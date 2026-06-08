España

Una mujer francesa, secuestrada y agredida por su expareja, ha sido rescatada en Girona tras el intento de huida de su presunto agresor

La joven figuraba como persona desaparecida en Francia y ya se encuentra en un lugar seguro, según el comunicado policial

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Coche de Policía Nacional. / Imagen de archivo - Policia Castilla-La Mancha
Coche de Policía Nacional. / Imagen de archivo - Policia Castilla-La Mancha

La Policía Local de Blanes (Girona) rescató esta noche pasada a una mujer francesa que, según el cuerpo policial, había sido secuestrada y agredida por su expareja en una gasolinera cercana al centro de la ciudad. La intervención terminó con la detención del sospechoso tras intentar huir al ver a los agentes, de acuerdo con un comunicado que ha difundido este lunes Europa Press.

La alerta llegó pasadas las 22:30 horas por la presencia de un hombre que golpeaba un vehículo con una chica encerrada en el interior. Varias patrullas acudieron al lugar y el individuo fue interceptado después de una persecución, según la Policía Local de Blanes. Los agentes comprobaron que la joven figuraba como persona desaparecida en Francia y el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que estaba en paradero desconocido, según el comunicado. El detenido sostuvo que estaban de vacaciones, que ella era su pareja y que se alojaban en un hotel de Lloret de Mar, en la misma provincia catalana.

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La mujer negó esa versión y dijo a los policías que se trataba de su expareja, que la había agredido y amenazado de muerte, y que le impedía comunicarse con terceros, hasta quitarle el móvil. Tras verificar con la Policía Local de Lloret que no constaba que ninguno estuviera alojado en el hotel mencionado, la Policía de Blanes arrestó al hombre como presunto autor de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños, y trasladó a la víctima a un lugar seguro.

Vídeo de la huida de los asesinos del hermano de Begoña Villacís.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

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