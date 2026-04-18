Un niño de cuatro años pierde el equilibrio y cae de un sexto piso: sobrevive milagrosamente y sin ninguna herida

Un niño en un aula. (Europa Press)

Un niño de cuatro años ha sobrevivido sin heridas tras caer desde el sexto piso de su casa en Villepinte, en la región de Seine-Saint-Denis, Francia. El incidente ocurrió pasada la medianoche del jueves 16 de abril de 2026, cuando el menor se precipitó al vacío desde una altura de 20 metros.

El menor fue trasladado al hospital Robert-Ballanger en Aulnay-sous-Bois para realizarle exámenes complementarios. Los médicos confirmaron que “no tiene riesgo vital ni lesiones”. Tras la evaluación, el equipo sanitario llegó a una conclusión muy sencilla: “El niño está ileso”.

La madre del menor, según recoge el diario Le Parisien, contó a la policía que solo se había distraído unos instantes. Ese fue el tiempo necesario para que su hijo se acercara al balcón de la cocina, subiera a una silla y, en un descuido, cayera al vacío. Ella alcanzó a correr cuando vio que el pequeño estaba por pasar la barandilla, pero no logró sujetarlo antes de la caída.

Cuando se temía lo peor, sin embargo, al bajar a la calle descubrió que su hijo seguía con vida y se encontraba aparentemente bien. Este hecho evidencia la sorprendente capacidad de recuperación que pueden mostrar algunos niños pequeños ante accidentes de alta gravedad. Los especialistas señalan que la elasticidad de los huesos y articulaciones en los menores puede explicar parte de estos desenlaces poco comunes.

Otros casos similares... y algunas tragedias

Situaciones similares han ocurrido en otros municipios franceses. En 2024, el pequeño Enzo, de cuatro años y medio, cayó desde el piso 15 en Aubervilliers y sobrevivió, ya que su caída fue amortiguada por una superficie de césped ubicada 43 metros más abajo.

En Estados Unidos, además, hace pocos meses, un niño de dos años sobrevivió a una caída desde el piso 15 de un edificio de apartamentos ubicado en el estado de Maryland. El menor cayó desde el balcón privado de su hogar, que estaba equipado con protección de vidrio en lugar de barandas. A pesar de la altura, el impacto fue amortiguado por un conjunto de arbustos y mantillo situados justo en la base del edificio. Las autoridades describieron el suceso como un hecho “milagroso”. El menor fue trasladado por un familiar a un hospital local con heridas traumáticas.

Los padres de Evaelle, una niña francesa de 11 años que se suicidó en 2019, hablan con la prensa después de que el profesor de su hija fuera condenado por acoso escolar. «Escuchamos a los niños, les creímos y los tratamos como víctimas, en lugar de como mentirosos o cualquier otra cosa», afirma la madre de la niña.

La portavoz del Departamento de Policía señaló que el peso corporal, el tamaño y la edad del niño fueron factores decisivos para su supervivencia. “Si hubiera sido más pesado, quizás no habría sobrevivido”, declaró a ABC News.

De todos modos, estos episodios son excepcionales, los pediatras advierten que la supervisión constante es fundamental para prevenir tragedias, ya que solo un instante de descuido puede tener consecuencias fatales.

Y es que el caso de Villepinte contrasta con tragedias recientes. A fines de marzo, en Pau, también en Francia, un niño de la misma edad perdió la vida al caer por la ventana de un edificio. Y en Estados Unidos, un niño de tres años falleció el 10 de abril tras caer desde un undécimo piso mientras su padre había salido a fumar.