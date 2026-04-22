Personal civil del Ministerio de Defensa se moviliza hoy en toda España para pedir una subida salarial de 300 euros

Personal civil del Ministerio de Defensa se concentrará este miércoles en 92 centros de trabajo de toda España para pedir un complemento salarial de 300 euros mensuales, "consolidable, lineal y extensivo" a todos los trabajadores, es decir, a laborales, funcionarios y estatutarios.

Las concentraciones, convocadas por la Federación de Atención a la Ciudadanía de Madrid (FAC-USO) y la Asociación de Personal Laboral de la Administración General del Estado (APLAGE), tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas, durante la pausa de descanso, según han informado los organizadores.

En la Comunidad de Madrid se desarrollarán seis concentraciones simultáneas, concretamente en: El Goloso, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ACAR Getafe, INTA Torrejón, la Maestranza Aérea de Madrid y el Acuartelamiento San Cristóbal.

FAC-USO y APLAGE creen la subida de 300 euros mensuales "la única medida capaz de corregir de forma real y definitiva la discriminación retributiva" del personal civil del Ministerio de Defensa. En esta línea, denuncian que la "discriminación" se ha intensificado en el seno del Ministerio desde la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que tiene aparejado mejoras retributivas dirigidas al personal militar "y deja nuevamente al margen al personal civil, pese a ser parte esencial del funcionamiento ordinario" del departamento.

La reciente subida de carácter lineal de 40 euros mensuales aplicada en marzo de 2026 para todo el personal militar, "justa" según los convocantes, se suma a anteriores mejoras retributivas que alcanzan un incremento acumulado de 340 euros mensuales para la mayoría del personal militar en el último año. Esta última medida salarial ha supuesto un impacto de 59,33 millones de euros, lo que "evidencia que existen recursos económicos suficientes".

Estos recursos, "casualmente coinciden con el montante total necesario para implementar la reivindicación demandada desde hace un año para todo el personal civil de 300 euros mensuales en 14 pagas, y supone tan sólo un 8% de las mejoras retributivas efectuadas para el personal militar desde marzo del 2025", han agregado.

"UNA NEGOCIACIÓN REAL, GLOBAL Y SIN EXCLUSIONES"

Por otro lado, FAC-USO y APLAGE lamentan que el Ministerio de Defensa "fomenta imponer una salida fragmentada, por fases y por colectivos, basada en fórmulas retributivas temporales y no consolidables". Esto, según cree, amenaza con "enfrentar a unos trabajadores contra otros".

"No puede haber acuerdos por fases entre personal civil y no puede venderse como mejora una retribución no consolidable que dependa de criterios variables, como disponibilidad presupuestaria, ausencias, bajas médicas, informes o decisiones coyunturales arbitrarias de la Administración que no fueron aplicadas para el personal militar", han añadido.

Las organizaciones convocantes insisten en que "la única salida aceptable pasa por una negociación real, global y sin exclusiones", encabezada por Margarita Robles.