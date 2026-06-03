La UCO cree que el expresidente de Extremadura Gallardo fue el impulsor del puesto del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio: el área de Cultura habría sido el “motor” del proceso

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en el juicio en el que se le investiga por tráfico de influencias y prevaricación. (Europa Press)

El juicio que investiga la plaza adjudicada a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como ‘coordinador de los conservatorios’ de música de Badajoz, continúa este miércoles a la espera de la declaración de los investigados fechada para mañana. Se buscan los argumentos que llevaron a crear esa plaza de coordinación y los argumentos que sostuvieron la designación de David Sánchez como coordinarios.

En es línea de investigación, uno de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha declarado este miércoles ha señalado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la creación del puesto de trabajo del hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. EFE recoge que el agente también ha situado al Área de Cultura como “motor” de todo el proceso.

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Ese “motor” tiene una fecha de arranque, según la UCO: el 5 de septiembre de 2016, día en el aparecen los primeros correos entre RRHH y Cultura relativos a la reestructuración del personal de esta última área, uno de los cuales ya se remite a Gallardo.

Miguel Ángel Gallardo, en una foto de archivo. (Europa Press)=

*Información elaborada por la agencia EFE