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Hamburguesa de remolacha: una variante moderna, saludable y con mucho color con la que puedes sorprender a tus invitados esta primavera

Una receta ideal para veganos y personas que necesiten tomar vitaminas

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Una alternativa moderna
Hamburguesa de remolacha. (Freepik)

¿Buscas una hamburguesa diferente, sabrosa y colorida? La hamburguesa de remolacha es una opción ideal para tus reuniones familiares o para sorprender a tus invitados con un plato tan llamativo a nivel visual.

Es una preparación vegetal donde la remolacha cocida se mezcla con legumbres, cebolla y avena, formando una masa compacta que se cocina a la plancha. El resultado es una hamburguesa jugosa y firme, perfecta para bocadillos o como plato principal.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

  1. 2 remolachas medianas cocidas (unos 250 g)
  2. 200 g de alubias cocidas (pueden ser blancas o rojas)
  3. 1 cebolla pequeña
  4. 2 dientes de ajo
  5. 60 g de copos de avena
  6. 1 huevo (puedes sustituirlo por 2 cucharadas de harina de garbanzo + agua para versión vegana)
  7. 1 cucharadita de comino molido
  8. Sal al gusto
  9. Pimienta negra al gusto
  10. Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer hamburguesa de remolacha, paso a paso

  1. Pela y ralla la remolacha cocida con un rallador grueso para que conserve cierta textura. Si suelta mucha agua, escúrrela ligeramente con las manos o un colador para evitar que la masa quede demasiado húmeda. Reserva.
  2. Pica muy fina la cebolla y los ajos. Calienta una sartén con un chorrito de aceite de oliva y sofríelos a fuego medio-bajo durante varios minutos, removiendo con frecuencia, hasta que queden tiernos, ligeramente dorados y desprendan todo su aroma. Retira del fuego y deja templar.
  3. Tritura las alubias cocidas con un tenedor o un prensador. No deben quedar totalmente hechas puré; lo ideal es que mantengan algunos trozos para aportar textura a la mezcla.
  4. En un bol grande, mezcla la remolacha rallada, las alubias trituradas y el sofrito de cebolla y ajo ya templado. Remueve bien para que todos los ingredientes se integren de manera uniforme.
  5. Añade los copos de avena, el huevo, la sal, la pimienta y el comino. Mezcla de nuevo hasta obtener una masa homogénea. Si ves que queda demasiado húmeda, incorpora un poco más de avena poco a poco hasta conseguir una consistencia manejable.
  6. Divide la masa en cuatro partes iguales y forma las hamburguesas con las manos, presionando ligeramente para compactarlas bien. Colócalas en un plato o bandeja.
  7. Deja reposar las hamburguesas en la nevera durante unos 15 minutos para que la masa se asiente y sea más fácil manipularlas durante la cocción.
  8. Cocina las hamburguesas en una sartén, plancha o parrilla con un poco de aceite. Hazlas a fuego medio durante 3-4 minutos por cada lado, hasta que queden doradas por fuera y bien hechas en el interior.
Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 hamburguesas medianas. Sin embargo, si quieres preparar más cantidad, aumenta las cantidades de manera proporcional para que no pierda su sabor ni su textura.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 26 g
  • Grasas: 4 g
  • Fibra: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las hamburguesas ya cocidas en la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. También puedes congelarlas (crudas o cocidas) hasta 2 meses, separadas entre sí con papel de horno.

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