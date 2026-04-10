Pulmón de palomitas, la condición que tienen las personas que vapean regularmente: qué es, síntomas y cómo curarse

Los pulmones se ven muy afectados por los vapeos. (Shutterstock)

Una adolescente diagnosticada recientemente encendió las alarmas sobre una condición poco conocida pero cada vez más frecuente: el “pulmón de palomitas”. Este término, lejano a cualquier diversión, se refiere a una enfermedad pulmonar grave vinculada al uso regular de vapeadores. El caso, difundido por la Fundación Neumológica Colombiana LaCardio de Bogotá, ilustra un fenómeno que preocupa tanto a la comunidad médica como a los familiares de jóvenes consumidores.

La enfermedad, cuyo nombre técnico es bronquiolitis obliterante, se considera rara y severa. Afecta principalmente a los bronquiolos, las vías más pequeñas de los pulmones, y puede generar daños irreversibles. El término surgió en el año 2000, cuando trabajadores de fábricas de palomitas de maíz en Estados Unidos resultaron afectados tras inhalar diacetilo, un químico utilizado como saborizante. Hoy, el vínculo más alarmante es con los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos, que pueden contener esta y otras sustancias nocivas.

El crecimiento del consumo de vapeadores en adolescentes y adultos jóvenes ha puesto el foco en los riesgos poco conocidos de estos productos. Organizaciones como LaCardio advierten sobre el incremento de diagnósticos recientes, la rapidez con la que puede avanzar el daño y la necesidad urgente de prevenir la exposición, sobre todo en personas menores de edad.

Qué es el pulmón de palomitas y cómo se manifiesta

La bronquiolitis obliterante, conocida popularmente como pulmón de palomitas, es una afección pulmonar en la que los bronquiolos sufren inflamación y cicatrización. Esto reduce el paso del aire y compromete la función respiratoria, volviéndose cada vez más difícil realizar actividades cotidianas. El doctor Fabio Varón, jefe de Cuidado Intensivo y Trasplante Pulmonar de LaCardio, explica que la enfermedad puede pasar desapercibida en un inicio, pero suele avanzar de forma progresiva.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la dificultad para respirar, que empeora con el tiempo y se siente especialmente durante el ejercicio; la tos seca y persistente; los silbidos al respirar (sibilancias), signo claro de obstrucción de las vías respiratorias; fatiga constante y propensión a infecciones respiratorias, dado el deterioro funcional de los pulmones.

El diagnóstico requiere pruebas clínicas específicas. Se utilizan la espirometría, radiografías de tórax y tomografías computarizadas de alta definición para identificar daños o cicatrices en los bronquiolos. En casos de duda, puede ser necesaria una biopsia pulmonar para confirmar la enfermedad. Detectarla a tiempo es esencial para frenar su progresión y mejorar la calidad de vida de quien la padece.

Relación con el vapeo, tratamiento y prevención

Aunque originalmente el foco estuvo en trabajadores de la industria alimentaria, el auge de los cigarrillos electrónicos ha abierto una nueva vía de exposición para adolescentes y adultos jóvenes. El diacetilo, presente en algunos líquidos saborizados para vapeo, puede inhalarse en dosis peligrosas. El riesgo aumenta por la frecuencia y la cantidad de uso, así como por la falta de regulación en los ingredientes de muchos productos.

Los riesgos para la salud pulmonar del vapeo. (cuartoscuro.com)

El tratamiento se orienta a controlar los síntomas y frenar el avance del daño pulmonar. Incluye medicamentos broncodilatadores, corticosteroides y, en casos severos, terapia con oxígeno o trasplante pulmonar. LaCardio advierte que la mejor herramienta sigue siendo la prevención, ya que las lesiones en los bronquiolos suelen ser irreversibles.

La prevención depende en gran parte de la información. LaCardio y el doctor Fabio Varón insisten en la necesidad de evitar el consumo de productos como los vapeadores, especialmente en niños y adolescentes. Recomiendan prestar atención a los primeros signos de dificultad para respirar y buscar atención médica de inmediato ante cualquier síntoma persistente. El mensaje es claro: la salud pulmonar requiere decisiones informadas y responsables, sobre todo ante una enfermedad que puede cambiar la vida en poco tiempo y para la cual, hasta ahora, no existe cura definitiva.