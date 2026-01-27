España

Los 6 mejores remedios caseros recomendados por un especialista contra el estreñimiento

Entre las principales causas del estreñimiento se encuentran una dieta baja en fibra, el estrés y el sedentarismo

Una mujer bebe una infusión
Una mujer bebe una infusión

El estreñimiento es un problema digestivo frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, aunque suele minimizarse, puede tener un impacto en la calidad de vida. Se caracteriza por evacuaciones poco frecuentes, dificultad para expulsar las heces o sensación de evacuación incompleta. Es importante entender que no existe una única definición válida para todos, ya que la regularidad intestinal varía de una persona a otra, pero cuando el problema se vuelve persistente conviene prestarle atención.

Entre las principales causas del estreñimiento se encuentran una dieta baja en fibra, el consumo insuficiente de líquidos y el sedentarismo, factores cada vez más comunes en los estilos de vida más urbanos. También pueden influir el estrés, los cambios de rutina, ciertos medicamentos y algunas enfermedades.

Aunque en la mayoría de los casos el estreñimiento puede aliviarse con cambios simples en los hábitos diarios, no debe ignorarse cuando es prolongado o se acompaña de dolor, sangrado o pérdida de peso. En esas situaciones, consultar a un profesional de la salud resulta clave para descartar problemas más serios y recibir un tratamiento adecuado.

No obstante, existen algunos remedios caseros que pueden aliviar una condición de estreñimiento. El doctor Saurabh Sethi recoge hasta seis formas naturales de ayudar a la motilidad intestinal y que están al alcance de todos.

La hidratación, un primer paso clave

Uno de los factores más asociados al estreñimiento es la deshidratación. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, el intestino absorbe más líquido de las heces, lo que las vuelve más duras y difíciles de expulsar. Mantenerse bien hidratado a lo largo del día es, por tanto, una medida básica de prevención.

Según el doctor, algunas investigaciones sugieren que el agua con gas puede resultar incluso más eficaz que el agua corriente para estimular el tránsito intestinal, especialmente en personas con estreñimiento crónico o con problemas de indigestión. Sin embargo, no todas las bebidas carbonatadas son recomendables: los refrescos azucarados pueden tener efectos negativos sobre la salud y agravar el problema.

Alimentos ricos en fibra

Aumentar el consumo de fibra suele ser la recomendación más habitual ante el estreñimiento. La fibra ayuda a dar volumen a las heces y facilita su desplazamiento por el intestino. Estudios recientes muestran que una gran proporción de personas con estreñimiento crónico mejora al incrementar su ingesta de este nutriente.

No obstante, no toda la fibra actúa de la misma manera. La fibra insoluble, presente en cereales integrales, verduras y salvado de trigo, añade volumen a las heces y acelera su paso. La fibra soluble, que se encuentra en la avena, las legumbres, las semillas y algunas frutas, absorbe agua y forma una especie de gel que suaviza las deposiciones.

Ejercicio para activar el intestino

El sedentarismo también juega un papel importante, pues la falta de actividad física se asocia con un mayor riesgo de estreñimiento, aclara el experto en Medical News Today. El ejercicio favorece el movimiento natural del intestino y puede aliviar algunos síntomas, incluso cuando no aumenta de forma clara la frecuencia de las evacuaciones.

Algunas actividades moderadas como caminar a paso ligero, nadar o andar en bicicleta suelen ser bien toleradas y beneficiosas. En personas con síndrome de intestino irritable, el ejercicio suave puede mejorar tanto los síntomas digestivos como la percepción de bienestar, mientras que el ejercicio intenso no siempre es recomendable.

Mitos Sobre El Ejercicio Físico - Bienestar

Senna, un laxante natural

Entre los remedios de origen vegetal, el senna es uno de los laxantes naturales más conocidos. Sus compuestos estimulan los nervios del intestino y aceleran el tránsito. Se considera seguro en adultos cuando se utiliza por períodos cortos, aunque no está indicado para embarazadas, mujeres en periodo de lactancia o personas con ciertas enfermedades intestinales. Si el estreñimiento persiste, la consulta médica es imprescindible.

Alimentos con probióticos

La salud intestinal depende en gran medida del equilibrio de la microbiota. Algunas personas con estreñimiento crónico presentan un desequilibrio en las bacterias beneficiosas del intestino. Consumir alimentos ricos en probióticos, como yogur, col fermentada o kimchi, o recurrir a suplementos específicos, puede ayudar a regular el tránsito intestinal. Estudios recientes indican mejoras en la frecuencia y consistencia de las heces tras algunas semanas de consumo regular.

Evita los lácteos

En personas con intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche, los lácteos pueden contribuir al estreñimiento. En estos casos, retirar temporalmente estos alimentos y sustituirlos por otras fuentes de calcio puede ser una estrategia útil, siempre bajo supervisión médica.

