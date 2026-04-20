Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Martín Landaluce afronta el Mutua Madrid Open con una mezcla de ilusión y responsabilidad. El joven tenista madrileño llega con la etiqueta de promesa, la misma que comparte con su compañero de batallas Rafa Jódar con quien lleva competiendo pistas desde que tenía solo ocho años. "Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos", detalla el español respecto a su nuevo top100.
“Me hace muchísima ilusión jugar en casa, en Madrid. Estoy durmiendo también en mi casa. O sea que la semana se convierte en muy especial aquí con mi gente y espero que sea un torneo chulo y grande y que me pueda sentir importante en la pista, fuerte y se den partidos buenos”, reconoce Landaluce. Respecto a las condiciones de la pista, el jugador afirma sentirse cómodo y confiado. “Me van bien, me gusta que sea todo rápido, que mis tiros hagan mucho daño, que mi saque sea potente y creo que puedo marcar diferencias en un torneo como este”, asegura.
La adaptación a la tierra batida de Landaluce este año la hizo con uno de los mejores tenistas del momento, tan solo superado Jannik Sinner, según el ranking de la ATP. Carlos Alcaraz le abrió las puertas de Murcia y le invitó a entrenar con él en las pista. “Fue increíble porque años anteriores no se me ha dado tan bien la tierra y yo creo que en este caso va a ser diferente y esta semana pensaba que podía ser diferente y sobre todo viniendo de Miami con la confianza. Que mi primera semana en tierra fuese con él, con todo lo que yo llevaba se dio increíble. Los entrenos fueron buenísimos. Espero que para él también fuese así. Y fuera de la pista también lo pasamos bien. Pude tener unos ratos con él, así que lo disfruté mucho y seguro que se da más veces”.
El presente de Landaluce es positivo, pero no pierde de vista la necesidad de seguir evolucionando. “Hay que seguir trabajando igual y mejorando. Hay muchas cosas que mejorar. Creo que, en particular en mi estilo, busco hacer mucho daño, es importante poder hacer daño durante muchas bolas seguidas, intentar ser más sólido, moverme mejor. Físicamente tengo un gran margen de mejora todavía para hacer las cosas mucho mejor, para estar preparado en partidos de cinco sets, partidos duros y nada, seguir trabajando con la misma alegría de siempre y con la misma humildad”.
El tenista español aterriza en Madrid para estrenar su incursión en el top100. “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos, queremos estar ahí dentro. Yo nunca he tenido un objetivo así como tal en cuanto al ranking y sobre todo, pues ahora que estoy en esta posición, pienso que puedo llegar más lejos y es un poco la intención”. Y añade: “Así que nada, para este torneo es intentar hacer las cosas como vengo haciéndolas, buscar imponer ese estilo de juego con una identidad bastante marcada, representarme bien y creo que es lo más importante. Luego, pues si hago esas cosas bien, creo que el nivel irá acorde y seguro que el primer partido será bueno y espero que haya más de uno”.
El factor local y la altura de Madrid suelen generar debate entre los jugadores. Para Landaluce, la familiaridad con estas condiciones puede ser una ventaja. “Somos jugadores con un estilo de juego parecido, que buscamos hacer daño, buscamos esos tiros potentes, buscar winners y creo que estas condiciones nos pueden ayudar. Él (Rafa Nadal) ha entrenado muchísimo, al igual que yo, en Madrid, en pistas parecidas. Y, bueno, al final el circuito te obliga a adaptarte un poco más a la altura del mar, pero yo creo que tenemos eso un poco en la sangre, que puede facilitar jugar en esta semana con respecto a otros jugadores”.
Landaluce, la presión y la salud mental
Martín Landaluce y la gestión emocional: “La parte mental desde hace años la llevo superbién. Creo que soy un chaval supernormal, que disfruta de hacer un montón de cosas fuera de la pista. Es muy importante eso de cara a tantas semanas que hay durante el año, tantos viajes que haces, estás fuera de casa y creo que tener cosas aparte para ir haciendo y disfrutarlas es muy importante”. Y añade: ”Yo no sufro de ninguna presión. Ahora estoy centrado en mejorar, en seguir haciendo mi camino y, pues al igual que al inicio, el primer año a lo mejor en este torneo, esa presión sí que la noté. Creo que cada vez me puedo favorecer más del jugar en casa con el público a favor, con gente que me apoya y que me quiere y que eso pueda sacar de mí mi mejor versión. Es más eso que presión”.
Con una temporada exigente por delante, Landaluce reconoce la importancia de cuidar el físico. “Son muchos torneos, creo que hay que llegar bien preparado físicamente, si no, pues se van dando algunas lesiones. Al final les pasa a todos, les puede pasar a todos. Y, bueno, en mi caso, este torneo es un torneo bastante especial, que yo voy a dar el cien por cien de mi juego y de mi físico, o sea que hasta donde llegue y espero que sea muy lejos, pero siempre con mucho cuidado. Si vas teniendo alguna molestia que pueda perjudicar gran parte de la temporada o lo que venga después, creo que es sensato parar y cuidarlo. Es lo más importante, el físico”.
Rafa Jódar y Martín Landaluce
El tenista español recuerda que sus inicios fueron junto a Rafa Jódar. “Yo ganaba más”, responde entre risas, y añade: “Luego me empecé a distanciar un poco en los rankings, empecé a hacerlo mejor. Él luego empezó a jugar junior más tarde, terminó también más tarde, se fue a college y ahora está pegando un sprint que es increíble. Sí, a mí me motiva. Creo que es una pequeña rivalidad, pero sana. Y creo que él es un caso para todos los chavales superbueno de cara a no tener ninguna prisa, porque al final él tardó en hacer las cosas tan bien como las está haciendo ahora y todo el trabajo que lleva acumulando durante estos años, ahora le está dando sus frutos. Que los demás vean que cada uno tiene su camino y que no hay ninguna prisa”.