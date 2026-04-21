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La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

Ana María Aranda Jaraices sigue ejerciendo su puesto con el actual ministro de Transportes, Óscar Puente

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La secretaria del exministro José Luis Ábalos, Ana María Aranda Jaraices (d) saliendo del Tribunal Supremo (EFE/ Mariscal)
La secretaria del exministro José Luis Ábalos, Ana María Aranda Jaraices (d) saliendo del Tribunal Supremo (EFE/ Mariscal)

Este martes ha declarado en el juicio por el caso Koldo la exsecretaria de José Luis Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, que sigue ejerciendo sus funciones con el actual ministro, Óscar Puente, y ha asegurado que en los viajes en que Jessica Rodríguez acompañó al exministro, todos los pagó Koldo García con una tarjeta personal. “Nunca se pagaron con dinero público”, ha relatado.

Ha confirmado que en total fueron 13 viajes en los que la expareja de Ábalos le acompañó, algunos dentro de España y otros en el extranjero. “En 13 viajes tenemos constancia de que Jessica acompañó al ministro y los gastos los pagaba Koldo García", ha declarado.

(Noticia en ampliación)

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