Belén Esteban se sincera sobre su inexistente paro en ‘La Revuelta’: “Estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato”

La repostera Eva Arguiñano y la presentadora acuden al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para promocionar ‘Top Chef’, donde son jurado y concursante

La repostera y la presentadora acuden al plató del programa, donde David Broncano las ha entrevistado con motivo del estreno de 'Top Chef'. / Captura de pantalla

Para endulzar la semana, la repostera Eva Arguiñano y la presentadora Belén Esteban han acudido al Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar Top Chef: Dulces y Famosos. Estéban, quien ya es veterana en el programa de David Broncano tras su visita en ocho ocasiones, ha aprovechado para relatar varias historias personales, viajes al País Vasco y chismes del espacio culinario, así como lanzar abiertamente una petición de contrato al presentador de cara a la próxima temporada: “Estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato”. La colaboradora ha subrayado además que se trataría de su octava participación en el espacio de La 1 y ha bromeado pidiendo: “¡Ponme ya en nómina!”.

La entrevista ha derivado hacia una reflexión sobre las condiciones de los trabajadores autónomos en España. Belén Esteban ha aprovechado su intervención para reclamar una mayor protección para este colectivo, compartiendo su propia experiencia: “He dejado un año de trabajar y no tengo paro”. Estas palabras han ido acompañadas de una referencia al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, asegurando: “Lo pagué todo cuando estaba Montoro. No debo nada, estoy muy contenta”.

Top Chef: Dulces y Famosos, donde Arguiñano es jurado y Esteban concursante, se emite los miércoles a las 23:15 horas, después de La Revuelta. “Ahora empieza el salseo”, ha señalado la presentadora habitual de Telecinco, en alusión a los tres capítulos que quedan del programa culinario. A estas alturas, la grabación ya ha terminado, pero todavía no se conoce al ganador o ganadora del certamen.

La cocinera Eva Arguiñano y la presentadora Belén Esteban, en el plató de 'La Revuelta'. / Captura de pantalla

La presentadora recuerda su paso por ‘La familia de la tele’: “Eso fue un mal sueño”

En el transcurso del programa, la conversación también ha girado en torno a su participación en Top Chef: Dulces y Famosos. Esteban ha destacado que su paso por el talent culinario ha supuesto un cambio respecto al tipo de programas en los que había trabajado anteriormente: “Una experiencia que fue muy distinta al ‘corazón’ al que estoy acostumbrada”. Ha remarcado que, debido a su condición de diabética, ha sido la única participante que no ha probado los postres que elaboraba.

El recuerdo de su último proyecto anterior en La 1 también ha estado presente en la entrevista. Belén Esteban ha aludido a la breve trayectoria del programa La familia de la tele, espacio que presentó junto a María Patiño y que se mantuvo en antena durante 36 días. La colaboradora ha calificado la experiencia de “mal sueño”, pero ha resaltado el buen ambiente vivido durante la grabación y el aprecio a sus colegas: “En la vida todo es probar”. Del mismo modo, también ha habido sinceridad absoluta en torno al proyecto fallido. “Eso fue un mal sueño”, ha señalado entre risas.

Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

La visita de Belén Esteban a La Revuelta ha servido así tanto para reivindicar mejoras para los autónomos como para expresar su disposición a retomar su actividad profesional en la televisión pública, una vez concluya su año sabático, tal y como ha quedado reflejado en las propuestas que le ha hecho Esteban a Broncano.

