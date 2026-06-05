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Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 26 dotaciones de bomberos

Por el momento no constan daños personales en el incendio declarado en el centro logístico de vehículos

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Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 15 dotaciones de bomberos.
Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 15 dotaciones de bomberos.

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ha movilizado este mediodía a más de 18 dotaciones de los Bombers de la Generalitat. La gran columna de humo es visible desde diversos puntos cercanos al municipio, lo que ha motivado el aviso al teléfono de emergencias 112 a las 14:58 horas. Según la información oficial, no constan daños personales.

Según han informado los Bombers de la Generalitat a través de su cuenta oficial en X, continúan trabajando en un incendio declarado en una nave industrial dedicada a la automoción, situada en el polígono Torre del Rector, en Santa Perpètua de Mogoda. Según las imágenes difundidas por testigos y la ubicación del siniestro, la instalación afectada correspondería a una nave vinculada a Honda, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

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En un primer momento se activaron 14 dotaciones, posteriormente ampliadas a 18 y, según la última actualización, a 26 debido a la evolución del incendio. Los efectivos trabajan principalmente desde el exterior, ya que el fuego afecta por completo al interior y a la cubierta de la nave, con el objetivo de evitar su propagación a otras instalaciones cercanas.

Asimismo, según las primeras informaciones oficiales, todo el personal ha sido evacuado y no constan daños personales. Además, en la última actualización, los Bombers han informado de que, ante la evolución del incendio, se ha solicitado la evacuación de los trabajadores de las industrias próximas como medida preventiva.

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