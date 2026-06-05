Anticorrupción pide al juez Pedraz que llame a Cristina Narbona como testigo en el caso Leire Díez

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. (Eduardo Parra./ Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales contra el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio Público también ha solicitado la declaración testifical del agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, el empresario Claudio Rivas, Carmen Pano —la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE— y su chófer, Álvaro Gallego, según un escrito.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en un informe que integra el sumario del caso Leire Díez una conversación de WhatsApp entre Díez y Narbona del 24 de abril de 2024. En ella, la exmilitante socialista le dice de “reconducir” los ataques al presidente, dar “ayuda cualificada” y dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. Ante estas declaraciones, la presidenta del PSOE le respondió que eso “se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca tuvo información sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez y asegura que no "las hubiera tolerado". (Fuente: Moncloa)

La propia Narbona ha negado haber recibido información “de ningún tipo” procedente de Leire Díez. No obstante, tras la publicación de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez, sí reconoció que la conoció “hace mucho tiempo en Santander” –en concreto, en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo– donde la conocida como ‘fontanera’ del PSOE se encargaba de la comunicación del partido, y se desvinculó de cualquier actividad ilícita.

Tras su paso por Cantabria, Díez se trasladó a la capital y trabajó en varias empresas públicas, primero, en 2028, en la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) y a continuación en Correos, hasta diciembre de 2023. En este tiempo contactó en varias ocasiones con Narbona para pedirle su opinión sobre asuntos relacionados con su actividad profesional.

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En 2024, se volvió a poner en contacto con ella para ofrecerle información, pero según el relato de Ferraz, la presidenta del partido se desvinculó porque consideraba que no estaba dentro de su labor, y le remitió a Santos Cerdán para que la revisase.

“Máxima tranquilidad” en el PSOE

Este viernes el PSOE ha vuelto a respaldar a sus presidenta tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de citarla como testigo. En un comunicado, los socialistas han mostrado su “pleno respaldo” a Narbona. Consideran que “ha sido contundente en sus explicaciones” y han aprovechado para insistir en que quieren colaborar con la Justicia y que no tienen “nada que ocultar”.

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“El único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes”, han recalcado. En este sentido, han expresado “máxima tranquilidad”, al tiempo que han precisado de que la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción tiene ahora que ser valorada y decidida por el juez.

El juez pide a la UCO que concrete las cuentas de las que Díez recibió pagos

En otro orden de cosas, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido este viernes a la Unidad Central Operativa (UCO)que precise de qué cuentas bancarias proceden los pagos recibidos por Leire Díez. En un auto fechado este viernes, al que tuvo acceso EFE, el magistrado responde a un oficio de la UCO en el que el organismo solicitaba que se requiriera a entidades bancarias “cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases” desde 2024 hasta la actualidad, sobre cuentas del PSOE, de ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados y del medio Crónica Libre, entre otros.

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Leire Díez. (Europa Press)

Antes de atender esa petición, Pedraz exige primero que la UCO “indique las cuentas bancarias concretas” en las que Díez “haya recibido pagos en relación con los hechos” investigados y las cuentas de las que estos procederían, “a fin de que sean esas cuentas bancarias las que sean aportadas a la causa”. También pide que se concreten las cuentas de los investigados “que se tengan identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados”.

El juez sí accedió a requerir a Hacienda información tributaria del PSOE, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su empresa Zaño Sociedad Consultores, de dos abogados investigados, de Crónica Libre y de otras sociedades durante los ejercicios 2024 y 2025. En su auto no se pronuncia sobre la información tributaria del PSC, que también le había pedido indagar la UCO.

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Pedraz sí quiere conocer las relaciones comerciales del grupo IKI con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025. La UCO solicitó esa información para profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán a Crónica Libre a través de una tercera agencia, con el pago enmarcado dentro de una campaña publicitaria en Cataluña durante las elecciones al Parlament de 2024. Con ese mismo fin, el juez también solicitó las relaciones comerciales de ese grupo empresarial con Crónica Libre.