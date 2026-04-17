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Bronquitis: causas, síntomas y tratamiento de esta enfermedad respiratoria

Esta inflamación de los bronquios produce tos persistente, dificultad para respirar, escalofríos y opresión en el pecho, entre otros

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Un hombre utilizando un inhalador para la bronquitis (Freepik)
Un hombre utilizando un inhalador para la bronquitis (Freepik)

La bronquitis es una afección respiratoria común que afecta a millones de personas cada año y que puede variar desde un cuadro leve hasta una enfermedad más seria, especialmente en los grupos poblacionales más vulnerables. Según los especialistas de la Clínica Mayo, esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de los bronquios, las vías respiratorias encargadas de transportar el aire hacia los pulmones.

Existen dos tipos principales de bronquitis: la aguda y la crónica. La bronquitis aguda es la forma más frecuente y suele desarrollarse a partir de infecciones virales, como las que causan el resfriado común o la gripe. En cambio, la bronquitis crónica es una condición de larga duración que forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y está estrechamente relacionada con el tabaquismo.

Entre las principales causas de la bronquitis aguda se encuentran los virus respiratorios. En menor medida, también puede ser provocada por bacterias. Factores ambientales como la exposición al humo del tabaco, la contaminación del aire, el polvo o los vapores químicos pueden irritar las vías respiratorias y aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. En el caso de la bronquitis crónica, el tabaquismo es el factor de riesgo más importante, aunque la exposición prolongada a contaminantes también desempeña un papel relevante.

Síntomas y tratamiento de la bronquitis

Los síntomas de la bronquitis pueden variar dependiendo de su tipo y gravedad. En general, el signo más característico es la tos persistente, que puede producir mucosidad transparente, blanca, amarillenta o verdosa. Otros síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar, fiebre leve, escalofríos y una sensación de opresión en el pecho. En la bronquitis aguda, estos síntomas suelen durar entre unos días y un par de semanas, aunque la tos puede prolongarse más tiempo. En la bronquitis crónica, la tos productiva puede persistir durante meses o incluso años.

El diagnóstico de la bronquitis se basa principalmente en la evaluación clínica. El médico suele escuchar los pulmones con un estetoscopio para detectar sonidos anormales, como sibilancias o crepitaciones. En algunos casos, se pueden solicitar pruebas adicionales, como radiografías de tórax, análisis de esputo o pruebas de función pulmonar, especialmente si se sospecha una bronquitis crónica o complicaciones asociadas.

En cuanto al tratamiento, la Clínica Mayo señala que la mayoría de los casos de bronquitis aguda no requieren antibióticos, ya que suelen ser de origen viral. El enfoque terapéutico se centra en aliviar los síntomas. Se recomienda reposo, una adecuada hidratación y el uso de medicamentos de venta libre para reducir la fiebre y el malestar. En algunos casos, los médicos pueden indicar broncodilatadores si hay dificultad para respirar o sibilancias.

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Para la bronquitis crónica, el tratamiento es más complejo y puede incluir el uso regular de inhaladores, medicamentos antiinflamatorios y programas de rehabilitación pulmonar. Además, dejar de fumar es la medida más importante para prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.

La prevención juega un papel fundamental en la reducción del riesgo de bronquitis. Evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno es clave. También se recomienda mantener una buena higiene de manos para prevenir infecciones respiratorias, así como vacunarse contra la gripe y, en determinados casos, contra la neumonía.

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