España

Alemania e Italia frenan en la UE el debate sobre suspender el acuerdo con Israel

La iniciativa, promovida por España, Irlanda y Eslovenia, buscaba poner sobre la mesa la revisión del pacto que está en vigor desde el año 2000

Guardar
Alemania e Italia frenan en la UE el debate sobre suspender el acuerdo con Israel. (Europa Press)
Alemania e Italia frenan en la UE el debate sobre suspender el acuerdo con Israel. (Europa Press)

El intento de reabrir dentro de la Unión Europea la discusión sobre una posible suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel ha vuelto a encallar este martes en Luxemburgo ante la oposición de Alemania e Italia, cuyo respaldo es determinante para cualquier avance en este sentido. La iniciativa, promovida por España, Irlanda y Eslovenia en el marco de la reunión de ministros de Exteriores, buscaba poner sobre la mesa la revisión, aunque fuera parcial, de un pacto que está en vigor desde el año 2000.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha descartado avanzar en esta dirección al asegurar que “no se dan las condiciones numéricas ni políticas”. Tanto Roma como Berlín sostienen que una eventual suspensión del acuerdo tendría un impacto negativo sobre la población civil y limitaría los canales de interlocución. En su lugar, defienden medidas selectivas: “Es mejor sancionar individualmente a los responsables, pienso en los colonos violentos, incrementar y reforzar las sanciones”, ha remarcado.

Tajani, además, ha explicado que, en su opinión, bloquear un acuerdo comercial no es “una herramienta útil, porque acabaría golpeando a la población civil israelí, que a menudo no tiene nada que ver con los hechos cometidos por los militares, que luego son atribuidos al Gobierno”.

Era necesario el respaldo de los 27 Estados miembros

La rescisión completa del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel exige el respaldo unánime de los 27 Estados miembros, un requisito difícil de cumplir en la práctica. Israel mantiene además apoyos sólidos dentro del bloque comunitario, como los de Hungría y República Checa, lo que complica aún más cualquier intento de avanzar en esa dirección.

Ante esto, el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, ha rechazado esa opción al afirmar que romper el acuerdo de asociación “es inapropiado”. “No obstante, por supuesto, debemos hablar con Israel sobre asuntos críticos”, ha señalado también.

*Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Unión EuropeaAlemaniaItaliaEspañaIsraelGuerra en Medio OrienteEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

Sumar ha calificado el anuncio como “muy insuficiente”, por la partida presupuestaria y su contenido, donde ha destacado que no incluya medidas regulatorias ni fiscales

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 22 de abril: Beatriz investiga la muerte de Pelayo y hace una sorprendente confesión a Gabriel

En el capítulo 545, la ficción diaria de Antena 3 también vivirá el enfrentamiento de Claudia y Beatriz

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 22 de abril: Beatriz investiga la muerte de Pelayo y hace una sorprendente confesión a Gabriel

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

Las exportaciones españolas a Estados Unidos bajan un 12% y las importaciones, más de un 20%, lo que ha reducido el déficit comercial español casi un 30%

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

Sanidad advierte que la homeopatía es un placebo y no es eficaz para tratar ninguna patología: “Un riesgo real” si se abandonan los tratamientos que funcionan

Un nuevo informe ha descubierto que los ensayos que favorecían su consumo tenían una baja calidad metodológica, mientras que cuando se realizaban estudios clínicos rigurosos, los “efectos positivos” de esta terapia desaparecen

Sanidad advierte que la homeopatía es un placebo y no es eficaz para tratar ninguna patología: “Un riesgo real” si se abandonan los tratamientos que funcionan

Las primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años: “Cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados”

El exfutbolista ha firmado un comunicado en su nombre y en el de su familia en el que ha agradecido todo el apoyo recibido

Las primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años: “Cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

La CNMC no detecta manipulación en los precios en los combustibles, pero vigila de cerca y en tiempo real a más de 12.000 gasolineras

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

DEPORTES

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora de una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos

Jannik Sinner ante un Mutua Madrid Open sin Alcaraz ni Djokovic: “Es una verdadera pena no tenerlo aquí y también a Novak”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”