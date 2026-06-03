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Multado con 400 euros un vecino de Sabadell por una caja de cartón con su nombre encontrada fuera del contenedor: asegura que la tiró de forma correcta

El afectado defiende que no puede probarse que la abandonara en la vía pública

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Contenedores de papel y cartón repletos. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Contenedores de papel y cartón repletos. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Un vecino de la Concordia en Sabadell reclama al Ayuntamiento la devolución de una multa por una caja de cartón con sus datos que apareció fuera de un contenedor, aunque él sostiene que la dejó dentro y que no puede probarse un abandono en la vía pública, según Diari de Sabadell.

El expediente se originó en septiembre de 2025, cuando los servicios de inspección localizaron junto a unos contenedores de la calle Parma una caja con datos identificativos del vecino. La sanción impuesta fue de 400 euros, aunque el afectado acabó abonando 200 euros al acogerse a la reducción del 50 % prevista en la normativa.

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JF, identificado por el diario con esas iniciales, asegura que introdujo la caja en un contenedor de recogida selectiva que estaba “prácticamente lleno” y que le supuso un esfuerzo considerable por sus problemas de movilidad. El vecino alega además que tiene reconocido un 24 % de discapacidad.

El afectado niega que la aparición posterior del cartón en el suelo demuestre que fuera él quien lo dejó fuera. “Yo la deposité correctamente, si después cayó porque estaba lleno, o alguien la sacó y la dejó en el suelo, eso ya no depende de mí. Lo que no se puede afirmar es que la abandoné en la calle porque nadie puede demostrarlo”, sostiene en declaraciones a el Diari de Sabadell.

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Por qué Sabadell mantiene una multa por una caja hallada fuera del contenedor

La posición municipal es la contraria. Según fuentes del Ayuntamiento de Sabadell citadas por el periódico local, los servicios de inspección consideran que la caja no se introdujo en el contenedor y la actuación se ha tramitado de acuerdo con la ordenanza municipal y con los informes elaborados por esos servicios.

JF ha presentado varias alegaciones y también ha acudido al síndico municipal de agravios de Sabadell, Josep Escartín, que mantiene el caso abierto mientras espera el informe del consistorio. Escartín ha dicho a Diari de Sabadell que “no es el único caso y es una mala praxis del Ayuntamiento. No pueden probarlo: cualquiera puede sacar la caja del contenedor”.

El síndico añade, según el mismo medio, que “si no hay pruebas, no pueden sancionar y aconsejo a los afectados recurrir dentro del plazo establecido”. Escartín, no obstante, declina pronunciarse sobre el fondo del caso de JF porque sigue “en estudio en la oficina”.

Contenedor de papel y cartón. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Contenedor de papel y cartón. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

En sus escritos, el vecino cuestiona además las explicaciones que asegura haber recibido durante la tramitación. “Me han llegado a decir que la caja no cabía porque medía 1,60 metros, pero he acreditado que sí cabía. Me han ido dando explicaciones diferentes y ninguna me parece coherente”, afirma en Diari de Sabadell.

La vía judicial y las sanciones previstas por la ordenanza

Ante la posibilidad de afrontar la sanción completa, JF optó por pagar con la bonificación del 50 % para evitar una cantidad mayor. Aun así, mantiene su reclamación porque considera que el expediente no se ajusta a lo ocurrido. “Pagué porque era la única manera de no arriesgarme a una sanción más elevada, pero sigo pensando que no es ni justo ni ajustado a la realidad de los hechos”, afirma en el relato publicado por Diari de Sabadell.

Las fuentes municipales sostienen que, si no está conforme con la resolución, puede acudir a la vía contencioso-administrativa. El vecino replica que esa posibilidad le deja en situación de indefensión porque le obliga a asumir nuevos gastos para defenderse.

El consistorio recuerda además que la ordenanza obliga a depositar los residuos dentro de los contenedores correspondientes y que dejarlos fuera, o que acaben en la vía pública, genera problemas de limpieza y convivencia. Según las mismas fuentes citadas por Diari de Sabadell, el abandono de residuos en el espacio público puede acarrear sanciones de entre 400 euros y 15.000 euros.

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