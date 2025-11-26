España y Arabia Saudí sellan una hoja de ruta para reforzar la lucha contra el crimen organizado

Grande-Marlaska se ha reunido este miércoles con su homólogo saudí, Abdulaziz bin Saud, en Riad. (Ministerio de Interior)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo saudí, Abdulaziz bin Saud, han firmado este miércoles en Riad una “hoja de ruta” destinada a intensificar la cooperación bilateral en materia de seguridad. El acuerdo busca ampliar el intercambio operativo frente a amenazas comunes como el narcotráfico, la criminalidad organizada, el terrorismo y los procesos de radicalización violenta, tal y como ha informado el Gobierno.

Según ha explicado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, la iniciativa se enmarca en un escenario global marcado por la guerra en Gaza, el conflicto en Ucrania y la inestabilidad persistente en regiones clave como el Sahel o el Magreb. Marlaska ha reconocido la “estrecha colaboración” que ya existe entre Arabia Saudí y España, destacando la “crucial importancia geoestratégica”, debido al contexto internacional previamente mencionado. El encuentro que han mantenido ambos ha tenido lugar a las 14 horas en Riad, las 16 horas en España.

La hoja de ruta también incorpora la protección de grandes eventos deportivos, la seguridad en espacios públicos, el control fronterizo y la ciberseguridad. En todos estos frentes, España y Arabia Saudí se han comprometetido a compartir experiencias, metodologías y prácticas operativas entre sus respectivos cuerpos policiales. El objetivo es optimizar la eficacia y “fortalecer los mecanismos de cooperación en policía judicial para combatir el crimen organizado”.

Grande-Marlaska ha destacado durante el encuentro la “estrecha colaboración” ya existente entre las fuerzas de seguridad de ambos países y ha subrayado la “crucial importancia geoestratégica” de esta relación.

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, ambos ministros han coincidido en la necesidad de mantener “canales fluidos de coordinación” para el intercambio operativo de información sensible. Asimismo, se comprometieron a impulsar estrategias para la detección temprana de mensajes que incitan a la radicalización o que forman parte de campañas de desinformación, herramientas cada vez más empleadas por grupos extremistas para captar seguidores y desestabilizar entornos sociales.

Uno de los puntos valorados por el ministro español ha sido la reciente aprobación por parte de Arabia Saudí del establecimiento de un centro regional de Interpol para Oriente Medio y el norte de África. El proyecto, respaldado el pasado mes de enero, pretende consolidarse como un nodo clave para combatir la delincuencia transnacional en la región y facilitar la coordinación entre los cuerpos policiales internacionales.

Durante la visita, los dos titulares de la cartera acordaron también impulsar la colaboración en el ámbito formativo. Con ese propósito, el ministro español visitará este jueves la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad (NAUSS), institución que consideró un “referente” regional en investigación y capacitación policial. Según señaló, su aportación resulta “clave” para la consolidación de un entorno árabe “seguro y estable”.

Grande-Marlaska se ha reunido este miércoles con su homólogo saudí, Mohammed bin Nayef al Saud, en Riad. (Ministerio de Interior)

La delegación española —integrada asimismo por la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón— tiene previsto desplazarse este jueves al Centro Nacional de Operaciones de Seguridad antes de emprender el regreso a Madrid. Con la hoja de ruta ya firmada, ambos gobiernos aspiran a abrir una etapa de cooperación reforzada en un momento especialmente complejo para la seguridad global.

En 2023, fueron el segundo cliente de las empresas armamentísticas de España

Arabia Saudí gastó 562 millones de euros en la industria de Defensa de España en 2023. Las dos corbetas que adquirió a Navantia tuvieron un precio total de 529 millones. Esto lo convirtió en el segundo máximo comprador, y el primero fuera de la OTAN. Además de los dos buques, compró herramientas, motores y otros componentes fabricados en territorio español.

Según el informe del SIPRI, en 2024 España fue el principal proveedor de armamento de Turquía, Canadá y Bélgica, mientras que ocupó el segundo lugar en ventas a Arabia Saudí. Sin embargo, no aparece entre los 40 principales importadores de armamento del mundo, demostrando ser un país productor pero no comprador de armas. España fue el octavo en ventas mundiales en 2023.