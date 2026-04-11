La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

Explosión en un robo en Toledo (Europa Press)

La Guardia Civil investiga un robo ocurrido la madrugada de este sábado en una sucursal bancaria de Montearagón, Toledo, donde se emplearon explosivos que provocaron graves daños materiales en el interior de la oficina. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha citadas por EFE, la explosión dejó el local “destrozado”, aunque no se registraron heridos.

Un testigo presencial afirmó haber visto a tres personas huyendo tras la explosión. El alcalde de Montearagón, Teodoro Jiménez, declaró a EFE que el artefacto utilizado fue “bastante potente” y provocó la destrucción de la oficina bancaria. Jiménez precisó que el robo ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada de este sábado, sin dejar heridos, aunque sí importantes daños materiales y “el susto” entre los vecinos.

El alcalde ha señalado que aún no se sabe la suma robada y que los investigadores están recogiendo muestras para determinar el tipo de explosivo utilizado en el asalto. Además, fuentes de la entidad financiera informaron a EFE que solo se han producido daños materiales, que por el momento continúan siendo evaluados por personal técnico, y que la oficina permanecerá cerrada hasta nueva orden.

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol.

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