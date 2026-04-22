España

Un robot gana a jugadores profesionales de ping-pong: así funciona la máquina que toma decisiones en tiempo real

El sistema autónomo Ace percibe la pelota y decide cada golpe en milisegundos mediante inteligencia artificial

Guardar
El robot autónomo Ace de Sony AI devuelve un golpe a su oponente humano, el jugador de tenis de mesa Yamato Kawamata. (Reuters)
El robot autónomo Ace de Sony AI devuelve un golpe a su oponente humano, el jugador de tenis de mesa Yamato Kawamata. (Reuters)

El sistema autónomo Ace, desarrollado por la división de inteligencia artificial de Sony (Sony AI), ha logrado competir con jugadores de alto nivel en partidos de ping-pong disputados bajo reglas oficiales. Los resultados, publicados en la revista Nature, muestran que este robot es capaz de desenvolverse en un entorno real y dinámico, y de ganar varios encuentros frente a deportistas profesionales.

En las pruebas realizadas en abril de 2025, Ace jugó contra cinco jugadores con más de diez años de experiencia competitiva y contra dos profesionales de la liga japonesa T.League. El robot ganó tres de los cinco partidos frente a los jugadores de élite y mantuvo un rendimiento competitivo en el resto. En total, se impuso en siete de los trece juegos disputados en esta categoría.

Un deporte donde todo ocurre en milésimas de segundo

Más allá del resultado, lo más relevante es la forma en la que juega. Según los investigadores, el sistema destaca por su consistencia y capacidad de adaptación, más que por la potencia de sus golpes.

El tenis de mesa profesional es uno de los deportes más exigentes para cualquier sistema robótico. La pelota puede superar los 20 metros por segundo y girar a velocidades de hasta 1.000 radianes por segundo, lo que deja márgenes de reacción inferiores a medio segundo.

El robot autónomo Ace de Sony AI dispara un tiro a su oponente humana, la jugadora de tenis de mesa Minami Ando. (Reuters)
El robot autónomo Ace de Sony AI dispara un tiro a su oponente humana, la jugadora de tenis de mesa Minami Ando. (Reuters)

Para enfrentarse a este reto, Ace utiliza un sistema de percepción avanzado basado en múltiples cámaras y sensores que permiten estimar en tiempo real tanto la trayectoria como el efecto de la pelota. Toda esta información se procesa mediante inteligencia artificial basada en aprendizaje por refuerzo, que toma decisiones cada 32 milisegundos.

Durante los partidos, el robot fue capaz de mantener intercambios largos, con una media de unos cinco golpes por punto, por encima de lo habitual en partidos humanos. También mostró gran habilidad para devolver pelotas con distintos efectos.

En los servicios, utilizó una amplia variedad de golpes y logró puntos directos con frecuencia. Alcanzó velocidades de devolución de hasta 16,4 metros por segundo y fue capaz de responder a golpes aún más rápidos de sus rivales.

Los investigadores destacan que su fortaleza no está en la potencia, sino en la regularidad. En palabras del equipo, el sistema demuestra “la capacidad de mantener el control del intercambio incluso en situaciones complicadas”.

Más allá del ping-pong

Para los investigadores de Sony AI, Ace representa mucho más que un experimento deportivo. Es una prueba de que la inteligencia artificial puede operar en el mundo físico con gran precisión.

El robot autónomo Ace de Sony AI dispara contra su oponente humano. (Reuters)
El robot autónomo Ace de Sony AI dispara contra su oponente humano. (Reuters)

Como explica Peter Stone, científico jefe del proyecto, “este avance va mucho más allá del ping-pong. Añade que “representa un momento clave en la investigación en inteligencia artificial, al mostrar, por primera vez, que un sistema de IA puede percibir, razonar y actuar de manera efectiva en entornos reales complejos y en rápida evolución”.

El sistema funciona de forma completamente autónoma. Durante los partidos no hay intervención humana directa. Todo, desde la percepción hasta el golpe final, lo decide el propio robot.

Aunque el ping-pong es el escenario, el verdadero avance está en lo que representa: una máquina capaz de percibir, decidir y actuar en el mundo físico con gran velocidad y precisión. Uno de los expertos citados en el estudio resume el impacto con una observación llamativa: “Nadie más habría sido capaz de hacer eso. No pensé que fuera posible”.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: números ganadores de hoy miércoles 22 de abril

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: números ganadores de hoy miércoles 22 de abril

La “llave” de una posible pandemia: descubren un coronavirus de murciélago en Kenia capaz de infectar células humanas que explota una proteína de nuestros pulmones

El origen de este patógeno se ha hallado en un microorganismo clasificado como CcCoV-KY43, hallado en una especie de murciélago en una mina artesanal de Taveta

La “llave” de una posible pandemia: descubren un coronavirus de murciélago en Kenia capaz de infectar células humanas que explota una proteína de nuestros pulmones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Hamburguesa de remolacha: una variante moderna, saludable y con mucho color con la que puedes sorprender a tus invitados esta primavera

Una receta ideal para veganos y personas que necesiten tomar vitaminas

Hamburguesa de remolacha: una variante moderna, saludable y con mucho color con la que puedes sorprender a tus invitados esta primavera

La ciencia lo confirma: el consumo de cannabis en la adolescencia afecta al potencial del cerebro y limita el desarrollo de habilidades cognitivas

Los investigadores han observado que las áreas cognitivas afectadas abarcan casi todo el espectro del pensamiento diario

La ciencia lo confirma: el consumo de cannabis en la adolescencia afecta al potencial del cerebro y limita el desarrollo de habilidades cognitivas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013