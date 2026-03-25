Sener liderará el diseño del primer satélite de defensa europeo para órbitas ultrabajas

Bilbao, 25 mar (EFE).- La empresa vasca de ingeniería Sener lidera el consorcio seleccionado por la Agencia Europea de Defensa (EDA) para desarrollar el diseño del primer satélite de defensa europeo optimizado para operar en órbitas ultrabajas, en el que también participan Indra, Deimos, Airbus y Satlantis, entre otras firmas.

Según ha informado este miércoles Sener, el consorcio diseñará el primer concepto de satélite de defensa europeo optimizado para operar en órbitas ultrabajas (VLEO, por sus siglas en inglés), entre los 250 y 350 kilómetros de altitud, algo que, según la firma, supone un reto tecnológico en el ámbito espacial.

El proyecto, denominado VLEO DEF y cuyo contrato para su desarrollo se formalizó el pasado 17 de marzo, tiene una duración prevista de 30 meses y cuenta con un presupuesto de 15,65 millones de euros, con la financiación de cinco Estados miembros de la Unión Europea: España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia.

Sener actuará como empresa líder del consorcio, conformado por 17 organizaciones industriales y centros de investigación más de cinco países europeos. Por parte de España Indra, Deimos, Airbus y Satlantis; por parte de Portugal Inegi, Geosat y Omnidea; por parte de Luxemburgo, Integrasys, Sparc, List, Rafinex, EmTroniX, Gradel y GomSpace; por parte de Francia, Exotrail y Thales Alenia; y por Eslovenia, la firma Skylabs.

Este proyecto supone "un salto cualitativo en observación y comunicaciones militares", según Sener, que explica que las órbitas ultrabajas ofrecen ventajas significativas para aplicaciones militares de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), ya que permiten obtener imágenes mucho más detalladas y reducir la latencia en las comunicaciones gracias a la menor distancia con la superficie terrestre.

Sin embargo, operar de forma sostenida en VLEO supone importantes desafíos técnicos debido al mayor rozamiento atmosférico, que exige sistemas de propulsión avanzados, materiales especializados y nuevas arquitecturas de satélite diseñadas para mantener la estabilidad orbital.

El proyecto abordará estas necesidades con el diseño del satélite, con la vista puesta también en sentar las bases para un futuro experimento de vuelo que demuestre las tecnologías desarrolladas. EFE