra maleta cumple con la política de la aerolínea, si va a haber mucha cola en el control de equipaje o si nuestro avión sale en hora. Sin embargo, esto va mucho más allá, pues pasamos por alto muchos factores que hacen que el vuelo salga a la perfección. Uno de ellos es el largo y arduo proceso que tiene que pasar un piloto para poder volar y llevar a todos los pasajeros a destino de una forma segura.

De hecho, la vida de un piloto profesional, lejos de los clichés de aventura sin límites, exige disciplina, estudio constante y un compromiso inquebrantable con la seguridad y la formación. Convertirse en comandante de vuelo no solo implica superar rigurosos exámenes teóricos y prácticos, sino también asumir una preparación continua que abarca desde complejos simulacros de emergencia hasta la actualización semanal sobre normativas y procedimientos.

“Cada seis meses nos examinan en el simulador y la licencia se renueva una vez al año”, explica Perico Durán, piloto de Iberia, a Infobae España. Durán lleva 24 años volando y hoy es comandante en la flota del Airbus A320, pero también ha volado el A330, A340 y A350. Su dilatada experiencia la combina con una labor de divulgación en redes sociales, con la que ayuda a los viajeros a que pierdan el miedo a volar.

Pregunta: ¿Cómo es el proceso de formación de un piloto de avión?

Respuesta: Pues el proceso de formación se puede estudiar de varias formas. La primera sería a través de una carrera universitaria que tiene añadida la parte de vuelo, que sería lo relacionado con la gestión aeronáutica y las licencias de vuelo. Luego hay gente que se apunta a una academia de vuelo en la que se van sacando las asignaturas que corresponden el título y se va practicando y examinándote de vuelo y hay otros que lo hacen por módulos. Como son varios títulos, pues se los va sacando poco a poco, cuando tiene tiempo, cuando tiene ahorros o desea hacerlo de forma modular. Y una cuarta forma sería a través del ejército, el cual te forma y firmas un contrato de unos años y luego pasas a si quieres a ser piloto comercial.

Esto es lo que serían los títulos de piloto, pero luego quedaría el de las pruebas de acceso a una compañía aérea que son bastante duras, que son oposiciones y después tienes que tener el curso de cada avión que vueles. Entonces hay compañías que te piden que lo hagas previamente a presentarte a sus pruebas, por ejemplo Ryanair.

P: Es una profesión que está en constante entrenamiento y adaptación, ¿cómo es esa formación?

R: Nosotros estamos en constante entrenamiento y evaluación. Cada seis meses nos examinan en el simulador, vamos dos días al simulador enteros y no solo practicamos todas las emergencias que hay, sino que somos sometidos a una evaluación in situ. Además, la licencia de piloto se renueva una vez al año.

Situaciones críticas y salud mental

P: Más allá de pilotar el avión, ¿qué otras funciones tiene que realizar un comandante de vuelo?

R: Nosotros, cada seis meses, realizamos lo que se llama el curso de refresco, en el que repasamos múltiples aspectos del avión y la operación. Además, cada semana se publican nuevas normativas, procedimientos actualizados o modificaciones en la operación de aeropuertos. Estamos constantemente leyendo circulares y estudiándolas. Antes de cada vuelo, recibimos en casa la información específica de la operación: el avión que vamos a volar, la meteorología a lo largo de la ruta, el combustible necesario, los mapas meteorológicos de la zona y las previsiones de todos los aeropuertos que podríamos utilizar en caso de necesidad. Esta preparación es parte de nuestro día a día, y en corto radio solemos volar unos 18 o 20 días al mes.



P: ¿Qué importancia tiene en la salud mental en un piloto?

R: La salud mental del piloto es fundamental. De hecho, una vez al año pasamos un examen psicológico, además de las evaluaciones en el simulador, que son cuatro al año con instructores diferentes. En estas sesiones, los instructores también pueden detectar si un piloto está atravesando algún problema que pueda afectar su desempeño. En aviación, cada piloto es responsable de su estado de salud. Si alguien ha sufrido el fallecimiento de un familiar, una separación o está atravesando un problema personal grave que pueda afectar su rendimiento, tiene la obligación de no volar ese día. En estos casos, se informa a la compañía, se activan protocolos de apoyo y se reorganizan los vuelos. Cada aerolínea cuenta con programas de apoyo emocional, donde pilotos con experiencia brindan ayuda a compañeros que pueden estar pasando por una mala racha. Es un tema que está muy controlado y se toma con la seriedad que merece.

P: ¿Cómo se prepara un piloto ante situaciones críticas?

R: Para afrontar situaciones críticas, combinamos la experiencia acumulada con el entrenamiento periódico. En el simulador, entrenamos específicamente anormalidades y emergencias que pueden ocurrir o que han sucedido recientemente. Existe un calendario de entrenamiento que se revisa cada varios años para asegurarnos de que todas las situaciones posibles sean practicadas. En el simulador entrenamos no solo las emergencias más comunes, sino también aquellas que, aunque poco probables, son obligatorias, como fallos de motor, despresurizaciones, abortos de despegue o aproximaciones frustradas. El objetivo es desarrollar las competencias necesarias para enfrentar cualquier situación que pueda presentarse en vuelo.