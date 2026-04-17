El ingeniero mexicano que prepara tacos de premio en su restaurante de La Latina: “Lo hacemos con aguacate rebozado y una tortilla de maíz azul”

Daniel Martínez en la final del consurso Tacomanía de Salón Gourmets 2026 (Cedidas)

“Somos un restaurante mexicano tradicional con comida a la brasa, unos toques de vanguardia y mucha pasión y cariño”. Es el resumen que nos ofrece Daniel Martínez, chef al frente del restaurante Tatemado (Pl. de la Cebada, 9). Describe su proyecto solo unas horas después de levantar el diploma de Tacomanía, el campeonato de tacos mexicanos patrocinado por la IGP Aguacate de Canarias que se celebraba el pasado lunes en Salón Gourmets 2026.

Los 1.500 euros del primer premio —y toda la visibilidad que este implica— se van directos hasta este local del barrio madrileño de La Latina, donde este restaurante lleva funcionando desde el 2021. “Empezamos hace ya casi 4 años y desde el inicio teníamos muy claro lo que queríamos hacer: comida honesta con sabores y técnicas muy auténticas de México. Y de ahí hemos seguido esa línea hasta lo que somos hoy”, explica el cocinero a Infobae.

Lo que son hoy es una auténtica taquería de autor, con bocados que unen tradición y vanguardia sobre la base de una sencilla tortilla de maíz. Es esta originalidad la que les ha permitido llevarse el trofeo a casa, gracias a un taco que une cremosidad y sabor y que tiene el aguacate como único y gran actor principal.

El taco de Tatemado, ganador en Salón Gourmets 2026 (Cedida)

“El taco ganador nació a propósito del concurso mismo. Teníamos que elaborar un taco que tuviera como protagonista el aguacate y con esa premisa nos pusimos a desarrollarlo. Lleva un buen trozo de aguacate, el cual rebozamos con un estilo muy clásico del norte del Pacífico, estilo ‘Baja’ (Baja California), que lleva mostaza, cerveza y nuestro toque, un poco de harina de garbanzo para hacerlo más ligero”, explica el cocinero mexicano.

Este aguacate rebozado se coloca sobre una tortilla de maíz azul y se corona, explica, con una salsa de mango-habanero, mayo chipotle, pico de gallo con un poco de albahaca para dar frescor y pipas de calabaza tostadas. Todos ellos, ingredientes “muy presentes en la cocina mexicana” que componen una combinación que ha conquistado al jurado del concurso.

Tatemado, una taquería de autor en Madrid

Daniel Martínez, cocinero detrás de este proyecto, estudió ingeniería mecánica y llegó a formar parte de la industria del automóvil. Sin embargo, la cocina siempre estuvo ahí, de fondo, como una de sus grandes pasiones. “Mi abuela tenía un restaurante de comida mexicana y cuando era pequeño pasaba las horas allí”, cuenta el restaurador. Ya llevaba un año en Madrid, trabajando en otras cocinas, cuando se animó a montar este restaurante junto a dos socios: Guillermo Orozco, administrador y “un gran amante de la cocina”, y Jimena Zepeda, interiorista, quien se encargó además del diseño del local.

La carta de Tatemado no es extensa, sino que se centra en unos cuantos platos que han ido perfeccionando al dedillo. Todo empieza con los Antojitos, bocados para comenzar el festín con recetas como el aguachile de langostinos y clásicos como el guacamole. Para continuar el festín, platos principales como enchiladas, gringas de pastor y cochinita, chilaquiles y carrilleras de cerdo, cocinadas con un delicioso mole negro.

Ernesto García, dueño del restaurante 'Los Aguachiles', nos lleva en un recorrido por sus lugares mexicanos preferidos en Madrid. Descubre sus recomendaciones para el día a día, una ocasión especial y las joyas tradicionales que no te puedes perder.

Su lista de tacos se reduce a siete opciones, de autor y de mercado, todos ellos con un precio de 4 o 5 euros por unidad. Estos bocados se coronan con ingredientes como la cadera de vaca a la brasa, el guiso de champiñones y huitlacoche al guajillo o el cerdo a la brasa con adobo de chiles. Uno de ellos lleva incluso torreznos de Ávila, acompañados de parmentier de boniato y cebolla encurtida con jengibre. Su taco ganador aparecerá en esta carta como su ‘Tatemado del mes’, un taco especial que vivirá en su oferta desde el 1 de mayo por un precio de 5 euros por unidad.

El pastel de elote con helado de dulce de leche, la tarta de queso y el soufflé de aguacate, relleno con chocolate amargo y servido con helado de mango, completan la oferta con un dulce final. Y para beber, cócteles de autor y margaritas para todos los gustos, con versiones como la Acapulco, con un toque de coco, o la Orizaba, con sabor a maracuyá. Todo ello con un ticket medio de 20-30 € por persona y una cocina abierta también por la tarde para disfrutar de un taco cuando el antojo llame a la puerta.