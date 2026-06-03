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La UCO señala que ofrecieron 25.000 euros y un alquiler a la empresaria Carmen Pano para cambiar su testimonio sobre pagos en la sede del PSOE

En concreto, señala a la abogada Leticia De la Hoz, quien habría intentado “modificar o condicionar el testimonio”

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Pano aseguró a la UCO que le ofrecieron dinero para cambiar testimonio
Pano aseguró a la UCO que le ofrecieron dinero (Montaje Infobae)

El sumario del caso de Leire Díez desvela más detalles sobre las cloacas del PSOE. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que se habría ofrecido dinero a cambio de cambiar testimonios en sede judicial que podían afectar al partido. En concreto, señala a la abogada Leticia De la Hoz, quien habría intentado “modificar o condicionar el testimonio” de Carmen Pano Sánchez, la empresaria vinculada por supuestamente llevar dinero a Ferraz, y Álvaro Gallego García, el chófer.

Los indicios recabados por la UCO apuntan a varios encuentros celebrados en 2025 y 2026 en un despacho profesional. Según las mismas fuentes, el propósito habría sido alterar el relato de los testigos sobre la supuesta entrega de fondos. Los investigadores detallan propuestas de hasta 25.000 euros y el pago de un alquiler de vivienda durante varios años para Paño Sánchez, y 15.000 euros para Gallego García.

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El informe también recoge la participación de otros colaboradores y la existencia de una estructura organizada destinada a proteger los intereses judiciales del partido. Entre los implicados figuran Ismael Oliver Romero, abogado vinculado al PSOE, y Leire Díez Castro, señalada como una de las responsables en la dirección y ejecución de estas acciones. El antiguo secretario general, Santos Cerdán, sigue siendo señalado como una de las principales figuras.

La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo". (Fuente: Tribunal Supremo/ Europa Press)

Origen del intento de soborno

La empresaria Carmen Pano declaró ante la UCO que le ofrecieron dinero para que negara su versión sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. Según consta en un oficio incorporado al sumario de la investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el objetivo de esta maniobra era “salvar el culo a Ábalos y Koldo”, según recoge Europa Press.

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En su testimonio, Pano señaló que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, junto a un socio de su despacho, le comunicó tanto a ella como a su chófer, Álvaro Gallego, que existía “gente interesada en hablar” sobre las entregas de dinero en Ferraz. La empresaria preguntó si se trataba de personas vinculadas al partido, a lo que De la Hoz respondió afirmativamente, precisando que era “gente del PSOE”.

Además, De la Hoz habría definido a Ábalos y Koldo como “cabezas de turco”, según relató Pano. Esta causa investiga una presunta red destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, en la que figuran el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y la exmilitante Leire Díez.

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