Avance de ‘La Promesa’ del jueves 23 de abril: Vera sufrirá una encerrona con su padre y Curro confesará su deseo de abandonar el palacio

Curro confiesa a Martina su deseo de abandonar el palacio en 'La Promesa' (RTVE)

Las tramas de La Promesa han vuelto a intensificarse tras la emisión del episodio correspondiente al miércoles 22 de abril, adentrándose en una sucesión de hechos que marcan un punto de inflexión para varios personajes clave. El próximo capítulo, programado para el jueves 23 de abril, anuncia nuevas alianzas, decisiones y reencuentros que conducirán a los protagonistas hacia dilemas inesperados y tensiones renovadas.

En el episodio de La Promesa que TVE acaba de emitir, Pía ha optado finalmente por no denunciar a Ricardo. La carga que supone la muerte del barón y la responsabilidad que siente han influido en su determinación. Este capítulo ha estado marcado, además, por la intervención de Ángela, quien, pese a sus esfuerzos para defender ante Curro a la señora Adarre, no logra que el joven la perdone.

La relación entre estos jóvenes se ve afectada, mientras Leocadia insiste en que su hija olvide la situación. Adriano, por su parte, ha movilizado a todos para la reforma del refugio con el objetivo de impresionar a Pilarcita, encargo para el que Martina cuenta con la colaboración necesaria de Jacobo gracias a sus contactos.

La Promesa: Pía decide no denunciar a Ricardo. (RTVE)

Mientras tanto, María mantiene una postura dura hacia Estefanía, que ha destapado que la doncella y Carlo esperan un hijo. Vera permanece aislada ante la inquietud que le produce la posible presencia de su padre, tranquilizada únicamente por las cocineras, y Ciro toma la decisión de contactar con el duque ante la preocupación por su dinero. El capítulo cierra con Julieta sincerándose con Manuel acerca de una antigua relación y la aproximación de ambos en el hangar, donde están a punto de besarse.

Qué pasará el jueves 23 de abril en ‘La Promesa’

De cara al capítulo del jueves 23 de abril de La Promesa, la relación entre Manuel y Julieta aparece marcada por la tensión tras el encuentro casi romántico que han compartido en el hangar. Ambos intentan mantener la normalidad ante sus allegados, pero el recuerdo persiste y condiciona su comportamiento. Esta dificultad para sobreponerse a lo ocurrido amplía la distancia emocional entre ellos, subrayando la complejidad de sus sentimientos y el posible impacto en el desarrollo posterior de sus historias.

Varios personajes de La Promesa enfrentarán situaciones que tensionarán aún más sus tramas personales y colectivas. Martina recurrirá a Jacobo para que interceda ante doña Pilarcita, dado que la tía mantiene contacto directo con él. Jacobo acepta y parece lograr avances para convencer a la señora, lo que genera un acercamiento con Martina. Este acercamiento, a su vez, provocará celos en Adriano, reflejando cómo cada decisión dentro de la finca tiene consecuencias más allá de lo inmediato.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La desconfianza persiste en el entorno de Pía, que duda de la viabilidad de restituir su relación con Ricardo tras los acontecimientos recientes. María y Carlo, por otro lado, se muestran tranquilos y afirman que afrontarán con calma los preparativos de su boda. A pesar de la cordialidad, María, movida por la nueva cercanía entre Carlo y Estefanía, interroga a su pareja sobre el pasado que ambos comparten. Carlo opta por ocultar detalles, manifestando la complejidad de los vínculos personales entre el personal de la casa y sus secretos.

El encuentro de Vera en ‘La Promesa’

Curro, abrumado por su situación, confiesa a Martina su deseo de marcharse de La Promesa. La confesión no pasa inadvertida para Ángela, que escucha las palabras del joven con inquietud y desazón. Tras la conversación, Martina anima a Ángela a actuar, sugiriendo que solo ella puede lograr que Curro reconsidere su decisión de partir. En paralelo, la llegada de Estefanía no deja indiferente a la comunidad: Lorenzo fija la atención en ella, si bien Leocadia está rápida en advertirle ante cualquier comportamiento inadecuado.

La trama de La Promesa alcanza uno de sus puntos de máxima tensión con lo acontecido a Vera. La doncella recibe la petición de Cristóbal para acudir a su despacho. Vera, marcada por la inquietud dada la reciente presencia de su padre en el entorno, accede al encuentro sin prever lo que está a punto de ocurrir: la joven se enfrentará cara a cara con su padre, un momento que puede cambiar el devenir de su personaje y las interrelaciones en la finca.