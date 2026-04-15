Pablo Alborán revela en ‘El Hormiguero’ su peor experiencia en un avión y confiesa: “Tengo mucho miedo a volar”

El cantante Pablo Alborán ha visitado este miércoles el plató de ‘El Hormiguero’ para charlar junto a Pablo Motos sobre su nueva gira musical ‘Global Tour KM0’. A lo largo de la entrevista, el malagueño ha abordado otros temas como su miedo a las turbulencias o su carrera fuera de la música.

Alborán ha compartido durante su visita al programa algunos de los episodios más críticos que ha vivido a bordo de un avión, reconociendo que durante un vuelo entre México y Miami sufrió una intoxicación que le llevó a perder el conocimiento y sufrir convulsiones.

Tras ingerir un té en el extranjero, Pablo Alborán ha explicado que comenzó a sentirse indispuesto antes de embarcar, situando el origen del problema en la ingesta de agua contaminada. Según ha relatado, la situación se agravó a bordo del avión.

Métodos ante el miedo a las turbulencias

“El avión empezó a despegar y entonces me desmayé. Se me pusieron los ojos para atrás. Empecé a convulsionar. El caso es que pararon el avión en plena pista de aterrizaje”, reconoce. Finalmente, los equipos de emergencia lo trasladaron fuera del avión, y ya en el hotel continuó con los síntomas adversos, aunque a la media hora recuperó el buen estado. La intoxicación quedó diagnosticada tras recibir atención médica.

El cantante ha confesado que, a pesar de su experiencia viajando por compromisos internacionales, “tengo mucho miedo a volar”. Ha detallado que en los vuelos con turbulencias su reacción es aferrarse con fuerza al asiento y moverse más que el propio avión: “Cuando hay turbulencias me agarro al asiento y me muevo más que la turbulencia. Parece una estupidez, ya lo sé”, ha reconocido.

Pablo Alborán durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Uno de los métodos que ha implementado para reducir la ansiedad en los viajes aéreos ha consistido en seguir el consejo de una comandante de Iberia, quien, en palabras del propio Alborán: “me dijo que era algo bruja y que todo el que se sube en su avión baja sin miedo a volar”. Tras ese encuentro, “en los 12 aviones siguientes, no sentí miedo”, lo que representa el cambio más notable que ha experimentado en su afrontamiento de este temor.

Amuletos, supersticiones y nuevos proyectos

La gira ‘Global Tour KM0’, que Alborán ha presentado en el programa y que recorrerá en los próximos meses ciudades de España y Portugal, constituye además la puesta de largo de su último álbum, ‘KM0’. El artista ha explicado que “es la carta de presentación de mi último trabajo”, compuesto por 18 canciones y colaboraciones con figuras como Ana Belén, Luan Santana, Lilas y Vicente Amigo.

A lo largo de la entrevista, Pablo Alborán ha admitido considerarse una persona supersticiosa y ha enumerado los distintos amuletos que lleva consigo en la maleta durante las giras. Entre estos objetos ha mencionado unos cristales que le ha entregado su amiga Alejandra, “para que me proteja de las malas energías”, así como un santo luchador mexicano, un pequeño osito regalado por Blanca Suárez, fotos de personas cercanas, una carta de su sobrina y otra de una fan.

El cantante malagueño ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo musical, al que ha llamado 'Mis 36'.

El malagueño ha recordado también una temporada en la que utilizó siempre las mismas botas durante un tour completo, motivado por la creencia de que dejar de usarlas podía afectar negativamente el resultado de los conciertos. Así lo ha detallado: “Acabé llevando las botas en toda la gira. Botas de tres años, la cremallera ya no funcionaba. Y todo porque pensaba que si no me las ponía algo iba mal”.

Sobre su carrera artística fuera de la música, ha descrito su satisfacción por poder desarrollarse como actor en la serie ‘Respira’. Ha subrayado su deseo de seguir optando a nuevos castings a pesar de la dificultad de desligar su imagen como cantante de la percepción que otros puedan tener en el entorno audiovisual: “Quiero seguir haciendo castings, aunque luego sea el no. Pero me gustaría porque al ser conocido por tu música, tú tienes un estigma. Tienes un prejuicio sobre mí”, ha manifestado.

En el transcurso de la conversación el artista ha relatado también algunos episodios insólitos, como una confusión durante un descanso después de correr por Washington y un aparente incidente paranormal en una habitación de hotel en Argentina, que resultó ser provocado por la vibración de una maquinilla de afeitar olvidada en su equipaje.