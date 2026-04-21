Alemania e Italia frenan en la UE el debate sobre suspender el acuerdo con Israel. (Europa Press)

El intento de reabrir dentro de la Unión Europea la discusión sobre una posible suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel ha vuelto a encallar este martes en Luxemburgo ante la oposición de Alemania e Italia, cuyo respaldo es determinante para cualquier avance en este sentido. La iniciativa, promovida por España, Irlanda y Eslovenia en el marco de la reunión de ministros de Exteriores, buscaba poner sobre la mesa la revisión, aunque fuera parcial, de un pacto que está en vigor desde el año 2000.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha descartado avanzar en esta dirección al asegurar que “no se dan las condiciones numéricas ni políticas”. Tanto Roma como Berlín sostienen que una eventual suspensión del acuerdo tendría un impacto negativo sobre la población civil y limitaría los canales de interlocución. En su lugar, defienden medidas selectivas: “Es mejor sancionar individualmente a los responsables, pienso en los colonos violentos, incrementar y reforzar las sanciones”, ha remarcado.

Tajani, además, ha explicado que, en su opinión, bloquear un acuerdo comercial no es “una herramienta útil, porque acabaría golpeando a la población civil israelí, que a menudo no tiene nada que ver con los hechos cometidos por los militares, que luego son atribuidos al Gobierno”.

Era necesario el respaldo de los 27 Estados miembros

La rescisión completa del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel exige el respaldo unánime de los 27 Estados miembros, un requisito difícil de cumplir en la práctica. Israel mantiene además apoyos sólidos dentro del bloque comunitario, como los de Hungría y República Checa, lo que complica aún más cualquier intento de avanzar en esa dirección.

Ante esto, el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, ha rechazado esa opción al afirmar que romper el acuerdo de asociación “es inapropiado”. “No obstante, por supuesto, debemos hablar con Israel sobre asuntos críticos”, ha señalado también.

*Noticia en ampliación.