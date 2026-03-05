El presidente de Israel acusa a España de estar “jugando un juego extraño e incomprensible” en la guerra en Oriente Medio

El presidente de Israel, Isaac Herzog, en Londres (Europa Press)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha acusado este jueves a España de estar “jugando un juego extraño e incomprensible” en la guerra contra Irán y ha cuestionado el papel que, a su juicio, debería desempeñar como miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Sus palabras se han producido en un momento especialmente delicado por la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y de Rota (Cádiz) para operaciones militares vinculadas a la ofensiva contra Teherán.

Herzog ha pronunciado estas declaraciones durante una visita al Departamento de Bomberos y Rescate en la ciudad de Rishon Lezion, donde ha intervenido ante personal del servicio de emergencias. “En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España”, ha afirmado Herzog, según el comunicado difundido tras su visita. El presidente israelí ha señalado que el conflicto actual no se limita a una confrontación bilateral con Irán, sino que forma parte, a su juicio, de un enfrentamiento más amplio en el que diversos actores internacionales han decidido implicarse para frenar lo que Israel considera la expansión de la influencia iraní en la región.

Según ha afirmado, España no ha actuado conforme a las responsabilidades que, desde su perspectiva, corresponderían a un Estado miembro de las principales alianzas occidentales. El presidente israelí ha sostenido que Madrid “ha incumplido su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que debería haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo”.

Herzog ha enmarcado sus reproches dentro de una interpretación más amplia del actual escenario regional. Durante su intervención, ha insistido en que existe una “formidable coalición internacional y regional” cuyo objetivo es promover un cambio en Oriente Medio y debilitar las capacidades militares de Irán, subrayando la necesidad, según su planteamiento, de que los países aliados se alineen con esa estrategia.

El presidente de Israel, Isaac Herzog (AP Photo/Rick Rycroft)

Repercusiones con Washington

La negativa española a permitir el uso de las bases militares también ha tenido consecuencias en el plano diplomático con Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado con dureza contra España por su negativa a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón en una eventual operación militar contra Irán, calificándola de “un aliado terrible” y anunciando que ha ordenado al secretario del tesoro de EE. UU., Scott Bessent, “cortar todas las negociaciones” con el Gobierno español. Lo ha hecho durante una comparecencia en Washington junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio y con el bloque occidental dividido sobre el alcance de la respuesta frente a Teherán.

Pero la ofensiva verbal contra España no se queda ahí. Trump ha vuelto a lanzar críticas contra el Estado español durante una conversación telefónica con The Post. “Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, ha afirmado Trump durante la entrevista.

Referencias a Líbano y Hezbolá

Durante su visita a Rishon Lezion, Herzog también ha abordado otros frentes abiertos en la región, en particular la operación militar que Israel mantiene en Líbano contra la milicia chií Hezbolá. En ese contexto, el presidente israelí ha asegurado que su país no ha cedido ni va a ceder ante lo que ha descrito como amenazas por parte del grupo armado ni ante las acciones que, según ha señalado, han buscado desviar la atención del enfrentamiento con Irán. “No vamos a ceder ante sus amenazas ni ante las acciones que intentan crear para desviar la atención”, ha indicado.

Advertencia de Israel a los residentes del bastión de Hezbollah en Beirut: "Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente"

Al mismo tiempo, Herzog ha tenido palabras de reconocimiento hacia el Gobierno libanés después de que haya anunciado la apertura de una investigación sobre la presencia de miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán en territorio libanés. Según ha afirmado, la decisión del Ejecutivo de Beirut constituye un gesto que considera relevante en el actual contexto regional. “El Gobierno libanés ha dado un paso valiente e importante en las últimas horas en todo lo relacionado con la Guardia Revolucionaria, y espero que continúe”, ha señalado el presidente israelí durante su intervención.