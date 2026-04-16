Marta Díaz y TheGrefg revelan los desafíos de su preparación para ‘La Velada’ en ‘El Hormiguero’: “Es un deporte muy serio y tenemos una responsabilidad de respeto al boxeo”

TheGrefg y Marta Díaz visitan 'El Hormiguero' para hablar sobre su preparación para 'La Velada' (El Hormiguero)

La visita de Marta Díaz y TheGrefg a 'El Hormiguero’ ha ofrecido una visión inédita sobre la preparación, los retos personales y las motivaciones que les llevan a subirse al ring en la próxima edición de ‘La Velada’ de Ibai Llanos, prevista para el 25 de julio en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

En conversación con Pablo Motos, ambos creadores de contenido han compartido detalles acerca de sus entrenamientos, sus rutinas alimenticias y las dificultades que afrontan en este proceso de adaptación a un evento que congregará a una audiencia potencial de millones de personas.

El cambio de hábitos alimenticios es uno de los aspectos más difíciles que destaca la propia Marta Díaz. Ella reconoce que normalmente su dieta se asemeja a un “menú infantil”, ya que sus platos favoritos incluyen chorizo, panceta, morcilla, pizzas, hamburguesas, pollo empanado y alitas.

Sin embargo, con la preparación para ‘La Velada’ se ha visto obligada a modificar por completo sus costumbres y priorizar una alimentación más adecuada para el deporte, tal como ha explicado la influencer.

El reto de adaptarse al boxeo

La exigencia física también ha sido subrayada por TheGrefg, quien ha remarcado que el boxeo supone un desafío para creadores de contenido habituados a estilos de vida menos activos físicamente. El streamer, que cuenta con 20 millones de seguidores en redes sociales, ha descrito la preparación como la parte más dura del proceso, señalando que “es un combate real, con normas de combate, y vas a pegarte. El boxeo es un deporte muy serio. Y nosotros, siempre he dicho, que tenemos una responsabilidad ahí arriba de respeto a uno de los deportes más difíciles en el mundo, que es el boxeo”.

Ambos invitados han detallado cómo afrontan los ensayos y los cambios necesarios para estar en forma el día de la pelea. Marta Díaz afirma que el mayor obstáculo reside en la alimentación: “Creo que es lo que más me está costando. Porque encima no tenemos que hacer muchas locuras para bajar o subir de peso, entonces como tengo que llegar ágil y en forma, tengo que comer de una manera bastante distinta a lo que yo suelo comer”, ha relatado la creadora de contenido.

TheGrefg en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Por su parte, TheGrefg ha admitido que no siempre prestó atención a la dieta saludable, aunque en los últimos años, debido a su implicación en retos deportivos, ha modificado este aspecto de su vida: “En los últimos años, con el deporte y los retos, me he vuelto un poco loco, pero me encanta cuidarme, la verdad”, ha indicado.

Ambos resaltan la dificultad de romper con viejas costumbres: Marta Díaz confiesa que, pese a introducir alimentos más saludables, sigue prefiriendo platos contundentes y rechaza opciones más ligeras como la lechuga o la ensalada.

Marta Díaz y TheGrefg han destacado algunos de sus cambios en la rutina de cara a 'La Velada' (El Hormiguero)

La gestión emocional durante la preparación es otro factor relevante. Marta Díaz admite estar obsesionada hasta un “9” con su rival, dedicando horas a seguir su evolución y técnica, aunque intenta mantener la calma para evitar entrar en un bucle mental.

“Ojo, estoy las 24 horas pensando el momento de ‘La Velada’. Pero intento estar tranquila en ese sentido. Porque si no, entro en un bucle”, ha señalado. TheGrefg, por su parte, se considera emocionalmente estable, aunque reconoce que, en ocasiones, tras un mal día, los directos con sus seguidores le han ayudado a mejorar su estado de ánimo.

Una anécdota con el antidopaje

Durante la charla, TheGrefg ha expuesto ante Pablo Motos una de las experiencias más insólitas de su participación anterior en el evento: el control antidopaje. El streamer solicitó por contrato la realización de controles antidopaje tanto en la edición pasada como en la actual.

Sin embargo, la situación resultó mucho más embarazosa de lo previsto: “Fue una liada. Llegué al vestuario, con alegría por todos lados, y me vienen unos tipos: ‘oye, necesitamos que hagas pis en este bote’. Pero yo en ese momento no podía mear. Encima me puse mal de la tripa... Es la primera vez en mi vida que he cagado y no he meado”, ha relatado, puntualizando que la experiencia se alargó más de dos horas.

La conversación giró también hacia el futuro profesional de ambos en un escenario sin redes sociales. A esta cuestión, TheGrefg contestó que, si no fuese creador de contenido, tendría que “trabajar por primera vez” en su vida. Aunque no lo tiene claro, se ha imaginado a sí mismo en el ámbito de la docencia, explicando conceptos y transmitiendo mensajes, algo que le resulta gratificante.

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En el caso de Marta Díaz, la influencer recordó que antes de dedicarse a las redes sociales tenía intención de estudiar Psicología, deseo que abandonó al embarcarse en su carrera digital. No obstante, ha confesado que esta decisión supuso una pequeña decepción para su madre.

Para cerrar la entrevista, ambos han querido enviar un mensaje a sus rivales en el ring. Marta Díaz ha expresado su respeto y ha deseado una buena preparación a Tatiana Kaer. Por su parte, TheGrefg ha apostado, en tono humorístico, por que ninguno de los dos se depile antes de su combate con IlloJuan, aunque ha remarcado su aspiración de que ambos realicen un combate de honor al boxeo.