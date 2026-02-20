España

Cómo dejar de fumar: los 5 consejos sencillos y prácticos de una farmacéutica para abandonar el tabaco

Ángela Crespo, directora general de Aflofarm España, ofrece a ‘Infobae’ trucos al alcance de todos para apartarse de este hábito nocivo a raíz de la campaña ‘Todo lo demás es humo’

Recibir ayuda profesional para dejar
Recibir ayuda profesional para dejar de fumar aumenta la tasa de éxito en un 32 % (Europa Press)

Dejar de fumar no es exclusivamente una cuestión de fuerza de voluntad, pues es normal necesitar ayudar para salir de cualquier adicción. La nicotina tiene un gran poder adictivo al generar en las personas fumadoras una dependencia que acaba afectando a distintos sistemas del organismo: cardiovascular, respiratorio, nervioso...

El apoyo de los expertos puede marcar la diferencia a la hora de dejar el tabaco. Un estudio del Departamento de Salud del Gobierno de Estados Unidos reveló que el seguimiento integral e individualizado por parte de un profesional puede elevar la tasa de éxito hasta en un 32 %. “Cualquier intervención ofrecida por un profesional sanitario aumenta las probabilidades de dejar de fumar frente a no recibir ayuda”, asegura la farmacéutica Ángela Crespo, directora general de Aflofarm España, en una entrevista con Infobae.

Frente a los “consejos milagro” y mitos sin base científica que pueden confundir y desanimar en el propósito de abandonar el tabaco, Aflofarm ha lanzado la campaña “Todo lo demás es humo”. Para dejar de fumar, el primer paso puede ser buscar apoyo profesional en una consulta con el médico de cabecera, explican. Solo si es necesario, este puede recomendar tratamiento farmacológico. Según la experta, “este acercamiento también permite evaluar tu estado de salud general y posibles riesgos asociados al tabaquismo”.

Establecer una fecha para dejar este hábito nocivo también puede contribuir al objetivo, pues seleccionar un día concreto del calendario nos prepara mentalmente para el cambio. “Antes de esa fecha, puedes reducir gradualmente el consumo o preparar estrategias para situaciones difíciles”.

Evitar la tentación, clave para dejar de fumar

En ocasiones, la voluntad no basta. Si una persona que está intentando dejar el tabaco se rodea de amigos, familiares y seres queridos que sí fuman, la tentación puede aparecer y el riesgo de recaída se incrementa. Estos momentos suelen surgir en fiestas, reuniones, pausas en el trabajo o momentos de estrés.

Para afrontar estos momentos de tentación es útil pensar en alternativas saludables, expone la farmacéutica: “Es útil informar a familiares y amigos sobre tu fecha para recibir apoyo y comprensión”. Solo mediante la identificación de estos desencadenantes puede evitarse caer en situaciones que inciten a fumar. “Busca alternativas saludables para manejarlas, como beber agua, caminar o respirar profundamente”.

Una vida activa aleja el tabaco

El otro truco que comparten desde Aflofarm España a este medio es llevar una vida activa con ejercicio regular, ya que no solo cuida nuestra salud física, sino que también libera endorfinas. Estas hormonas, explica la farmacéutica, “ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, emociones que suelen disparar el deseo de fumar”.

Esta vida activa no se refiere expresamente a un ejercicio intenso, sino a acciones como caminar, bailar, andar en bicicleta o practicar yoga, explica Crespo, quien asegura que pueden ser realmente efectivos. “Incluso pequeñas sesiones de 10-15 minutos varias veces al día ayudan a mejorar el ánimo y a mantener la mente ocupada”.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

Cada día sin fumar es un logro

Reconocer los avances que se consiguen día tras día alejados de un cigarrillo puede ayudar a construir la confianza en uno mismo y en el proceso que se está atravesando. “Puedes marcar cada día sin fumar en un calendario, recompensarte con algo que disfrutes o compartir tus logros con alguien de confianza”, cuenta Crespo a este medio.

Los pequeños hitos (un día, una semana o un mes sin fumar) construyen el camino hacia el objetivo final de dejar el tabaco para siempre. Celebrarlos refuerza la sensación de logro “y te recuerda que cada esfuerzo vale la pena”.

