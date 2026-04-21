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Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

El vicepresidente del BCE considera que Pablo Hernández de Cos sería un “magnífico” sucesor de Christine Lagarde en la presidencia del eurobanco

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Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. REUTERS/Brendan McDermid
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. REUTERS/Brendan McDermid

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha defendido este martes que la inmigración es un factor “indispensable” para sostener el crecimiento económico tanto en España como en el conjunto de Europa, aunque ha advertido de la necesidad de gestionar sus efectos para evitar tensiones en ámbitos como la vivienda.

Durante un desayuno informativo, el dirigente del BCE subrayó que más de la mitad del crecimiento de la economía española en los últimos años se explica por el aumento de la población derivado de la inmigración. Sin embargo, alertó de que este impulso no se está traduciendo en una mejora del bienestar individual, ya que el PIB per cápita permanece prácticamente estancado, según recoge Europa Press.

El vicepresidente del eurobanco insistió en que el reto no pasa por frenar estos flujos, sino por ordenarlos y optimizar su impacto. En este sentido, abogó por “maximizar los beneficios y minimizar los costes”, evitando fenómenos como la presión excesiva sobre el mercado inmobiliario o la actuación de redes ilegales.

Vivienda: aumentar la oferta es “imprescindible”

Uno de los principales problemas señalados fue la vivienda. De Guindos cree “imprescindible” aumentar la oferta y criticó que la actual regulación del alquiler esté limitando su crecimiento, lo que contribuye a elevar los precios y dificulta el acceso, especialmente para los jóvenes. Esta situación, añadió, también reduce la movilidad laboral y la eficiencia del mercado de trabajo.

De cara al futuro, Guindos advirtió de un posible choque entre las prioridades políticas y las necesidades económicas. Según explicó, un eventual endurecimiento de las políticas migratorias podría poner en riesgo el crecimiento, en un contexto en el que, además, España dejará de contar con el impulso de los fondos europeos a partir de agosto. Subrayó que “el desafío será encontrar el equilibrio” entre mantener el dinamismo económico y gestionar de forma eficaz los flujos migratorios.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Hernández de Cos, un “magnífico” candidato a presidente del BCE

Luis de Guindos también ha reconocido que el economista español Pablo Hernández de Cos sería un “magnífico” candidato para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, aunque ha subrayado que la decisión final dependerá de factores políticos y del respaldo de los gobiernos europeos.

El vicepresidente del BCE ha recordado que los nombramientos en el organismo no recaen en economistas, sino en los líderes políticos de la Unión Europea, a través del Consejo Europeo. En este sentido, pidió prudencia al valorar las quinielas, recordando que la propia Lagarde no figuraba entre las favoritas antes de ser elegida para sustituir a Mario Draghi.

Aun así, reconoció que Hernández de Cos parte con una posición destacada en la carrera. El actual director del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España cuenta con un amplio reconocimiento entre los expertos en política monetaria, que valoran su experiencia, perfil técnico y capacidad de consenso.

El candidato mejor valorado

De hecho, una reciente encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras lo sitúa como el candidato mejor valorado para asumir la presidencia del BCE en 2027. Según este sondeo, Hernández de Cos destaca especialmente en áreas como formación en economía monetaria, credibilidad internacional y capacidad para obtener apoyos dentro de la Unión Europea.

No obstante, Guindos insistió en que el resultado final dependerá de múltiples variables, entre ellas el momento político, los equilibrios institucionales y el respaldo explícito del Gobierno español, que consideró “básico” para impulsar cualquier candidatura.

La sucesión de Lagarde, cuyo mandato concluye en octubre de 2027, se perfila así como una decisión compleja en la que competirán también otros nombres relevantes del panorama europeo. Entre ellos figuran Klaas Knot, Joachim Nagel o François Villeroy de Galhau.

En este contexto, Guindos ha subrayado la importancia de que España mantenga su peso en el BCE, ya que su salida dejará al país sin representación directa en el órgano de gobierno de la institución.

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