España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

PAC-3 Missile (Lockheed Martin)

España entra en la fabricación de un sistema clave en la industria de defensa mundial. Esta semana, el gigante estadounidense Lockheed Martin avanzó en su estrategia de transferencia tecnológica al firmar acuerdos clave con los españoles Grupo Oesía y Sener. Ambas compañías producirán partes esenciales para el PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), considerado “el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”.

Lockheed Martin ha adjudicado una orden de compra a Tecnobit, la división de Grupo Oesía especializada en soluciones electrónicas, para el desarrollo de una línea de producción destinada a cables y arneses de alta especialización. Los ejecutivos de ambas entidades formalizaron el acuerdo este miércoles. Este impulso permitirá a Tecnobit ampliar sus capacidades y tendrá que adaptar sus procesos a los exigentes estándares del programa estadounidense.

El lunes se celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Excelencia Patriot de Sener en Tres Cantos, Madrid. En este espacio se fabricarán los actuadores del PAC-3 MSE, una vez la línea haya superado la validación técnica del gobierno de EEUU. La decisión de confiar en la empresa española se remonta a finales de 2024, y ahora parece materializarse.

Avance español en el PAC-3 MSE

El vicepresidente de Programas PAC-3 en Lockheed Martin, Brian Kubik, calificó como un éxito el progreso alcanzado por Sener y Grupo Oesía en la producción de componentes para el sistema de defensa aérea PAC-3 MSE. Kubik señaló que estos avances suponen “un triunfo tanto para la defensa nacional de EEUU como para la de España”. El directivo destacó que la incorporación de la industria española fortalece la cadena de suministro global y aporta “competencias industriales críticas” al sector tecnológico del país.

El acuerdo bilateral firmado en 2024 permitió a España adquirir el PAC-3 MSE y equipos relacionados, abriendo la puerta a la participación de empresas nacionales en la fabricación de componentes. Los Memorandos de Entendimiento suscritos por Grupo Oesía y Sener consolidan este proceso, considerado por fuentes del sector como un avance en la soberanía tecnológica y la generación de empleo cualificado.

Impacto industrial e internacional

La colaboración entre Lockheed Martin y la industria española tiene como objetivos principales la transferencia de tecnología, la formación de proveedores nacionales y la creación de empleo cualificado. Esta alianza busca consolidar una cadena de suministro capaz de responder al aumento de la demanda internacional del PAC-3 MSE.

Rafael Orbe, director general de Defensa de Sener, explicó que la construcción del nuevo Edificio Patriot en Tres Cantos refleja el compromiso de la empresa con sus clientes y el Ministerio de Defensa. Héctor Roldán, consejero delegado de Grupo Oesía, declaró que el proyecto impulsa el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales en España.

La fase de implementación durará cuatro años y permitirá a los proveedores entregar componentes certificados a la línea de producción de Lockheed Martin en Camden, Arkansas. La multinacional estadounidense mantiene una relación con la industria española desde hace más de 40 años y ha generado más de 1.000 millones de euros en beneficios económicos para el país.