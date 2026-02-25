Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. (Europa Press)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado con un mensaje en redes sociales que no será candidata a las elecciones generales de 2027. Tampoco liderará la nueva alianza de Sumar.

Así lo ha anunciado en una carta publicada en la red social Bluesky, donde la actual líder de Sumar ha explicado que se aparta de la candidatura en un momento de reorganización de las izquierdas para crear un frente común contra el avance de Vox.

Su partido, Movimiento Sumar, ha reivindicado que ella era la candidata “ideal” para el puesto, como así lo fue en 2023, pero las reticencias han llegado desde varios sectores de la coalición plurinacional. Entre ellos Izquierda Unida, que entiende que su liderazgo está “desgastado”.

Las críticas también han llegado de Podemos, que de momento no tiene intenciones de unirse a la iniciativa precisamente por su veto hacia el partido de Díaz.

“Quiero dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merecer, y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción”, ha apuntado Díaz.

Seguirá ampliación....