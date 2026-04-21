Cómo hacer risotto a la milanesa, la receta de arroz más fácil y cremosa de la cocina italiana

El risotto alla milanese es uno de los platos más reconfortantes y sabrosos que ofrece la cocina italiana. Es un arroz tostado con un sofrito de cebolla y mantequilla, al que se le añade caldo poco a poco hasta conseguir esa textura cremosa propia de los risottos italianos. Todo se condimenta con queso parmesano rallado y azafrán, los dos ingredientes que se encargan de potenciar el sabor de la receta.
El único secreto en la preparación de este plato tan sencillo está en añadir una buena cantidad de azafrán, que será responsable del color de nuestro arroz. Si no tuviéramos azafrán, podríamos utilizar colorante alimentario, aunque ni el tono ni el sabor serán el mismo. También la elección del arroz es muy importante: para conseguir la melosidad propia del risotto, debemos elegir una variedad capaz de mantener una consistencia firme tras el tiempo de cocción lenta, y que además absorba bien el caldo que se le añada. Es una opción perfecta el arroz carnaroli, aunque también el arborio.
El caldo que utilicemos puede ser de pollo, de carne o de verduras; nos da igual el ingrediente que se utilice, pero siempre debe ser un caldo casero, o, como mínimo, uno de buena calidad. Más allá de esto, simplemente necesitamos mantequilla, vino blanco y un poco de queso parmesano bien rallado. Y a disfrutar.
Receta de risotto a la milanesa
El risotto a la milanesa es un arroz cremoso preparado con arroz carnaroli, mantequilla, cebolla, parmesano, vino blanco y el toque distintivo del azafrán. La técnica clave consiste en añadir el caldo caliente poco a poco y remover constantemente, logrando así esa textura mantecosa tan característica.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 300 g de arroz carnaroli (preferiblemente del Piamonte)
- 1 cebolla
- 100 g de mantequilla
- 100 g de queso parmesano DOP rallado
- 1 l de caldo de carne y verduras (casero o de buena calidad)
- 50 ml de vino blanco seco
- 1 sobre de azafrán (0,3 g)
- 50 ml de agua
- Sal
Cómo hacer risotto a la milanesa, paso a paso
- Pela y pica la cebolla muy fina. En una cazuela ancha, añade la mitad de la mantequilla y sofríe la cebolla a fuego bajo hasta que esté transparente, no dorada.
- Agrega el arroz y remueve bien durante 2 minutos hasta que los granos estén nacarados.
- Sube el fuego y añade el vino blanco. Deja que se evapore el alcohol, removiendo constantemente.
- Disuelve el azafrán en los 50 ml de agua caliente. Reserva.
- Incorpora el caldo caliente poco a poco, de cucharón en cucharón, removiendo sin parar. Nunca añadas todo el caldo de golpe. Espera a que el arroz absorba antes de añadir más.
- Cuando lleves unos 10 minutos de cocción, añade el azafrán disuelto y continúa removiendo.
- Tras unos 18-20 minutos, prueba el arroz; debe estar cremoso y al dente.
- Apaga el fuego. Añade el resto de la mantequilla y el parmesano rallado. Remueve enérgicamente para ligar y dar brillo. Este paso es clave para lograr la textura “all’onda” (ondulada y cremosa).
- Prueba y rectifica de sal si es necesario. Sirve inmediatamente, bien caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 porciones
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 440 kcal aprox.
- Proteínas: 11 g
- Grasas: 18 g
- Hidratos de carbono: 58 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El risotto a la milanesa se disfruta recién hecho. Si sobra, consérvalo en nevera en un recipiente hermético hasta 2 días. Para recalentarlo, añade un poco de caldo y remueve a fuego suave.