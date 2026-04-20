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El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Javi Navarro, la nueva sensación del equipo blanco, se ha vuelto a vestir de héroe y ha dado la victoria a los merengues después de parar dos penaltis

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UEFA Youth League final - Club Brugge vs Real Madrid
Foto del partido. (EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

El Real Madrid ha ganado la final de la Youth League ante el Brujas. Sin embargo, ha sido un partido cargado de emociones. Después de 90 minutos reglamentarios en los que ambos equipos anotaron un gol, el partido se decantó en penaltis.

Después de una tanda de penaltis agónica en la que los blancos se impusieron al PSG gracias a tres paradas de Javi Navarro, algunos podrían pensar que esto se trataba de un golpe de suerte, pero el joven guardameta español ha demostrado que no es así.

En esta ocasión, el desenlace desde los once metros volvió a tener a Javi Navarro como gran protagonista. La tanda comenzó con acierto del Brujas, que se adelantó en el primer lanzamiento pese a que el guardameta madridista llegó a rozar el balón. No tardó en responder el Real Madrid, con un gol de Liberto que igualaba la serie.

El punto de inflexión llegó poco después. Navarro adivinó el lanzamiento de Amengai y detuvo el disparo, dando ventaja a los blancos. Yáñez no falló en su turno, con un tiro potente y centrado que ponía por delante al conjunto madridista. Sin embargo, el Brujas no se rendía y Musuayi volvía a empatar la tanda.

La tensión iba en aumento, pero el Real Madrid se mantenía firme. Carlos Díez anotaba sin necesidad de ajustar demasiado. Entonces apareció de nuevo la figura de Javi Navarro. El portero volvió a acertar el lado en el disparo de Koren y detuvo el penalti que dejaba a su equipo a un solo paso del título.

Con toda la presión sobre sus hombros, Aguado no falló. Su gol definitivo desató la euforia blanca y confirmó al Real Madrid como campeón de la UEFA Youth League, culminando una tanda perfecta desde el punto de penalti y una actuación decisiva de su guardameta.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresa su frustración con el arbitraje tras la eliminación de su equipo. Califica la expulsión de uno de sus jugadores como "inexplicable" e "injusta", asegurando que la decisión sentenció la eliminatoria.

Un equipo vertical, competitivo y con talento individual

Más allá de este partido, el juvenil del Real Madrid se caracteriza por un estilo de juego dinámico y valiente, muy alineado con la filosofía histórica del club. Se trata de un equipo que apuesta por la verticalidad, buscando llegar al área rival con rapidez tras recuperación, pero sin renunciar al control del balón cuando el contexto lo exige.

Uno de sus puntos fuertes es la calidad individual de sus jugadores en tres cuartos de campo. A esto se suma una buena organización táctica, donde combinan trabajo defensivo con criterio en la salida de balón.

El nuevo Courtois

Nacido el 25 de enero de 2007, Javi Navarro se ha ganado en el entorno del Real Madrid juvenil el apodo de “nuevo Courtois” por su capacidad de marcar la diferencia en los momentos clave.

Bajo palos destaca por sus reflejos rápidos, especialmente en acciones a corta distancia, y por una notable lectura del juego, que le permite anticiparse a los disparos antes incluso de que se produzcan. Su seguridad en el blocaje y su capacidad para mantenerse firme en situaciones de presión le convierten en un portero fiable en escenarios de máxima exigencia.

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