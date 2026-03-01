La embajadora de Israel en funciones defiende la ofensiva contra Irán y critica que España condenase la operación: “Es el momento de actuar”

Una imagen de satélite muestra humo negro y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei (Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/vía REUTERS)

La embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, ha reclamado una respuesta firme de la comunidad internacional frente a Irán. En una entrevista concedida a EFE, ha lamentado que en España se escuchen condenas a la operación militar sin que se mencione el papel del régimen iraní en el actual escenario de tensión. La representante israelí ha defendido también la necesidad de actuar con anticipación ante lo que considera una amenaza creciente y ha advertido de que la inacción podría generar riesgos mayores en el futuro.

Erlich, que dirige la legación israelí tras la retirada de la embajadora en mayo de 2024 como reacción al reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español, ha insistido en que el momento actual exige decisiones antes de que la situación se deteriore. “Ahora es el tiempo de actuar antes de que no haya otra opción y tengamos más amenazas de Irán”, ha señalado.

Sin mencionar directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha condenado la operación conjunta de Estados Unidos e Israel, la embajadora en funciones ha subrayado que España ha sido tradicionalmente “un aliado y socio” de Israel y ha apelado a mantener la cooperación. “Tenemos que trabajar juntos”, ha afirmado, en un mensaje dirigido a reforzar los vínculos bilaterales en un contexto de desacuerdo político.

Críticas a las condenas sin contexto

La representante diplomática israelí ha mostrado su malestar por el enfoque que, a su juicio, se ha adoptado en parte del debate público en España. Erlich ha reconocido que le “da pena” escuchar condenas a la operación militar sin que se haga referencia al papel del régimen iraní, al que responsabiliza de la escalada de tensión.

En su opinión, existe una responsabilidad compartida por parte de la comunidad internacional para hacer frente a una amenaza que considera de alcance global. La diplomática ha defendido que el riesgo que representa Irán no se limita a Israel ni responde únicamente a un conflicto religioso, sino que afecta también al propio pueblo iraní.

La embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich (Carlos Luján - Europa Press)

En este sentido, ha puesto en valor la posición que han mantenido la Unión Europea y varios países europeos, así como otros Estados de la región, que según ha señalado han adoptado una postura “clara” al reconocer la magnitud del desafío que plantea el régimen iraní. A su juicio, cada vez más gobiernos comprenden que la amenaza no se dirige únicamente contra Israel, sino contra cualquier actor que pueda cuestionar la estabilidad del régimen.

Erlich ha sostenido además que muchos ciudadanos iraníes esperan cambios políticos en su país y ha presentado la operación militar como una oportunidad para que se produzca una transformación interna. Según ha indicado, el régimen iraní ha promovido una “ideología de terrorismo” que se ha extendido por distintas regiones del mundo.

Frente a estas posiciones, ha situado a los actores que han condenado la operación, entre los que ha citado a organizaciones como Hamás o Hezbolá y a países como Rusia y Turquía, que en su opinión se han alineado en el rechazo a la intervención militar.

Un momento “crucial” para Israel

La embajadora en funciones ha reconocido que la operación entraña riesgos y que la situación genera inquietud entre la población israelí, pero ha insistido en que la alternativa habría sido más peligrosa. Según ha explicado, Israel considera evidente que Irán ha continuado avanzando en su programa nuclear y ha incrementado la producción de misiles a un ritmo que ha calificado de “constantemente rápido”.

A su juicio, el objetivo estratégico del régimen iraní sigue siendo la eliminación de Israel, aunque ha advertido de que la amenaza no se limita a su país y alcanza a cualquier Estado o poder que pueda representar un obstáculo para Teherán.

Erlich ha descrito el momento actual como especialmente delicado para Israel y ha reconocido que la sociedad vive estos acontecimientos con miedo y ansiedad. Ha explicado que muchos ciudadanos temen por la seguridad de sus familias y amigos ante la posibilidad de nuevos ataques.

Como ejemplo de esa situación, ha recordado que este mismo domingo un misil iraní impactó en las proximidades de Jerusalén y provocó al menos ocho muertos. El ataque, ha señalado, refleja la dimensión inmediata del riesgo que percibe Israel en el actual escenario de confrontación y refuerza, en su opinión, la necesidad de actuar para evitar amenazas mayores.