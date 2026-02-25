Rufián dice que Bustinduy es "una de las mejores cabezas de la izquierda" y vería "maravilloso" que fuera candidato

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, hizo referencia a la trayectoria de Pablo Bustinduy como un interlocutor al que conoce desde la entrada de ambos en la Cámara Baja en 2015, y resaltó la importancia de las alianzas progresistas en la política estatal. Según lo reportado por el medio Europa Press, Rufián valoró la posibilidad de que Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, se convierta en candidato de la nueva coalición de Sumar, al considerar que su liderazgo podría suponer un avance para la confluencia de fuerzas de izquierda en el Congreso.

De acuerdo con Europa Press, las declaraciones de Rufián se produjeron en los pasillos del Congreso antes del inicio del Pleno, donde respondió a preguntas sobre el papel de Bustinduy y el proceso de unión de diferentes formaciones progresistas. "Es una de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años", afirmó, a la vez que aclaró que no le corresponde a él decidir sobre la candidatura de Bustinduy, destacando su voluntad de respetar los procedimientos internos y las decisiones que surjan en el contexto de la alianza.

Europa Press detalló que Rufián expresó que considera valiosa la suma de esfuerzos entre izquierdas soberanistas y la izquierda de ámbito estatal, insistiendo en la necesidad de alcanzar acuerdos que refuercen la presencia y la influencia de estos sectores en la política parlamentaria. Añadió que las confluencias suponen una vía fundamental para el avance de políticas progresistas, subrayando que dichos acuerdos deben buscar siempre sumar apoyos y no fragmentar el espacio de la izquierda.

Tal como consignó Europa Press, Gabriel Rufián también fue consultado sobre las informaciones publicadas por el diario El Mundo, que aluden a críticas de Oriol Junqueras, presidente de ERC, respecto a la estrategia de Rufián para promover la unión de las izquierdas. Ante esta cuestión, el portavoz parlamentario respondió que mantiene una relación personal de amistad con Junqueras, y afirmó: "Entre Junqueras y 'El Mundo', me quedo con Junqueras", tomando distancia de las valoraciones del citado medio e indicando su confianza hacia el líder de su formación.

El medio Europa Press remarcó que Rufián situó el posible liderazgo de Bustinduy dentro de las prioridades de entendimiento y convergencia entre diferentes sensibilidades de la izquierda española, reconociendo la experiencia política y la capacidad intelectual de Bustinduy. Rufián explicó que ve en la figura del titular de Derechos Sociales un referente capaz de articular consensos en el bloque progresista.

En este contexto, la futura alianza de Sumar, que agrupa a diversas formaciones de izquierda y actores sociales, ha generado expectativas sobre la dirección y el liderazgo que asumirá en el Congreso. El reconocimiento explícito por parte del portavoz de ERC acerca de la relevancia de Bustinduy se inscribe en los esfuerzos por consolidar un espacio común de diálogo y cooperación que trascienda diferencias territoriales y de partido, según publicó Europa Press.

A juicio de Rufián, la cooperación resulta clave para afrontar los retos legislativos y sociales presentes en la agenda del Congreso, según Europa Press. Esta perspectiva se enmarca en la dinámica de alianzas que buscan ganar influencia política y reforzar la capacidad de intervención de la izquierda ante temas relacionados con derechos sociales, políticas públicas, y nuevos consensos. El portavoz insistió en la importancia de procurar entenderse en tanto que fuerzas afines, avisando sobre la necesidad de dejar de lado divisiones que puedan dificultar los objetivos comunes en el ámbito parlamentario.

En el debate acerca de la candidatura en Sumar, Europa Press destacó que Rufián insistió en no adelantar posiciones fuera de los procesos internos, remitiéndose al respeto por los procedimientos y a la importancia de que dicha decisión corresponda al propio espacio de Sumar. Además, el portavoz de ERC reiteró la idea de fortalecer el diálogo entre partidos con representación soberanista y estatal, apostando porque estas dinámicas contribuyan a dinamizar la agenda progresista en las instituciones españolas.

Europa Press precisó que la comparecencia de Gabriel Rufián tuvo lugar en un contexto de negociaciones y movimientos internos en el bloque de la izquierda, caracterizado por debates sobre estrategias de cooperación y liderazgo ante nuevos ciclos políticos. La referencia a Bustinduy como uno de los perfiles más destacados en este ámbito reflejó la voluntad de identificar referentes con capacidad para impulsar proyectos compartidos y negociar consensos en el ámbito legislativo, según las necesidades y demandas de las distintas formaciones.

El medio también subrayó que la valoración que realizó Rufián sobre Bustinduy se produce en un momento de inicio de conversaciones y deliberaciones en torno a la estructura de la nueva coalición y su posible hoja de ruta parlamentaria. Las manifestaciones del portavoz de ERC contribuyeron a proyectar la imagen de disposición al acuerdo y a la cooperación entre diferentes sensibilidades políticas, con miras a afrontar los desafíos de la legislatura en curso.