Tarta de pera: una receta dulce para disfrutar de una sobremesa y sorprender a tus invitados

Tarta de pera. (Imagen generada con IA)

Con la llegada del buen tiempo, es normal que cada vez tengas más reuniones familiares y comidas con amigos. Si quieres sorprender a todos tus invitados con una elaboración dulce, esta receta es para ti.

La tarta de pera se compone de una base de masa quebrada rellena con peras frescas y una mezcla cremosa de nata, leche, huevos, azúcar y almendra. El horneado lento permite que la fruta se funda con la crema y la masa quede dorada y firme.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora y 5 minutos (20 minutos de masa + 45 minutos de horneado final)

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos

Ingredientes

1 paquete de masa quebrada congelada 1 cucharada sopera de pan rallado 1 kg de peras 200 g de nata líquida 1 vaso pequeño de leche 2 huevos 2 cucharadas soperas de azúcar 50 g de almendra en polvo

Cómo hacer tarta de pera, paso a paso

Prepara la base: descongela la masa quebrada y colócala en un molde de tarta. Ajusta bien los bordes. Pincha y hornea en blanco: pincha el fondo con un tenedor sin atravesar la masa. Hornea a 200 ºC durante 20 minutos para que quede firme y crujiente. Protege la base: espolvorea una fina capa de pan rallado sobre la base horneada para absorber los jugos de la fruta. Prepara las peras: pela las peras, retira el corazón y córtalas en láminas finas y uniformes. Coloca las peras en forma de espiral: distribuye las láminas sobre la base formando una espiral desde el borde hacia el centro, ligeramente superpuestas, como en la imagen. Prepara la crema de almendra: mezcla en un bol la nata, la leche, los huevos, el azúcar y la almendra en polvo hasta obtener una crema homogénea. Rellena la tarta: vierte la crema con cuidado entre las peras, asegurándote de que se reparta bien sin desordenar la espiral. Horneado final: hornea a 200 ºC durante unos 40–45 minutos, hasta que la crema cuaje y la superficie esté dorada y brillante. Enfriado y acabado: deja enfriar completamente antes de desmoldar para que tome cuerpo. Decoración: antes de servirla añade: un poco de azúcar glas espolvoreado, láminas de almendra tostada, un toque de miel por encima para darle brillo y hojas de menta en el centro.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 8 porciones, aunque depende del tamaño de los trozos y de la propia tarta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 260 kcal

Hidratos de carbono: 28 g

Grasas: 13 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la tarta de pera en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. Si la cubres con film, se mantiene jugosa y fresca.