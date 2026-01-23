España

España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

Lockheed Martin avanzó en su estrategia de transferencia tecnológica al firmar acuerdos con los españoles Grupo Oesía y Sener

Guardar
PAC-3 Missile (Lockheed Martin)
PAC-3 Missile (Lockheed Martin)

España entra en la fabricación de un sistema clave en la industria de defensa mundial. Esta semana, el gigante estadounidense Lockheed Martin avanzó en su estrategia de transferencia tecnológica al firmar acuerdos clave con los españoles Grupo Oesía y Sener. Ambas compañías producirán partes esenciales para el PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), considerado “el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”.

Lockheed Martin ha adjudicado una orden de compra a Tecnobit, la división de Grupo Oesía especializada en soluciones electrónicas, para el desarrollo de una línea de producción destinada a cables y arneses de alta especialización. Los ejecutivos de ambas entidades formalizaron el acuerdo este miércoles. Este impulso permitirá a Tecnobit ampliar sus capacidades y tendrá que adaptar sus procesos a los exigentes estándares del programa estadounidense.

El lunes se celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Excelencia Patriot de Sener en Tres Cantos, Madrid. En este espacio se fabricarán los actuadores del PAC-3 MSE, una vez la línea haya superado la validación técnica del gobierno de EEUU. La decisión de confiar en la empresa española se remonta a finales de 2024, y ahora parece materializarse.

El Ministerio de Defensa ha revocado las licencias a la empresa israelí Rafael Advanced Defense System para fabricar en España misiles SPIKE LR2 contra carros y está buscando la reorientación del programas en busca de alternativas, según ha avanzado 'Cadena Ser' y ha confirmado Europa Press con fuentes de la cartera dirigida por Margarita Robles. (Fuente: DEFENSA/ EUROPA PRESS/ RAFAEL ADVANCED SYSTEM)

Avance español en el PAC-3 MSE

El vicepresidente de Programas PAC-3 en Lockheed Martin, Brian Kubik, calificó como un éxito el progreso alcanzado por Sener y Grupo Oesía en la producción de componentes para el sistema de defensa aérea PAC-3 MSE. Kubik señaló que estos avances suponen “un triunfo tanto para la defensa nacional de EEUU como para la de España”. El directivo destacó que la incorporación de la industria española fortalece la cadena de suministro global y aporta “competencias industriales críticas” al sector tecnológico del país.

El acuerdo bilateral firmado en 2024 permitió a España adquirir el PAC-3 MSE y equipos relacionados, abriendo la puerta a la participación de empresas nacionales en la fabricación de componentes. Los Memorandos de Entendimiento suscritos por Grupo Oesía y Sener consolidan este proceso, considerado por fuentes del sector como un avance en la soberanía tecnológica y la generación de empleo cualificado.

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania

Impacto industrial e internacional

La colaboración entre Lockheed Martin y la industria española tiene como objetivos principales la transferencia de tecnología, la formación de proveedores nacionales y la creación de empleo cualificado. Esta alianza busca consolidar una cadena de suministro capaz de responder al aumento de la demanda internacional del PAC-3 MSE.

Rafael Orbe, director general de Defensa de Sener, explicó que la construcción del nuevo Edificio Patriot en Tres Cantos refleja el compromiso de la empresa con sus clientes y el Ministerio de Defensa. Héctor Roldán, consejero delegado de Grupo Oesía, declaró que el proyecto impulsa el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales en España.

La fase de implementación durará cuatro años y permitirá a los proveedores entregar componentes certificados a la línea de producción de Lockheed Martin en Camden, Arkansas. La multinacional estadounidense mantiene una relación con la industria española desde hace más de 40 años y ha generado más de 1.000 millones de euros en beneficios económicos para el país.

Temas Relacionados

MisilEEUUFuerzas ArmadasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los pescados que las mujeres embarazadas deben evitar por su alto contenido en mercurio

El mercurio puede traspasar la placenta y afectar al sistema nervioso central en desarrollo del feto

Los pescados que las mujeres

El Xokas habla en ‘El Hormiguero’ del impacto que ha tenido la fama en su vida: “He estado muy mal mentalmente”

Joaquín Domínguez Portela, su nombre completo, ha acudido al espacio presentado por Pablo Motos para hablar de su trayectoria profesional en redes sociales

El Xokas habla en ‘El

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

La Generalitat y los sindicatos de maquinistas han llegado a un acuerdo para restablecer el servicio en Rodalies

Última hora de los accidentes

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Estas ideas son mitos sobre el amor porque no son sostenibles en una relación real”

Las expectativas idealizadas con respecto a cómo debe ser un vínculo afectivo llevan a la dificultad para resolver conflictos y a dinámicas dañinas

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Estas

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions