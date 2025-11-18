Cuando Alaska encontró a Mario Vaquerizo, en ‘El Hormiguero’: un aspecto “un poco simio” y una pedida de mano en un ‘after’

Mario Vaquerizo habla sobre su salud y su matrimonio con Alaska en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'. / El Homiguero Flickr

La última aparición de Mario Vaquerizo ha sido en El Hormiguero, el programa emitido en Antena 3 que rivaliza cada noche con las audiencias de La Revuelta, de Televisión Española. En esta ocasión, Vaquerizo ha dejado una serie de anécdotas y confesiones que han captado la atención del público. El cantante, acompañado por Gotzon Mantuliz, ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar Cazadores de Imágenes, un formato en el que celebridades viajan junto al aventurero vasco para fotografiar animales en su entorno natural. Durante la emisión, Vaquerizo ha compartido detalles sobre su relación con Alaska, su reciente estado de salud y las dificultades que ha afrontado en los últimos meses.

El motivo de la visita de Mario Vaquerizo al programa de Pablo Motos coincide con el arranque de Cazadores de Imágenes, el nuevo programa de La Sexta en el que participa. Cada episodio, cuya retransmisión empezó el pasado miércoles 12 de noviembre, contará con un invitado distinto: Sílvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Miguel Ángel Muñoz, Mario Vaquerizo y Patricia Conde. Antes de finalizar la entrevista, Gotzon Mantuliz ha aprovechado para subrayar la importancia de respetar a los animales en su entorno natural. El aventurero ha destacado en El Hormiguero que el objetivo del programa es transmitir que los animales deben ser observados y disfrutados en libertad, ya que su lugar es la naturaleza y no el cautiverio.

La salud de Mario Vaquerizo: de los escenarios al collarín

La emisión también ha servido para abordar el estado de salud de Vaquerizo tras el grave accidente que sufrió en octubre de 2024. Según ha relatado, el cantante tuvo que ser ingresado en varias ocasiones después de caer de una plataforma giratoria durante un concierto en el festival Horteralia, en Cáceres. La lesión le provocó la pérdida temporal de visión y le obligó a llevar un collarín durante meses. A pesar de la gravedad del incidente, Vaquerizo ha continuado con su actividad profesional, apoyándose en la rehabilitación y en el respaldo de Alaska. El propio artista ha reconocido en el programa que la protección del collarín y la compañía de su esposa han sido fundamentales durante su recuperación.

Las dificultades no se han limitado al ámbito físico. Durante la preparación de Cazadores de Imágenes, Vaquerizo ha atravesado una crisis personal que casi le lleva a cancelar su participación en el programa. Según ha relatado El Confidencial, el equipo tenía previsto grabar en el Congo, pero el estallido de un conflicto obligó a trasladar la producción a Uganda. Veinte días antes del viaje, el cantante mostró su reticencia a vacunarse, lo que generó un momento de tensión. Vaquerizo, finalmente, asumió la responsabilidad y accedió a vacunarse. El propio Vaquerizo ha reconocido que este episodio le ha servido para superar sus miedos y vivir una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.

Cuando Alaska encontró a Mario

El motivo por el que Alaska se enamoró de Mario Vaquerizo ha sido uno de los temas más comentados de la noche en el encuentro con Pablo Motos. El vocalista de las Nancys Rubias ha relatado en El Hormiguero, según ha informado 20 minutos, que su esposa se sintió atraída por él al verle “un poco simio”. Vaquerizo ha explicado que Alaska aprecia especialmente la implantación capilar de su axila, comparándola con la de los chimpancés, y ha bromeado sobre su parecido con estos animales. Además, ha recordado que Alaska posee un libro y dos litografías firmadas por Chita, el famoso mono de las películas de Tarzán, y ha detallado cómo la cantante llegó a conocer a este animal en una exposición en Londres.

Mario Vaquerizo y Alaska llevan juntos más de dos décadas, desde que se conocieron en 1999 durante un proyecto profesional. La pareja celebró su primera boda en Las Vegas tras una peculiar pedida de mano en un after, y formalizó su matrimonio en Madrid en 2001. A pesar de los rumores, ambos han mantenido una relación estable y han reconocido haber superado diversas crisis a lo largo de los años.

En cuanto a la maternidad, Alaska ha manifestado en varias ocasiones su decisión de no tener hijos, una postura que ha explicado en entrevistas varias. La cantante ha afirmado que, tras una profunda reflexión a los 31 años, optó por no ser madre, a pesar de la presión social. Por su parte, Vaquerizo ha confesado en el podcast A solas con…, de Vicky Martín Berrocal, que le habría gustado ser padre, pero que decidió respetar la voluntad de su esposa.

Entrevista a Mario Vaquerizo.

Durante la emisión, Vaquerizo también ha protagonizado momentos cómicos, especialmente durante la tradicional llamada a un telespectador para entregar un premio de 6.000 euros. El cantante ha cometido varios errores, como revelar los primeros dígitos del número de teléfono y confundir el nombre del banco patrocinador, mencionando Opencor en lugar de Openbank. Pablo Motos ha tenido que corregirle en directo, lo que ha provocado las risas del público y de los presentes en el plató.