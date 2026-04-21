España

Tarta de pera: una receta dulce para disfrutar de una sobremesa y sorprender a tus invitados

Un postre casero, elegante y fácil de preparar para convertir cualquier comida en un momento especial

Guardar
Un postre muy dulce para acompañar con un café o un té
Tarta de pera. (Imagen generada con IA)

Con la llegada del buen tiempo, es normal que cada vez tengas más reuniones familiares y comidas con amigos. Si quieres sorprender a todos tus invitados con una elaboración dulce, esta receta es para ti.

La tarta de pera se compone de una base de masa quebrada rellena con peras frescas y una mezcla cremosa de nata, leche, huevos, azúcar y almendra. El horneado lento permite que la fruta se funda con la crema y la masa quede dorada y firme.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora y 5 minutos (20 minutos de masa + 45 minutos de horneado final)
  • Tiempo total: 1 hora y 20 minutos

Ingredientes

  1. 1 paquete de masa quebrada congelada
  2. 1 cucharada sopera de pan rallado
  3. 1 kg de peras
  4. 200 g de nata líquida
  5. 1 vaso pequeño de leche
  6. 2 huevos
  7. 2 cucharadas soperas de azúcar
  8. 50 g de almendra en polvo

Cómo hacer tarta de pera, paso a paso

  1. Prepara la base: descongela la masa quebrada y colócala en un molde de tarta. Ajusta bien los bordes.
  2. Pincha y hornea en blanco: pincha el fondo con un tenedor sin atravesar la masa. Hornea a 200 ºC durante 20 minutos para que quede firme y crujiente.
  3. Protege la base: espolvorea una fina capa de pan rallado sobre la base horneada para absorber los jugos de la fruta.
  4. Prepara las peras: pela las peras, retira el corazón y córtalas en láminas finas y uniformes.
  5. Coloca las peras en forma de espiral: distribuye las láminas sobre la base formando una espiral desde el borde hacia el centro, ligeramente superpuestas, como en la imagen.
  6. Prepara la crema de almendra: mezcla en un bol la nata, la leche, los huevos, el azúcar y la almendra en polvo hasta obtener una crema homogénea.
  7. Rellena la tarta: vierte la crema con cuidado entre las peras, asegurándote de que se reparta bien sin desordenar la espiral.
  8. Horneado final: hornea a 200 ºC durante unos 40–45 minutos, hasta que la crema cuaje y la superficie esté dorada y brillante.
  9. Enfriado y acabado: deja enfriar completamente antes de desmoldar para que tome cuerpo.
  10. Decoración: antes de servirla añade: un poco de azúcar glas espolvoreado, láminas de almendra tostada, un toque de miel por encima para darle brillo y hojas de menta en el centro.
La tarta de queso de La Viña elaborada por una vasca que ha conquistado a los londinenses: “En casa tengo cuatro neveras y dos hornos”

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 8 porciones, aunque depende del tamaño de los trozos y de la propia tarta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 260 kcal
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Grasas: 13 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la tarta de pera en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. Si la cubres con film, se mantiene jugosa y fresca.

Temas Relacionados

PostresTartasRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El refugio de Maxi Iglesias, desde el que maneja su discreta vida tras conocerse su relación con Aitana Sánchez-Gijón: su piso en una zona exclusiva de Madrid

El actor cuenta con un inmueble en la estratégica zona de las Cuatro Torres, el mismo barrio donde creció junto a su madre

El refugio de Maxi Iglesias, desde el que maneja su discreta vida tras conocerse su relación con Aitana Sánchez-Gijón: su piso en una zona exclusiva de Madrid

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

Los de Abascal quieren acabar con el arraigo y así lo formulan en varias mociones a nivel regional, autonómico y nacional. Denuncian que el giro del PP es un intento de boicot de la cúpula nacional

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

Martín Berasategui estrena nuevo restaurante en Barcelona: así es su carta asequible con platos principales desde 12 €

En pleno Passeig de Gràcia, dentro del lobby del Monument Hotel, este restaurante ofrece una propuesta de pintxos, platos para compartir y pequeños bocados

Martín Berasategui estrena nuevo restaurante en Barcelona: así es su carta asequible con platos principales desde 12 €

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Los efectos del conflicto, que afectan de manera desigual a los Estados miembros del bloque, han sido más palpables en los países con una mayor dependencia del gas

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Del brindis con zumo de tomate al discreto homenaje de Kate Middleton: los príncipes de Gales recuerdan a la reina Isabel II en los actos de su centenario

La consorte del príncipe Guillermo ha lucido un collar de perlas de tres vueltas muy característico que pertenecía a la monarca

Del brindis con zumo de tomate al discreto homenaje de Kate Middleton: los príncipes de Gales recuerdan a la reina Isabel II en los actos de su centenario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

ECONOMÍA

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

La CNMC no detecta manipulación en los precios en los combustibles, pero vigila de cerca y en tiempo real a más de 12.000 gasolineras

DEPORTES

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos