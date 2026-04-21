El rey Juan Carlos I responde sobre su regreso definitivo a España tras su larga estancia entre Sevilla y Sanxenxo: “Todavía no”

El rey Juan Carlos "todavía no" planea volver a España de manera definitiva (Europa Press)

Tras su estancia más larga en Europa desde su mudanza a Abu Dabi, el rey Juan Carlos ha descartado, al menos por el momento, establecer de nuevo su residencia de forma permanente en España, confirmando que su regreso definitivo al país en el que reinó no se producirá “todavía”. Preguntado directamente en Sanxenxo sobre la posibilidad de su retorno definitivo, el rey emérito ha respondido con un conciso “No todavía”, disipando así cualquier expectativa de un cambio inmediato en su situación.

Cerca de cumplirse casi seis años desde que el antiguo jefe del Estado se marchó para residir en Emiratos Árabes Unidos, la cuestión de su posible regreso ha acaparado la atención de personalidades de la política, el mundo empresarial y la cultura, quienes han defendido públicamente el derecho del padre de Felipe VI a pasar sus últimos años en territorio nacional. Quienes apoyan esta vuelta consideran legítimo que vuelva al Palacio de La Zarzuela, siempre que recupere la residencia fiscal en España.

El propio rey Juan Carlos, en recientes declaraciones, ha asegurado que se encuentra “de maravilla”, más allá de los problemas de movilidad derivados de su edad. Durante su última estancia en territorio español, la segunda en lo que va de año, el rey emérito ha querido cortar las especulaciones sobre la posibilidad de cerrar su etapa en Abu Dabi y establecerse de forma estable en España.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

La decisión del rey Juan Carlos

Antes de abandonar Sanxenxo, después de haber pasado por Cascais, donde ha vuelto, y Sevilla para asistir a la reaparición de Morante de la Puebla en La Maestranza, Juan Carlos I se ha mostrado tajante al negar, por ahora, la opción de reinstalarse de forma permanente en España. Esta respuesta se ha producido en el transcurso de una cena en la localidad gallega, poco antes de viajar en avión privado a Portugal, donde se encuentra visitando a un amigo con un estado de salud delicado. Eso sí, desde The Objetive aseguran que tiene intención de regresar en algún momento.

El debate sobre el regreso del rey emérito ha sido objeto de intervenciones públicas tanto por parte de la Casa Real como del Gobierno. Desde Zarzuela, señalan que la decisión respecto al regreso de Juan Carlos I es personal y recae únicamente en el propio rey emérito. En febrero, estas fuentes reiteraron que la decisión compete exclusivamente al rey Juan Carlos, después de que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, expresara su deseo de que el exmonarca retornase a España.

El rey Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo con la infanta Elena (Europa Press)

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, declaró que “la decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España”, además de recordar que “viene a España cuando así lo decide”, como en esta última ocasión.

El rey emérito en Sanxenxo

El rey Juan Carlos ha retomado su pasión por la vela en Sanxenxo, participando en la primera jornada del Trofeo de 6 Metros. Tras las regatas, se trasladó al Real Club Náutico, donde se mostró relajado y de buen ánimo ante los medios, declarando sentirse “divinamente”. La visita al club se enmarca en un fin de semana dedicado tanto a la competición náutica como a los encuentros sociales, acompañado de su tripulación y amigos cercanos.

El rey Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo con la infanta Elena (Europa Press)

Durante la velada, el monarca estuvo acompañado por la infanta Elena, quien suele compartir estas escapadas gallegas siempre que su agenda lo permite. Ambos disfrutaron de una cena en un ambiente familiar y distendido, mostrando una vez más la complicidad que los une. Sanxenxo se consolida así como un refugio habitual para don Juan Carlos, donde alterna las actividades deportivas con reuniones íntimas.