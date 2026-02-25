España

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Renuncia a liderar la nueva alianza de Sumar, pero seguirá en el gobierno como ministra de Trabajo

Guardar
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. (Europa Press)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado con un mensaje en redes sociales que no será candidata a las elecciones generales de 2027. Tampoco liderará la nueva alianza de Sumar.

Así lo ha anunciado en una carta publicada en la red social Bluesky, donde la actual líder de Sumar ha explicado que se aparta de la candidatura en un momento de reorganización de las izquierdas para crear un frente común contra el avance de Vox.

Su partido, Movimiento Sumar, ha reivindicado que ella era la candidata “ideal” para el puesto, como así lo fue en 2023, pero las reticencias han llegado desde varios sectores de la coalición plurinacional. Entre ellos Izquierda Unida, que entiende que su liderazgo está “desgastado”.

Las críticas también han llegado de Podemos, que de momento no tiene intenciones de unirse a la iniciativa precisamente por su veto hacia el partido de Díaz.

“Quiero dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merecer, y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción”, ha apuntado Díaz.

Seguirá ampliación....

Temas Relacionados

Yolanda DíazSumarPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Mario Casas y Melyssa Pinto presumen de su amor en Canarias: el gesto del actor del que todo el mundo habla

La pareja rompe su año de discreción con un romántico viaje a Las Palmas de Gran Canaria

Mario Casas y Melyssa Pinto

El Vaticano anuncia que la visita a España del papa León XIV será del 6 al 12 de junio

La Conferencia Episcopal Española ha confirmado las fechas de la visita, que se espera tenga paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias

El Vaticano anuncia que la

Incautan 3.872 medicamentos en una carnicería de Vallecas (Madrid): el matrimonio que los vendía está acusado de un delito contra la salud pública

En el establecimiento también había trabajadores “que no disponían de contrato y se encontraban en situación irregular”

Incautan 3.872 medicamentos en una

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Más de medio millón de trabajadores extracomunitarios se encuentran en situación laboral irregular, mientras hogares, hostelería y cuidados concentran el 60 % de esta precariedad

Las mujeres migrantes de fuera

Ferran Adrià, chef y exlíder de elBulli: “Yo vivo de las rentas; mi fundación tiene 16 millones de euros, pero yo no cobro un euro, es para ayudar”

En una reciente entrevista para ‘Cadena SER’, el cocinero habló de su actual proyecto, elBullifoundation, y de su situación económica

Ferran Adrià, chef y exlíder
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirman la inhabilitación de cuatro

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

Un padre consigue reducir la manutención de sus dos hijos mayores de edad: su poder adquisitivo ha caído en un 44% desde el divorcio

ECONOMÍA

Las mujeres migrantes de fuera

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080