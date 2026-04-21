El alivio y las expectativas de los primeros migrantes que aspiran a la regularización: “Voy a poder abrir una cuenta bancaria y volver a mi país de visita”

Una oficina de Correos de Valladolid en el primer día para pedir la regularización de extranjeros. (CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC - EUROPA PRESS)

Brenda no puede ocultar su alegría. Tras un año y medio viviendo en España sin papeles, tiene motivos para ser positiva: ha conseguido reunir todos los documentos necesarios para que tanto ella como su hija pequeña puedan acogerse a la regularización de migrantes. Este lunes, día en el que comenzaba la atención personal en los más de 400 puntos habilitados para el proceso en todo el país, ha presentado ambas solicitudes en la oficina de Correos de la calle Palos de la Frontera en Madrid, donde la jornada transcurrió con tranquilidad, sin filas ni aglomeraciones, aunque con algunos fallos técnicos y demoras destacadas. Pero para Brenda, y otros migrantes que acudieron a esta sede, la oportunidad de acceder a derechos y garantías supera cualquier incidente o espera.

“Al principio fue muy duro porque, cuando llegamos, no teníamos padrón y ese trámite era necesario para escolarizar a mi hija. Después, cuando lo conseguimos, todo mejoró: en el colegio siempre han apoyado mucho a mi hija y en la sanidad la han atendido siempre bien cuando ha tenido algún problema de salud”, relata Brenda a Infobae a las puertas de esta oficina de Correos, donde es necesario acudir con cita previa. Desde que llegó de Perú, ha trabajado como limpiadora en una casa, sin contrato y un salario que no llega al mínimo interprofesional, por eso confía en que la regularización le abra nuevas oportunidades. “Sin papeles no te pagan lo que corresponde. Estoy segura de que la regularización nos permitirá acceder a mejores condiciones”, añade esperanzada tras una larga espera.

En el caso de esta migrante de 30 años, su solicitud resulta más ágil porque es madre de una niña y una de las vías permite regularizar a quienes tienen hijos menores, hijos mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado a su cargo, si bien también pueden solicitarlo quienes hayan trabajado en España con un contrato legal, ya sea por cuenta ajena o propia, o quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para este último caso, es imprescindible presentar un certificado avalado por organizaciones y sindicatos inscritos en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los Servicios Sociales.

De hecho, la alta demanda del certificado para acreditar la vulnerabilidad ha incrementado la presión sobre estas entidades, y en estos días también se observan largas filas en embajadas y consulados, responsables de expedir los certificados de antecedentes penales que exige el proceso. Los otros dos requisitos indispensables son haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una permanencia de cinco meses continuada.

Oficina de Correos ubicada en la calle Palos de la Frontera, en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

“Tener todo en regla da tranquilidad”

A esta misma oficina de Correos en Madrid acudió este lunes Marcela, migrante colombiana, para iniciar la regularización de una de sus dos hijas. Tanto ella como su pareja ya habían logrado regularizar su situación porque su hija menor nació en España, pero la mayor no había podido acceder a este trámite hasta ahora. “Nunca hemos tenido problemas con la educación ni con la atención sanitaria, pero queremos que todos sus documentos estén en regla, nos da tranquilidad”, explica, sin apartar la mirada de la pantalla mientras espera su turno.

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización en Almería. (Marian León / Europa Press)

Muy distinta es la situación de Ezequiel, un joven de Costa Rica que “llegó a España hace un año por amor”, tras conocer a su pareja en el país centroamericano. Se siente afortunado porque, a diferencia de muchos migrantes, pudo instalarse con apoyo desde el principio, lo que le permitió evitar otras dificultades.

“Además de que tengo a mi novia aquí, llegué con una situación económica estable, no he atravesado dificultades en ese sentido. He trabajado como agente de ventas, recibo una comisión por cada operación, así que he podido ganar dinero”, cuenta a este periódico. Aún así, a lo largo de este año Ezequiel no ha tenido contrato y tampoco acceso a otros servicios básicos. “Creo que la regularización, sobre todo, me va a aportar tranquilidad, acceso a la atención médica y la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, algo que hasta ahora no he podido”, añade.

Este joven también expresa su deseo de regresar a Costa Rica para reencontrarse con su familia y amigos, algo que no ha podido hacer por su situación irregular. Como él, muchas personas migrantes evitan viajar a sus países de origen porque luego no pueden volver a entrar en España. “Es muy importante recuperar la libertad de movimiento“.

La migración irregular llega en avión, no en cayucos

Aunque en España se suele asociar la migración irregular con las llegadas por mar desde África en embarcaciones precarias, en realidad estos casos representan solo una parte minoritaria del total. La mayoría de las personas en situación irregular accede al país por vía aérea, utilizando visados de turista, como hicieron Brenda, Marcela y Ezequiel. La gran mayoría procede de países de América Latina, sobre todo de Colombia, Perú y Honduras, aunque también destaca la presencia de migrantes originarios de Marruecos.

También hay quienes llegan desde lugares más lejanos, como es el caso de Dong Joon, un joven de 33 años de Corea del Sur, que no ha dudado en acudir a Correos de forma presencial para solicitar la regularización, aunque le ha tocado esperar pacientemente a que llegara su turno.

Llegó a España hace un año y ocho meses con una vida de estudiante, pero decidió quedarse en Madrid después de que sus papeles vencieran y tras encontrar trabajo en una agencia de viajes dedicada a recibir turistas coreanos en diferentes ciudades españolas. En su caso, explica, solicitar la regularización ha resultado más sencillo gracias a su empleo y a que ya contaba con número de la Seguridad Social. Ahora, Dong Joon espera seguir mejorando el idioma y alcanzar una mayor estabilidad cuando regularice su situación.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Una jornada tranquila, aunque con fallos técnicos y demoras

La tramitación presencial dejó distintas escenas en todo el país, pero en general la jornada transcurrió con tranquilidad. En ciudades como Almería, Santander o Valladolid no se registraron grandes colas y los solicitantes fueron atendidos de forma escalonada, sin demoras importantes. En otras, como Barcelona, la afluencia fue mayor, con largas filas y esperas más prolongadas. También hubo problemas informáticos en Madrid y algunos otros puntos, lo que obligó a reprogramar algunos turnos para el martes, según denunció el sindicato CSIF.

El plazo para solicitar este proceso estará abierto hasta el 30 de junio.