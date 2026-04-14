Una flor que priva de alimento a las bacterias podría ser clave en la lucha contra la resistencia a los antibióticos

La tormentilla, una flor común en España y regiones de Europa (Wikimedia Commons)

En las montañas y praderas de Europa crece una flor de pétalos amarillos cuyo propiedades curativas han sido estudiadas por la ciencia. La tormentilla, una planta común en España, ha demostrado ser eficaz para aliviar la sintomatología de la diarrea leve y ciertas inflamaciones, pero sus beneficios para la salud humana podrían ir más allá. Su raíz podría encerrar un potencial terapéutico contra las bacterias.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, el Trinilly College de Dublín y la Universidad de Birmingham ha recogido en un artículo publicado originalmente en la revista Microbiology Society que esta planta contiene compuestos capaces de inhibir el crecimiento bacteriano, incluso en cepas resistentes a los antibióticos convencionales.

La resistencia a los antibióticos ya mata 20 veces más que los accidentes de tráfico en España, en lo que para muchos es ya la “era post antibiótico”. En 2023, más de 23.000 personas fallecieron a causa de bacterias multirresistentes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, se estima que en los próximos 25 años la resistencia a las bacterias podría ser responsable de la muerte de más de 39 personas en todo el mundo.

Durante siglos, la raíz de la tormentila ha sido utilizada en para tratar afecciones como heridas, dolor de garganta, diarrea y enfermedades de las encías. Siguiendo esta línea, los investigadores han identificado en esta planta cantidades apreciables de elágico y agromonina, cuyos efectos antioxidantes y antiinflamatorios podrían estar en el origen de su capacidad antimicrobiana.

El equipo científico responsable del estudio llevó a cabo una exploración exhaustiva en humedales milenarios de Irlanda, conocidos como turberas, y recolectó más de 70 especies de plantas para analizar su acción frente a bacterias clínicas responsables de neumonía grave e infecciones del tracto urinario. Mediante ensayos de susceptibilidad antimicrobiana en laboratorio, comprobaron qué plantas conseguían inhibir el crecimiento bacteriano. Un aspecto crucial en la investigación fue el análisis de la acción sobre biofilms, las comunidades bacterianas protegidas por una matriz que dificulta la penetración de antibióticos y desinfectantes, y que contribuyen a la persistencia de muchas infecciones graves.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Una flor contra el crecimiento bacteriano

La evaluación inicial de los extractos de tormentila reveló no solo una clara actividad antimicrobiana, sino también una eficacia limitando la formación de biofilms bacterianos. Este hallazgo avala el uso tradicional de la planta como remedio contra infecciones. Los autores del estudio han explicado que el efecto sinérgico se intensifica al combinar extractos de tormentila con colistina en dosis bajas, un antibiótico reservado habitualmente como último recurso por su toxicidad potencial: mientras la cantidad empleada de colistina no era suficiente para erradicar las bacterias por sí sola, su uso conjunto con la tormentila potenció significativamente la capacidad antibacteriana del tratamiento.

La identificación de los compuestos activos señaló el elágico y la agromonina presentes en la tormentila como responsables principales de la acción antimicrobiana. Los ensayos mostraron que estos compuestos bloquean el crecimiento bacteriano actuando sobre el metabolismo del hierro, un elemento esencial para la multiplicación celular de los patógenos, lo que equivaldría a “privar de alimento” a las bacterias y frenar así su proliferación. Los investigadores han precisado que su labor se centra ahora en optimizar las formulaciones y en avanzar hacia estudios experimentales que permitan evaluar la eficacia clínica de estos compuestos.