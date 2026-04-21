Tarta de pera: una receta dulce para disfrutar de una sobremesa y sorprender a tus invitados

Con la llegada del buen tiempo, es normal que cada vez tengas más reuniones familiares y comidas con amigos. Si quieres sorprender a todos tus invitados con una elaboración dulce, esta receta es para ti.
La tarta de pera se compone de una base de masa quebrada rellena con peras frescas y una mezcla cremosa de nata, leche, huevos, azúcar y almendra. El horneado lento permite que la fruta se funda con la crema y la masa quede dorada y firme.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora y 5 minutos (20 minutos de masa + 45 minutos de horneado final)
- Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
Ingredientes
- 1 paquete de masa quebrada congelada
- 1 cucharada sopera de pan rallado
- 1 kg de peras
- 200 g de nata líquida
- 1 vaso pequeño de leche
- 2 huevos
- 2 cucharadas soperas de azúcar
- 50 g de almendra en polvo
Cómo hacer tarta de pera, paso a paso
- Prepara la base: descongela la masa quebrada y colócala en un molde de tarta. Ajusta bien los bordes.
- Pincha y hornea en blanco: pincha el fondo con un tenedor sin atravesar la masa. Hornea a 200 ºC durante 20 minutos para que quede firme y crujiente.
- Protege la base: espolvorea una fina capa de pan rallado sobre la base horneada para absorber los jugos de la fruta.
- Prepara las peras: pela las peras, retira el corazón y córtalas en láminas finas y uniformes.
- Coloca las peras en forma de espiral: distribuye las láminas sobre la base formando una espiral desde el borde hacia el centro, ligeramente superpuestas, como en la imagen.
- Prepara la crema de almendra: mezcla en un bol la nata, la leche, los huevos, el azúcar y la almendra en polvo hasta obtener una crema homogénea.
- Rellena la tarta: vierte la crema con cuidado entre las peras, asegurándote de que se reparta bien sin desordenar la espiral.
- Horneado final: hornea a 200 ºC durante unos 40–45 minutos, hasta que la crema cuaje y la superficie esté dorada y brillante.
- Enfriado y acabado: deja enfriar completamente antes de desmoldar para que tome cuerpo.
- Decoración: antes de servirla añade: un poco de azúcar glas espolvoreado, láminas de almendra tostada, un toque de miel por encima para darle brillo y hojas de menta en el centro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para 8 porciones, aunque depende del tamaño de los trozos y de la propia tarta.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 260 kcal
- Hidratos de carbono: 28 g
- Grasas: 13 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la tarta de pera en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. Si la cubres con film, se mantiene jugosa y fresca.