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Madrid recibe a miles de peregrinos y despliega operativos de acogida por la visita del papa León XIV

Grupos de jóvenes y familias se alojan en colegios y parroquias, mientras la ciudad habilita puntos de hidratación y refuerza la atención logística

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Miles de peregrinos llegan a Madrid para la visita del papa León XIV (Europa Press)
Miles de peregrinos llegan a Madrid para la visita del papa León XIV (Europa Press)

Madrid ha empezado a recibir a miles de peregrinos llegados de España y de otros países por la visita del papa León XIV, prevista del 6 al 9 de junio, con una red de acogida en parroquias, colegios y puntos de hidratación que se desplegará en los principales espacios de concentración de fieles.

La ciudad contará con 19 estaciones de hidratación y 171 grifos repartidos por el eje de la Castellana y el centro de acogida de Carabanchel, además de instalaciones móviles conectadas a la red del Canal de Isabel II con las que está previsto distribuir más de 35.000 vasos de agua.

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Muchos de esos peregrinos ya se están instalando en centros religiosos y educativos de la capital convertidos en espacios de alojamiento y convivencia antes de la vigilia de oración de este sábado en la Plaza de Lima y de la eucaristía del domingo.

Uno de los principales puntos de acogida es el Colegio San Agustín, donde se están alojando unos 2.200 jóvenes de entre 16 y 18 años procedentes de colegios agustinos de Málaga, Santander, León, Alicante y Ceuta, además de las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe.

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Acogida en colegios y parroquias

El prior del centro, el padre Argimio Martínez Fuertes, ha explicado a EFE que han despejado el colegio para recibir a los peregrinos, que algunos pasarán la noche al raso y que la motivación de la acogida es espiritual. También ha señalado que la visita tiene un valor especial al tratarse de un papa vinculado a la familia agustina.

Cargados con mochilas, esterillas y colchones hinchables, los jóvenes están llegando al recinto madrileño, donde el polideportivo y la cancha de fútbol funcionarán como refugio y zona de convivencia. El sábado está prevista allí una misa para 3.000 personas antes del desplazamiento a la vigilia presidida por el papa en la Plaza de Lima.

El operativo especial facilita el traslado de miles de peregrinos por la ciudad
Grupos de fieles se desplazan juntos para participar en la visita papal (Telemadrid)

El padre Juan Manuel Paniagua, responsable de la pastoral del colegio, ha detallado a EFE que el trayecto hasta la plaza se hará a pie por el paseo de la Castellana, en un recorrido de unos diez minutos, aunque ese grupo tiene asignado su espacio en Nuevos Ministerios.

La acogida se extiende a otros barrios de la capital. En la parroquia San Alberto Magno, en Puente de Vallecas, se aloja un grupo de 20 universitarios de Varsovia pertenecientes al Club Potok, una entidad juvenil impulsada por el Opus Dei, que está aprovechando los festivos del Corpus Christi en Polonia para cerrar su curso de actividades.

El santuario acogerá a fieles de varias diócesis para una eucaristía previa
Desde el Cerro de los Ángeles, en Getafe, los peregrinos partirán hacia los actos centrales del papa (Diócesis Getafe)

Bartek Moszoro, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Varsovia y responsable del grupo, ha dicho que los jóvenes están ilusionados por ver al papa y conocer Madrid, ya que para la mayoría es su primer viaje a España. También ha destacado su interés por lo que el pontífice dice sobre la guerra y la tecnología, en un momento de formación personal y toma de decisiones.

En el Colegio Tajamar, en Vallecas, se aloja otro grupo formado por ocho adolescentes de entre 13 y 14 años llegados desde una localidad alpina de 4.000 habitantes de Altenmarkt im Pongau, en Austria, después de viajar en furgoneta hasta Múnich para coger un avión con destino a Madrid. Varios de ellos han volado por primera vez.

Peregrinos de la UCAM viajan a Madrid para unirse a los actos del papa
Estudiantes y profesores de la UCAM acompañarán los actos centrales junto a miles de peregrinos (UCAM Universidad)

Ed Bayo, responsable de ese grupo, ha señalado a EFE que espera que la experiencia cultural y social del viaje anime a los chicos a abrirse a una vivencia nueva, también en el terreno de la fe, mientras conviven con jóvenes madrileños.

Por otra parte, Más de 200 peregrinos de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) se han desplazado a Madrid para participar en los actos organizados con motivo de la visita del papa León XIV. El grupo, integrado por estudiantes, profesores y personal de la universidad, asistirá a la vigilia de oración y a la misa central prevista en la Plaza de Cibeles, sumándose así a los miles de fieles llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

Red de agua y voluntarios

El refuerzo logístico incluye las llamadas aguanetas, estructuras móviles para repartir agua de forma rápida y masiva. Un responsable de uno de esos puntos, identificado como Fernando, ha explicado a Telemadrid que cada instalación dispone de una barra, tres grifos y personal voluntario para rellenar vasos y atender a personas con movilidad reducida.

Los dispositivos repartirán agua en los recorridos del papa León XIV por la ciudad
Voluntarios atenderán los puntos de hidratación instalados para la visita papal en Madrid (Madrid Directo)

Otro de los responsables del dispositivo, identificado como Ángel, ha indicado que los puntos de agua llevarán banderolas con la imagen del papa para facilitar su localización y que su ubicación podrá consultarse mediante códigos QR y en la web oficial junto con las fuentes públicas disponibles.

La parroquia de la Virgen de la Fuensanta, en Usera, también se ha movilizado para atender las necesidades de alojamiento y manutención de 16 ucranianos, ocho mujeres y ocho varones, residentes en distintos lugares de España y con llegada prevista para este sábado. José Antonio Lobato, responsable de la acogida, ha asegurado que los feligreses se están volcando en la organización de los últimos detalles.

La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

A esa movilización se suma el Santuario del Cerro de los Ángeles, en Getafe, que acogerá el sábado a casi 3.000 peregrinos de las diócesis de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete antes de su salida hacia la Plaza de Lima. La jornada comenzará a las 10.00 horas con la acogida y concluirá a las 12.00 con una eucaristía presidida por los obispos participantes.

El sacerdote José García Juárez, delegado de Juventud de Castilla-La Mancha, ha explicado que inicialmente se esperaba reunir a unos 1.500 jóvenes, pero la convocatoria se abrió a fieles de todas las edades y la cifra se duplicó. Para el desplazamiento se han fletado 35 autobuses, además de vehículos particulares de muchas familias, según la Diócesis de Getafe.

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