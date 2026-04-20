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David Céspedes, doctor: “La fuerza en tus piernas predice cuánto vas a vivir”

La funcionalidad de las piernas puede ser determinante en el envejecimiento

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Una pareja corriendo por el parque (Freepik)
Una pareja corriendo por el parque (Freepik)

La longevidad ya no se mide únicamente en años, sino en calidad de vida. Ante el rápido envejecimiento de nuestra sociedad, la medicina preventiva pone el foco en factores que durante décadas pasaron desapercibidos. Uno de ellos, aparentemente simple, está cobrando protagonismo: la fuerza en las piernas. Más allá de la estética o el rendimiento deportivo, mantener una musculatura fuerte en el tren inferior se perfila como un indicador clave de salud general.

Durante años, el discurso sobre el envejecimiento saludable se ha centrado en la alimentación, el control del estrés o la salud cardiovascular. Sin embargo, las nuevas investigaciones coinciden en que la capacidad funcional (es decir, la habilidad de moverse con autonomía) podría ser uno de los predictores más fiables de esperanza de vida.

El doctor David Céspedes, médico especializado en longevidad, lo resume de forma contundente a través de una publicación de sus redes sociales (@dr.davidcespedes): “La fuerza en tus piernas predice cuánto vas a vivir”. Su explicación se apoya en tres pilares fisiológicos que conectan directamente la musculatura con la salud sistémica.

Mejora la circulación sanguínea

El primero tiene que ver con la circulación sanguínea. Según Céspedes, “tus piernas son una bomba circulatoria”. Cada movimiento (caminar, subir escaleras o realizar una sentadilla) contribuye a impulsar la sangre de regreso al corazón. Este mecanismo mejora la oxigenación de los tejidos y reduce la carga de trabajo del sistema cardiovascular.

“Cada paso, cada escalón, cada sentadilla empuja la sangre a tu corazón. Eso mejora la oxigenación de tu cuerpo y le quita trabajo a tu corazón”, explica. Cuando esa fuerza disminuye, el efecto es el contrario: “La circulación va peor, los tejidos reciben menos oxígeno y se repara peor”.

Efecto antiinflamatorio

El segundo pilar rompe con la visión tradicional del músculo como mero motor del movimiento. “El músculo no solamente sirve para moverte”, señala el doctor. La clave está en las mioquinas, unas moléculas que se liberan durante la contracción muscular y que actúan como mensajeros en el organismo. “Cada vez que contraes un músculo, liberas mioquinas, señales que viajan por la sangre y le dicen a tu cuerpo que se repare: al corazón, al cerebro, incluso a la piel”.

Estas señales tienen un efecto antiinflamatorio y regenerador, lo que las convierte en un elemento crucial para prevenir enfermedades crónicas. Sin embargo, su producción depende del uso activo del músculo: “Mientras tienes músculo y lo usas, esas señales están activas, pero si no, se apagan”.

Independencia funcional

El tercer aspecto es quizá el más visible en la vida cotidiana: la independencia funcional. Mantener la fuerza en las piernas permite realizar tareas básicas como levantarse, caminar o subir escaleras sin ayuda. Y esto, en términos médicos, tiene un impacto directo en la supervivencia. “La fuerza predice tu independencia. Y en medicina hay una cosa clara: quien mantiene función, vive más”, afirma Céspedes. La pérdida de fuerza no solo limita la movilidad, sino que incrementa el riesgo de caídas, hospitalizaciones y deterioro general.

El problema, advierte el especialista, es que muchas personas reaccionan demasiado tarde. “La mayoría espera a perder la fuerza para empezar a preocuparse, cuando el proceso lleva años ocurriendo por dentro”. La sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular asociada a la edad, comienza de forma silenciosa a partir de la mediana edad, y sus efectos se acumulan con el tiempo si no se interviene.

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