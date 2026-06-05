Extremadura impulsa el Instituto Internacional del Mestizaje en un acto junto a Nacho Cano: “Ni América ni México serían hoy lo que son sin Hernán Cortés”

La presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola reivindica en Medellín a Extremadura como "corazón del mestizaje" y símbolo de unión entre pueblos. (Junta de Extremadura)

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado en Medellín, Badajoz, la creación del Instituto Internacional del Mestizaje Extremestiza, un organismo con el que el Ejecutivo autonómico pretende convertir a la región en una referencia internacional en el estudio, preservación y difusión de la historia compartida entre Extremadura y América.

El anuncio tuvo lugar este jueves durante el acto institucional Extremadura, corazón del mestizaje presentado por la líder popular extremeña, junto al músico y compositor Nacho Cano -ex de Mecano-, creador del musical Malinche, espectáculo que sigue la historia de amor entre la traductora indígena Maliy el conquistador español Hernán Cortés”, como recoge la web de IFEMA, donde se presenta la obra.

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“El mestizaje no es una aspiración, es un reconocimiento. Y está en nuestra mesa, está en nuestros municipios, en nuestras fiestas, en nuestra música. Está en nuestros apellidos, está en los tejidos, en los ornamentos, en ese barroco que en América se llenó de formas nuevas. ¿Cuántas ciudades se llaman Medellín al otro lado del mar?“, comenzó diciendo Guardiola.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización", en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país y el "boicot" que ha denunciado que sufrió por parte de Gobierno español y el mexicano. (Fuente: Asamblea de Madrid)

La nueva entidad nace como una evolución de la estrategia Extremestiza, impulsada por la Junta de Extremadura durante los dos últimos años para “reforzar los vínculos históricos, culturales, educativos y económicos entre la comunidad autónoma y los países iberoamericanos”, y que llega incluso a las aulas. A principios de año se anunció que en la región se impartirá Extremestiza: puente entre Extremadura y América, una nueva asignatura para el alumnado de 3º y 4º de ESO con el objetivo de poner en valor el legado que une a Extremadura con los pueblos americanos.

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“México existe porque está Cortés”

La presidenta extremeña quiere dar “un paso más” y dotar a esa estrategia de “estructura, continuidad y proyección internacional”. Para ello, anunció la puesta en marcha del Instituto Internacional del Mestizaje Extremestiza, que nace con el objetivo de "coordinar proyectos, impulsar la diplomacia cultural extremeña, promover intercambios académicos, cuidar el patrimonio compartido y abrir nuevas oportunidades de crecimiento junto a Iberoamérica“.

Sin mención a la última polémica presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum el mes pasado, Guardiola sí ha mencionado que en un contexto de “polarización” y “batallitas minúsculas”, Extremadura propone “una identidad abierta” que entiende “lo propio como una casa compartida”. Pese a ello, las tensiones entre España y México vienen de lejos.

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“Queremos que Extremadura sea referencia en el estudio, la preservación y la difusión del mestizaje”, afirmó la presidenta, quien defendió que la comunidad autónoma puede ejercer de puente entre América y Europa gracias a unos vínculos construidos durante más de cinco siglos de historia común. “De aquel viaje de ida y vuelta nació una cultura mestiza, una cultura que no pertenece por entero a una orilla o a la otra, porque vive en las dos”.

Guardiola aprovechó el acto para defender una visión de la historia alejada de los debates ideológicos. “La historia tiene que estar a salvo de los debates ideológicos y de las simplificaciones interesadas”, afirmó, antes de advertir de que no puede convertirse en “un arma arrojadiza ni en un ajuste de cuentas”.

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De la misma manera, la presidenta centró parte de su intervención en reivindicar la figura de Cortés, nacido en Medellín, asegurando que sobre el conquistador extremeño se han vertido “muchas falsedades”. “Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”. A su juicio, el conquistador extremeño fue “un hombre culto”, que “buscó aliados”, “ejerció el diálogo” y favoreció el encuentro entre culturas.

El acto contó también con la participación de Nacho Cano, quien respaldó la iniciativa anunciada por la Junta y defendió igualmente la figura de Cortés. El creador de Malinche aseguró que “México existe porque está Cortés” y criticó las interpretaciones históricas que, en su opinión, han contribuido a demonizar al conquistador extremeño.

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