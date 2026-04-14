España

Una flor que priva de alimento a las bacterias podría ser clave en la lucha contra la resistencia a los antibióticos

La tormentilla ha demostrado tener la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano

Guardar
La tormentilla, una flor común en España y regiones de Europa (Wikimedia Commons)
La tormentilla, una flor común en España y regiones de Europa (Wikimedia Commons)

En las montañas y praderas de Europa crece una flor de pétalos amarillos cuyo propiedades curativas han sido estudiadas por la ciencia. La tormentilla, una planta común en España, ha demostrado ser eficaz para aliviar la sintomatología de la diarrea leve y ciertas inflamaciones, pero sus beneficios para la salud humana podrían ir más allá. Su raíz podría encerrar un potencial terapéutico contra las bacterias.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, el Trinilly College de Dublín y la Universidad de Birmingham ha recogido en un artículo publicado originalmente en la revista Microbiology Society que esta planta contiene compuestos capaces de inhibir el crecimiento bacteriano, incluso en cepas resistentes a los antibióticos convencionales.

La resistencia a los antibióticos ya mata 20 veces más que los accidentes de tráfico en España, en lo que para muchos es ya la “era post antibiótico”. En 2023, más de 23.000 personas fallecieron a causa de bacterias multirresistentes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, se estima que en los próximos 25 años la resistencia a las bacterias podría ser responsable de la muerte de más de 39 personas en todo el mundo.

Durante siglos, la raíz de la tormentila ha sido utilizada en para tratar afecciones como heridas, dolor de garganta, diarrea y enfermedades de las encías. Siguiendo esta línea, los investigadores han identificado en esta planta cantidades apreciables de elágico y agromonina, cuyos efectos antioxidantes y antiinflamatorios podrían estar en el origen de su capacidad antimicrobiana.

El equipo científico responsable del estudio llevó a cabo una exploración exhaustiva en humedales milenarios de Irlanda, conocidos como turberas, y recolectó más de 70 especies de plantas para analizar su acción frente a bacterias clínicas responsables de neumonía grave e infecciones del tracto urinario. Mediante ensayos de susceptibilidad antimicrobiana en laboratorio, comprobaron qué plantas conseguían inhibir el crecimiento bacteriano. Un aspecto crucial en la investigación fue el análisis de la acción sobre biofilms, las comunidades bacterianas protegidas por una matriz que dificulta la penetración de antibióticos y desinfectantes, y que contribuyen a la persistencia de muchas infecciones graves.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Una flor contra el crecimiento bacteriano

La evaluación inicial de los extractos de tormentila reveló no solo una clara actividad antimicrobiana, sino también una eficacia limitando la formación de biofilms bacterianos. Este hallazgo avala el uso tradicional de la planta como remedio contra infecciones. Los autores del estudio han explicado que el efecto sinérgico se intensifica al combinar extractos de tormentila con colistina en dosis bajas, un antibiótico reservado habitualmente como último recurso por su toxicidad potencial: mientras la cantidad empleada de colistina no era suficiente para erradicar las bacterias por sí sola, su uso conjunto con la tormentila potenció significativamente la capacidad antibacteriana del tratamiento.

La identificación de los compuestos activos señaló el elágico y la agromonina presentes en la tormentila como responsables principales de la acción antimicrobiana. Los ensayos mostraron que estos compuestos bloquean el crecimiento bacteriano actuando sobre el metabolismo del hierro, un elemento esencial para la multiplicación celular de los patógenos, lo que equivaldría a “privar de alimento” a las bacterias y frenar así su proliferación. Los investigadores han precisado que su labor se centra ahora en optimizar las formulaciones y en avanzar hacia estudios experimentales que permitan evaluar la eficacia clínica de estos compuestos.

Temas Relacionados

BacteriasAntibióticosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua subió este 14 de abril

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua subió este 14 de abril

Cuántos euros me dan por un dólar este 14 de abril

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cuántos euros me dan por un dólar este 14 de abril

Silvia Severino, psicóloga: “Así es como puedes desapegarte de una persona”

La experta recomienda una serie de pautas para afrontar la ruptura de un vínculo emocional de otra manera

Silvia Severino, psicóloga: “Así es como puedes desapegarte de una persona”

Así es la inspiradora casa de Sonsoles Ónega en una exclusiva zona de Madrid: un chalet de 250 metros cuadrados y una enorme biblioteca

La periodista de Antena 3 reside en una de las mejores zonas de Pozuelo de Alarcón

Así es la inspiradora casa de Sonsoles Ónega en una exclusiva zona de Madrid: un chalet de 250 metros cuadrados y una enorme biblioteca

Estos son los castillos que tienes que visitar si vas a Navarra: desde enclaves defensivos a centros religiosos

La Comunidad Foral de Navarra, pese a no ser catalogada como ‘tierra de castillos’, contiene entre su patrimonio piezas históricas de gran valor

Estos son los castillos que tienes que visitar si vas a Navarra: desde enclaves defensivos a centros religiosos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

El entorno cercano de Koldo García cierra filas para cimentar su defensa: su hermano y su exmujer justifican los pagos en efectivo que recibió de Aldama y del PSOE

Un trabajador marroquí sin papeles demanda a una empresa por no pagarle el salario, pero pierde el juicio: no logra probar la relación laboral

La baliza V-16 llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una demanda abre la vía para revisar su legalidad

La ‘zanahoria’ que la UE pone a Hungría para acabar con la era Orbán: 17.000 millones de euros en fondos europeos congelados

ECONOMÍA

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

En qué comunidades puedes deducirte los gastos en gafas en la declaración de la Renta 2026

Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”

Golpe al ladrillo: la producción de la construcción se desploma un 10% en febrero por la fuerte caída de la edificación

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas