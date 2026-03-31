Un hombre roba 24.000 euros en hoteles de Barcelona haciéndose pasar por turista durante varios meses

Un hombre roba durante meses en hoteles de Barcelona. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Un hombre ha conseguido robar 24.000 euros en hoteles de Barcelona haciéndose pasar por turista a lo largo de varios meses. Su método consistía en moverse con naturalidad por las áreas comunes de distintos establecimientos, donde observaba a los huéspedes y esperaba el momento oportuno para sustraer sus pertenencias. El caso generó alarma entre los viajeros y los responsables de los hoteles, ya que las denuncias se repetían desde noviembre de 2025.

La policía catalana llevaba meses recibiendo avisos por robos de carteras, dinero y objetos de valor en diversos hoteles de la ciudad. El ladrón, con un perfil discreto y sin levantar sospechas, se mezclaba entre los clientes para elegir a sus víctimas entre los turistas más desprevenidos. Sus acciones no solo consistían en hurtos, sino que también utilizó tarjetas de crédito robadas para sustraer unos 400 euros adicionales, ampliando así el alcance de sus delitos.

El 23 de marzo las autoridades lograron detener al sospechoso tras una orden de arresto emitida por su implicación en al menos siete robos en la capital catalana. La operación que culminó con su arresto se enmarca en un despliegue especial de seguridad denominado Operación Kanpai, una estrategia policial orientada a frenar la delincuencia en espacios concurridos de Cataluña. En la actualidad, el hombre, de 46 años, está considerado un delincuente reincidente y de alto riesgo por las fuerzas del orden.

El método del ladrón y sus robos en los hoteles

El delincuente utilizaba el método sencillo pero eficaz de simplemente no parecer un ladrón. Vestido de paisano y con total tranquilidad, se hacía a diario con decenas de pertenencias de valor. Los robos solían producirse en momentos de despiste, cuando las víctimas dejaban sus objetos sin vigilancia durante breves periodos en zonas como el vestíbulo o la sala de desayunos.

Robo de bolso Hermès por valor de USD 1,8 millones en hotel de Miami Beach

Durante su actividad, el sospechoso acumuló más de 24.000 euros en efectivo y bienes robados. Además de dinero y carteras, se apoderaba de otros objetos de valor, como dispositivos electrónicos y joyas. En algunos casos, consiguió robar tarjetas de crédito, que luego utilizaba para realizar compras y retirar dinero, sumando unos 400 euros adicionales mediante fraude.

La policía no ha revelado la nacionalidad del arrestado, pero sí ha confirmado que se trata de un hombre de 46 años con antecedentes penales. Su historial incluye delitos similares cometidos anteriormente, lo que llevó a las autoridades a clasificarlo como un delincuente de alto riesgo y a intensificar su búsqueda tras las primeras denuncias.

La investigación y la operación policial

Las primeras señales de alarma surgieron a finales de 2025, cuando los hoteles de Barcelona empezaron a notificar una oleada de robos con un patrón similar. Las autoridades recopilaron las denuncias y establecieron una vigilancia especial en los establecimientos más afectados, analizando grabaciones de cámaras de seguridad y patrones de movimiento del sospechoso.

El hombre fue detenido después de varios meses. (Isaac Buj - Europa Press)

La Operación Kanpai, desplegada por la policía catalana, consistió en el aumento de presencia policial y en la coordinación de varios equipos para interceptar al ladrón. Esta estrategia permitió finalmente localizar y arrestar al sospechoso el 23 de marzo. La investigación también incluyó la revisión de movimientos bancarios y el rastreo de las tarjetas de crédito robadas, lo que facilitó la reconstrucción completa de sus delitos.

El acusado tenía prevista su comparecencia ante el juez el 26 de marzo, enfrentando cargos de robo y fraude. Tras la detención, la policía ha recomendado a los establecimientos hoteleros y a los turistas reforzar las precauciones: no descuidar objetos personales en zonas comunes y denunciar cualquier comportamiento sospechoso. El caso resalta la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sector hotelero para prevenir delitos similares durante la temporada turística.