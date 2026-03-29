España

Alba Guijarro, psicóloga: “Estos 5 signos de ansiedad no parecen ser de ansiedad”

La atención, en términos de salud mental, en España se ha agravado ante la insuficiencia de recursos especializados con tan solo 548 psicólogos públicos

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Una mujer preocupada y con ansiedad se toma un café mientras sobrepiensa
Una mujer sujetando una taza de café (Canva)

El diagnóstico de ansiedad, estrés o depresión ha aumentado en los últimos años en España. Poco a poco, el estigma sobre estas reacciones mentales y físicas del cuerpo a desafíos, amenazas o pensamientos frustrados. Según el último informe del Consejo General de Psicología, más de un tercio de la población española convive con algún problema de salud mental.

El documento, basado en datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024, revela que el 35,6% de los habitantes experimenta afecciones como ansiedad, alteraciones del sueño o depresión, con una tendencia al alza en los últimos años. La situación se agrava ante la insuficiencia de recursos especializados: solo 548 psicólogos desarrollan su labor en el primer nivel asistencial del sistema público.

En este sentido, para ayudar a sus seguidores, la psicóloga y cofundadora de Nüm Psicología, Alba Guijarro, ha dado algunas claves poco conocidas para detectar la ansiedad. “La mayoría asocia la ansiedad a taquicardias o ataques de pánico, pero hay síntomas que normalizamos sin saber que son ansiedad”, ha asegurado la experta en sus redes sociales (@talcualtia). Así, ha mostrado “cinco signos de ansiedad que no parecen ansiedad”.

Psicóloga y co-fundadora de nüm psicología, Alba Guijarro, da cinco claves poco conocidas para detectar la ansiedad
Alba Guijarro da cinco claves para saber si tienes ansiedad (@talcualtia)

Las advertencias que da tu cuerpo para saber que tienes ansiedad

En primer lugar, Guijarro ha señalado que “procrastinar” las tareas y actividades pendientes es una señal importante. Así, aunque “pienses que eres vaga o que te falta fuerza de voluntad”, la experta insiste en que esto está relacionado con la ansiedad. “Cuando una tarea parece muy estresante o abrumadora, buscamos alivio inmediato evitándola. Y muchas veces la autoexigencia es lo que lo genera. El miedo a no hacerlo perfecto estresa, angustia y a veces provoca una evitación”, afirma.

Seguidamente, la psicóloga ha mencionado que la “irritabilidad constante” puede ser otro signo determinante. “No es que seas ni mala persona ni que estés de mal humor siempre. La irritabilidad es uno de los síntomas de la ansiedad reconocidos junto con el cansancio o, por ejemplo, la dificultad para concentrarse”, añade la especialista. Así, Guijarro explica que: “Cuando tu sistema nervioso lleva mucho tiempo en alerta, cualquier cosa pequeñita puede detonarlo", determina.

Como tercer punto, Alba agrega que los “problemas digestivos sin causa médica” pueden alertarnos de que algo no va bien. Concretamente, enumera: “Náuseas, un nudo en el estómago, digestiones pesadas que parece que no tienen explicación”. En estas situaciones, “el cerebro registra señales del aparato digestivo y las modifica bajo el influjo de la ansiedad”, afirma.

El cuarto punto, mencionado previamente, es el “cansancio inexplicable”. Al parecer, esto es “una de las señales de que tu sistema nervioso está desregulado”. El motivo de ello es muy sencillo: “Mantener tu cuerpo en alerta durante horas, días y meses consume una cantidad de energía tremenda y aunque parezca que no has hecho nada, en realidad tienes la máquina a tope todo el rato”, determina Guijarro.

Finalmente, “parecer muy funcional o muy productiva” no siempre es buena señal. Este síntoma “es el más traicionero”, según la experta. Y es que “la ansiedad de alto funcionamiento describe a personas muy proactivas, organizadas, enfocadas en sus metas, perfeccionistas”. No obstante, “detrás de ese comportamiento hay un montón de pensamientos negativos, un montón de autoexigencia y un montón de malestar”, matiza.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

111,3 casos por cada 1.000 habitantes, con una mayor incidencia en mujeres

El análisis del Consejo General de Psicología ha determinado que los diagnósticos de ansiedad y dificultades de aprendizaje se han incrementado desde 2019 entre los menores de 25 años. Concretamente, se ha detectado un incremento del 36,4%, situándose en 34,6 casos por cada 1.000.

Según el estudio, la prevalencia de ansiedad alcanza los 111,3 casos por cada 1.000 habitantes, una cifra que sube a 143,3 entre mujeres y se sitúa en 77,9 entre hombres. De hecho, la incidencia es especialmente elevada entre las mujeres de 40 a 79 años, donde alrededor del 17% ha recibido diagnóstico por ansiedad.

A estos datos se suman problemas de sueño y depresión, que mantienen una tendencia ascendente desde 2016. Frente a este dilema, el informe advierte que la respuesta asistencial es insuficiente, ya que solo hay 548 psicólogos en atención primaria para una población de 48,6 millones.

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