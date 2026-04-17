Arroz salvaje: qué es, sus propiedades nutricionales y cómo utilizarlo en la cocina para potenciar su sabor

Arroz salvaje (Freepik)

Puede que alguna vez hayas visto una imagen, o incluso te hayas encontrado con un paquete en algún supermercado, y te hayas preguntado: ¿qué tipo de arroz es este? El arroz salvaje, con su característico aspecto de color oscuro y grano alargado, es un producto tan desconocido como curioso, no solo por su estética y sabor, sino también por sus propiedades nutricionales. Hoy lo conoceremos a fondo, aprendiendo además cómo cocinarlo correctamente para disfrutarlo en casa.

Lo primero que hemos de saber de este producto es que, a pesar de lo que nos señala su nombre, no está directamente relacionado con el arroz asiático. Se trata en realidad de una semilla o alga acuática de tipo “Zizania”, que vive en los pantanos y crece lentamente bajo el agua, gracias a la luz del sol. La mayoría de especies que se comercializan nacen en América del Norte, concretamente de los estados de Minnesota, Wisconsin y Michigan, zona de grandes lagos donde esta semilla se cultiva.

En lo puramente gastronómico, el arroz salvaje destaca por su sabor a frutos secos y su textura ligeramente crujiente. Visualmente, es fácil identificarlo por su aspecto oscuro, variante entre el marrón y el negro, y por su característica forma alargada; rasgos que lo convierten en un acompañamiento visualmente llamativo y diferente, ideal para sorprender en cualquier comida.

La mayor diferencia a la hora de tratar este producto en la cocina tiene que ver con el agua. El arroz salvaje, al ser mucho más duro debido a su cáscara, absorbe el agua muy despacio y necesita mucho más tiempo de cocinado.

Mientras que el arroz blanco suele cocinarse con una proporción de líquido que ronda el doble de la cantidad de arroz, el arroz salvaje necesita más agua para su cocción, aproximadamente el triple de su volumen. Su tiempo de cocción puede llegar hasta los 50 minutos, en contraste con los 15-20 minutos que solemos necesitar para que el arroz blanco esté en su punto.

Arroz salvaje (Freepik)

Una vez lista, podemos utilizar esta semilla para mezclarla con otras preparaciones como arroz blanco o integral, en recetas como arroces de verduras o salteados con salsa de soja u otras especias. Es, además, un excelente acompañamiento para carnes o pescados por todo el sabor que en sí mismo contiene, aunque también puede servirse en ensaladas con algunas verduras frescas.

Propiedades nutricionales del arroz salvaje

Encontramos algunos beneficios interesantes en estas semillas, como explica en su blog el dietista-nutricionista y biólogo Juan Revenga. Desde un punto de vista nutricional, este producto destaca en comparación con el arroz blanco tradicional por su riqueza en proteínas: mientras que el arroz blanco suele tener unos 7 gramos por cada 100 g de grano, esta semilla alcanza los 11 gramos por la misma cantidad. Algo similar sucede con el aporte de fibra, superior también en este caso: 6,1 g de fibra en 100 g de arroz salvaje, frente a los 0,3 g en el arroz pulido y los 1,2 g en el integral.

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Receta de arroz salvaje cocido

El arroz salvaje es un básico perfecto para cualquier menú saludable. Su preparación es sencilla: requiere cocción en abundante agua, similar a la pasta, y un poco más de tiempo que el arroz blanco común, lo que garantiza que los granos queden tiernos pero firmes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45-50 minutos Preparación: 2 minutos Cocción: 43-48 minutos



Ingredientes

200 g de arroz salvaje

1,5 litros de agua

1 cucharadita de sal

1 hoja de laurel (opcional)

Cómo hacer arroz salvaje cocido, paso a paso

Enjuaga el arroz salvaje bajo el grifo con agua fría para eliminar impurezas y almidón. Pon a calentar 1,5 litros de agua en una cazuela grande. Añade la sal y, si lo deseas, una hoja de laurel para aromatizar. Cuando el agua empiece a hervir, incorpora el arroz salvaje. Cuece a fuego medio-alto durante 40-45 minutos, removiendo ocasionalmente. Prueba el grano: debe estar tierno pero con textura. Si no está listo, prolonga la cocción 5 minutos más. Escurre bien el arroz en un colador grande para eliminar el exceso de agua. Si lo quieres más suelto, enfría rápidamente bajo un chorro de agua fría y vuelve a escurrir. No remuevas en exceso para evitar que se rompan los granos. Sirve como base para ensaladas, guarnición o acompaña con tu salsa favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 150 kcal aprox.

Proteínas: 4 g

Grasas: 0,5 g

Hidratos de carbono: 32 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz salvaje cocido se conserva en la nevera hasta 5 días en recipiente hermético. Para guardar más tiempo, congela en raciones pequeñas hasta 3 meses.