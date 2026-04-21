La tarifa de la luz en España para este miércoles

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España hoy miércoles 22 de abril. Además ubica los precios más económicos, así como los más altos, de energía eléctrica.

Precio de la energía eléctrica

Día: 22 de abril

Tarifa media: 49.06 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 105.7 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.95 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 22 de abril, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.72 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 76.49 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.27 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 73.88 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 72.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.23 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.89 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 93.39 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 77.76 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.42 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.12 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.25 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.66 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.9 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.95 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.06 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.04 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 9.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.73 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.68 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.7 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.57 euros por megavatio hora.